CES 2025 : AMD sort ses nouveaux Ryzen et Radeon pour PC et consoles de jeu

Comme prévu, AMD a profité du CES 2025 pour dévoiler ses nouveaux processeurs et circuits graphiques pour PC et consoles portables. Une foule de puces de nouvelle génération pour affronter un marché de plus en plus encombré.

Comme tous les grands constructeurs du monde l'informatique, AMD a tenu une conférence lors du Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas ce lundi 6 janvier, lors de laquelle l'entreprise a dévoilé sa feuille de route technologique et ses principaux nouveaux produits pour l'année 2025. Processeurs pour ordinateurs de bureau, processeurs pour ordinateurs portables, cartes graphiques et processeurs pour PC-consoles portables, les quatre grandes familles de produits d'AMD s'enrichissent de nouvelles références. À la clé, pas de révolution majeure en termes de performances, mais plutôt des gains par petits pas, et surtout une complexification croissante des gammes du constructeur, renforcée par l'absence totale d'annonce de prix.

Processeurs de bureau : deux nouveaux modèles avec la technologie 3D V-Cache

Du côté des CPU pour ordinateurs de bureau, un segment sur lequel AMD est à la fête depuis quelques années, deux nouveaux modèles font leur entrée dans la série des Ryzen 9000, les Ryzen 9900X3D et 9950X3D. Il s'agit de variantes des CPU 9900X et 9950X sortis en juillet dernier, mais cette fois-ci dotés de la fameuse technologie " 3D V-Cache " d'AMD, qui offrent un gain de performance appréciable dans les charges de travail exigeantes et notamment les jeux vidéo.

© AMD

Le Ryzen 9900X3D comporte 12 cœurs physiques et 24 cœurs logiques, affiche une fréquence d'horloge maximale de 5,5 Ghz en boost, une enveloppe thermique de 120 W et un cache total de 140 Mo, contre 76 Mo pour 9900X. Même chose pour le Ryzen 9950X3D, qui se dote lui de 16 cœurs physiques et 32 cœurs logiques, d'une fréquence maximale en boost de 5,7 Ghz pour une enveloppe thermique de 170 W, et d'un cache total de 144 Mo, contre 80 Mo pour le 9950X.

Leurs caractéristiques matérielles sont donc presque identiques à celles des modèles "non 3D", à l'exception notable de la taille totale du cache. Côté gains de performance, rien de mirobolant : AMD annonce un maigre 8% d'augmentation par rapport aux modèles X3D de sa précédente génération, et une avance oscillant entre 10 et 20% par rapport au Core Ultra 9 285K de son concurrent direct Intel.

© AMD

Cependant ces chiffres sont peu significatifs en l'état actuel et doivent être pris pour ce qu'ils sont, des éléments de communication marketing. Les conditions exactes de réalisation des tests et des mesures ne sont pas connues, et les performances finales de ces processeurs dépendront fortement des autres composants auxquels ils seront associés dans les machines des utilisateurs, ainsi que des cas d'usage réels, qui donnent des résultats parfois très éloignés de ceux des benchmarks synthétiques.

Cartes graphiques : nomenclature revue, architecture RDN4 et arrivée du FSR4

L'entreprise était particulièrement attendue sur le sujet de ses cartes graphiques, un secteur dans lequel elle est à la peine face à son principal concurrent et leader incontesté du marché, Nvidia. AMD vient donc de dévoiler les deux premières références de sa nouvelle génération de cartes graphiques, les Radeon RX 9070 et RX 9070 XT. Au passage, le constructeur en profite pour modifier et aligner sa nomenclature sur celle de son rival, en adoptant une dénomination où les deux premiers chiffres (90) représente la génération, les deux derniers (70) la gamme et le suffixe (XT) la variante.

