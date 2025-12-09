Voilà pourquoi les prix des ordinateurs (et d'autres appareils électroniques) vont flamber en 2026

Si vous comptiez renouveler votre équipement informatique, il est grand temps d'accélérer la manœuvre : 2026 s'annonce comme une année noire avec des hausses de prix spectaculaires sur les ordinateurs et d'autres produits.

Le monde de la tech s'apprête à vivre un véritable choc inflationniste qui n'a rien à voir avec le coût de l'énergie ou le transport. Cette fois, le problème vient du cœur même de nos machines : la mémoire. Que ce soit la mémoire vive (RAM), qui permet à un ordinateur de réfléchir, ou le stockage (SSD et équivalents), qui conserve les données, ces composants deviennent des denrées rares. Et chères.

Le responsable de cette inflation, c'est l'IA. En effet, les serveurs et les systèmes d'intelligence artificielle qui font tourner ChatGPT, Gemini et consorts réclament des quantités astronomiques de mémoires ultra-performantes. Face à cette soif insatiable, les fabricants de puces électroniques ont fait un choix économique radical.

Pour répondre aux commandes colossales des géants du numérique, les grands spécialistes de ces composants électroniques – essentiellement Samsung, SK Hynix et Micron – réallouent leurs lignes de production. Ils délaissent la fabrication de barrettes de mémoire classiques et de SSD bon marché destinés aux appareils grand public pour privilégier les mémoires hautes performances utilisées par l'IA, plus complexes à produire, et donc vendues beaucoup plus cher. Le résultat est mathématique : l'offre de composants pour le marché grand public s'effondre, créant une pénurie artificielle qui fait automatiquement grimper les prix.

© Mentor56 - Adobe Stock

L'inflation a déjà commencé, et on observe des hausses allant jusqu'à 100 % depuis quelques semaines. Et cette mutation profonde du secteur fait aussi des victimes. Ainsi, Micron a décidé de sacrifier sa célèbre marque grand public, Crucial, connue des bricoleurs informatiques pour ses barrettes de RAM et ses SSD très abordables. Le fabricant préfère désormais concentrer toute sa force de frappe industrielle sur le marché des entreprises et des serveurs, là où les marges sont les plus juteuses. La disparition programmée de tels acteurs sur les rayons des revendeurs réduit la concurrence et laisse le champ libre à des tarifs élevés.

Les constructeurs d'ordinateurs ne peuvent que constater les dégâts et préparer les consommateurs à des addition plus salées. Ne pouvant plus absorber ces surcoûts dans leurs marges, plusieurs grands noms comme Dell, HP ou Lenovo ont déjà annoncé que les hausses des prix des composants seront intégralement répercutées sur leurs tarifs. Avec deux possibilités : des ordinateurs bien équipés en mémoire mais plus nettement chers et des modèles vendus au même prix, mais avec moins de RAM et de stockage. Un choix qui se posera à tous les fabricants, dans toutes leurs gammes, qu'il s'agisse d'ordinateurs portables, de tours pour gaming ou de mini PC. Et Apple, qui n'a pas l'habitude de rogner sur ses tarifs et ses marges, n'échappera pas à cette inflation généralisée.

Ce phénomène ne se limite pas aux ordinateurs et à leurs accessoires : il touche aussi les smartphones, les tablettes, les consoles de jeu, et, de façon plus générale, tous les appareils utilisant de la mémoire électronique.

La conclusion est simple : si vous envisagiez de renouveler ou de compléter votre équipement, faites-le dès maintenant, sans attendre : dans quelques semaines, les étiquettes vont littéralement s'envoler. Et elles ne seront près de retomber, puisque les experts prévoient que les prix de la mémoire augmenteront jusqu'en 2027 !