© AMD

On voit donc que la série RX 9070 devrait succéder aux RX 7800 XT, RX 7900 GRE et RX 7900XT, tout en se positionnant face aux modèles RTX 4070 de Nvidia. Au-delà du changement de nomenclature, les RX 9070 introduisent la nouvelle architecture RDNA4, laquelle apporte plusieurs améliorations significatives selon AMD : unités de calcul graphique optimisées, accélérateurs de calculs IA et de Ray Tracing améliorés, meilleur moteur d'encodage média et processus de fabrication en 4 nm.

© AMD

Tous ces changements ont pour objectif de permettre à l'entreprise de rattraper une partie de son retard technologique sur Nvidia, particulièrement dans le domaine des performances en Ray Tracing, dans lequel ses GPU se montraient jusqu'à maintenant moins véloces que ceux de son concurrent. L'arrivée de l'architecture RDNA4 est d'ailleurs l'occasion pour AMD de déployer le FSR4, la dernière version de son moteur de mise à l'échelle (upscaling).

Comme Nvidia, AMD s'appuiera désormais sur des techniques de deep learning pour augmenter la définition de rendu des jeux, avec la 4K UHD en ligne de mire, et pour générer des images supplémentaires grâce au frame generation. Si ce changement d'approche profond devrait permettre un saut en termes de performances et de qualité visuelle, il exclura en revanche les possesseurs de cartes graphiques AMD d'ancienne génération.

© AMD

Le FSR4 s'appuiera en effet sur des composants matériels propres à l'architecture RDNA4, et pour le moment seules les cartes de la série RX 9070 devraient en bénéficier, selon les dires de l'entreprise. Une décision qui pourrait s'avérer clivante auprès des joueurs, et dont la réussite dépendra certainement du positionnement tarifaire de nouvelles cartes, sur lequel AMD malheureusement communiqué aucune information à ce jour. Quant à la fenêtre de lancement des RX 9070, elle est prévue pour le premier trimestre 2025, sans plus de précision.

Processeurs mobiles : la famille Ryzen AI 300 s'étend avec quatre nouvelles puces

C'est un segment sur lequel AMD a clairement su creuser son sillon depuis quelques années, celui des processeurs pour ordinateurs portables. L'entreprise a en effet créé une petite révolution dans ce domaine en 2022, avec ses puces nommées improprement des APU, pour Accelerated Processing Unit, des processeurs qui réunissent au sein d'un même composant un CPU, un GPU et parfois un NPU. Bien que le principe ne soit pas nouveau, AMD est parvenu à se démarquer grâce à ses remarquables iGPU, les fameux Radeon xxxM, qui permettent désormais de jouer à des jeux, même récents et en 3D, en se passant de carte graphique dédiée.

L'entreprise a donc continuer sur sa lancée et ne cesse depuis d'améliorer sa formule à chaque génération. La dernière en date, celle des Ryzen AI 300 apparue à l'été dernier, va donc s'étendre et accueillir quatre nouveaux modèles déclinés en sept références, (quatre pour les professionnels et trois pour le grand public). Sobrement intitulée Ryzen AI 300 Max, cette nouvelle gamme proposera donc des processeurs intégrant jusqu'à 16 cœurs en architecture Zen5, 40 Unités de Calcul RDNA3.5, un NPU XDNA2 offrant jusqu'à 50 TOPS, des fréquences d'horloge jusqu'à 5.1 GHz en boost et un cache atteignant 80 Mo.

© AMD

Des caractéristiques matérielles qui augurent d'un bond significatif en termes de puissance, et qu'AMD ne se prive pas de mettre en avant. L'entreprise vante par exemple les mérites de son APU le plus musclé, le Ryzen AI Max 395, face au très performant M4 Pro d'Apple, en version 12 et 14 cœurs. Le nouveau fleuron d'AMD se montrerait en effet jusqu'à 86% plus performant que celui d'Apple dans certaines tâches de rendu 3D, ce qui en effet ne serait pas un mince exploit. Mais comme précédemment, il faut prendre ces mesures avec précaution, en attendant des test en situation réelle.

© AMD

Sur le papier, ces nouvelles puces s'avèrent particulièrement alléchantes, et laissent entrevoir un saut de puissance très important pour les ordinateurs portables et les mini-PC. Cependant, deux éléments doivent susciter quelques interrogations, voire quelques inquiétudes. L'enveloppe thermique tout d'abord (le TDP sur l'image ci-dessus) : alors qu'elle se situait entre 15 et 54 W sur la gamme Ryzen AI 300, elle fait plus que doubler avec les Ryzen AI 300 Max, allant de 45 à 120 W. Pour des puces destinées à des ordinateurs mobiles, comme les ultraportables, ou compactes, comme les mini-PC, un tel dégagement de chaleur s'avère inquiétant. À voir comment les constructeurs parviendront à gérer la dissipation thermique.

L'autre sujet de préoccupation, c'est le prix de ces nouveaux APU, sur lequel AMD n'a, là encore, donné aucune information. Quant on sait que les tarifs de la précédente gamme, les Ryzen AI 300, s'avéraient déjà délirant, faisant presque fois deux par rapport aux Ryzen 8040 (pour des performances qui elles ne doublaient pas du tout), il y a de quoi être inquiet pour la facture des nouveaux Ryzen Ai 300 Max. Aussi performantes soient-elles, ces puces pourraient voire leur rapport qualité-prix s'éroder fortement si elles s'approchaient trop ou dépassaient le coût d'un couple CPU + carte graphique dédiée. Leur mise sur le marche est annoncée entre le premier et le deuxième trimestre 2025, nous en sauront donc certainement plus d'ici-là.

PC-consoles portables : les Ryzen Z2 prennent la relève des excellents Ryzen Z1

Dernier domaine grand public sur lequel AMD a fait des annonces : le jeu vidéo portable. Depuis l'avènement du marche des PC-consoles portables, le constructeur équipe de ses puces la plupart des machines du secteur, comme le Steam Deck de Valve, la ROG Ally d'Asus ou la Legion Go de Lenovo. Ces deux dernières embarquaient notamment un processeur Ryzen Z1, qui a su faire ses preuves et se montrer particulièrement efficace, même dans les jeux exigeants. AMD continue donc sur sa lancée et annonce l'arrivée des puces Ryzen Z2.

© AMD

Cette nouvelle génération de processeurs dédiée aux PC-consoles portables se déclinera en trois version : Z2 "classique" (milieu de gamme), Z2 Extreme (haut de gamme) et Z2 Go (entrée de gamme, destiné uniquement à la future Legion Go pour le moment). Toutes les variantes profiteront de cœurs en architecture Zen5 et d'Unités de Calcul graphiques en RDNA3.5... ce qui les privera donc de fait du FSR4 comme expliqué plus haut. Une absence regrettable pour des processeurs destinés à des machines de jeu portables, qui profiteraient donc pleinement des techniques de mise à l'échelle les plus récentes pour augmenter leurs performances.

© AMD

C'est d'autant plus dommage que l'écart de puissance entre les Ryzen Z1 et Z2, s'il sera sans aucun doute appréciable, ne sera probablement que marginal. Or les jeux les plus récents, et notamment les AAA, deviennent de plus en plus gourmands en ressources à un rythme toujours plus soutenus. Il est donc à craindre que les PC-consoles portables ne soient peu à peu distancés par les standards graphiques de 2025, en l'absence du soutien de technologie de mise à l'échelle ou de génération d'images.

Enfin, comme pour tous les autres produits annoncés, AMD n'a pas communiqué de prix pour les Ryzen Z2. Rien d'étonnant cette fois-ci, étant donné que ces puces ne sont pas destinées à l'achat direct par les utilisateurs. Il faudra donc attendre que les principaux constructeurs annoncent leurs futures PC-consoles portables dotés de ces processeurs, à compter du premier trimestre 2025 sans doute. À noter toutefois que, contrairement à ce laissait supposer la première image ci-dessus, aucun Steam Deck embarquant une Ryzen Z2 n'est prévu, Valve ayant confirmer après la conférence qu'aucune mise à jour de sa machine n'était prévue avant un ou deux ans.