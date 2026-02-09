Pas de panique : Windows 11 ne va pas "tuer" les vieilles imprimantes

Contrairement à ce que certaines rumeurs laissent entendre, les vieilles imprimantes vont continuer de fonctionner sous Windows 11. Ce que Microsoft arrête, c'est la diffusion automatique des anciens pilotes d'impression via Windows Update.

Depuis quelques jours, de gros titres alarmistes dans la presse sur le Web laissent entendre que Windows 11 pourrait rendre inutilisables des millions de vieilles imprimantes encore fonctionnelles. Cette nouvelle, qui a évidemment inquiété de très nombreux utilisateurs de PC, découle d'une annonce récente de Microsoft concernant la fin progressive de certains pilotes d'impression.

Comme le soulignent nos confrères de Windows Latest, la réalité est nettement moins dramatique : le changement annoncé par Microsoft ne signe pas la mort brutale de millions de périphériques. Microsoft ne supprime pas le support des imprimantes déjà installées et ne bloque pas leur fonctionnement. La décision concerne avant tout l'arrêt de la distribution de mises à jour de pilotes dans un ancien format via Windows Update, un changement technique prévu de longue date qui n'empêche pas les modèles existants de continuer à imprimer normalement dans la plupart des cas.

Pilotes d'imprimantes pour Windows : un changement de modèle

Pendant des décennies, Windows s'est reposé sur des pilotes spécifiques fournis par les fabricants d'imprimantes. Ces pilotes, regroupés sous les appellations Version 3 (V3) et Version 4 (V4), ont été introduits avec des versions très anciennes de Windows. Le modèle V3 remonte à l'époque de Windows Vista, et le modèle V4 a été diffusé à partir de Windows 8.

Dans les années 2010, un nouveau standard a commencé à émerger : le Mopria-certified IPP Class Driver. Il repose sur le protocole Internet Printing Protocol (IPP), un moyen plus universel et standardisé pour qu'un PC communique avec une imprimante, sans forcément passer par un pilote spécifique. Ce standard était déjà intégré nativement à Windows 10 (à partir de la version 21H2) et il est depuis au cœur de la stratégie de Microsoft.

En septembre 2023, Microsoft a publié une feuille de route précisant sa décision de déprécier progressivement les pilotes V3 et V4, en cessant leur distribution via Windows Update. Depuis le 15 janvier 2026, Windows Update ne publie plus de nouveaux pilotes V3 et V4 pour Windows 11 et Windows Server 2025+. Autrement dit, si un fabricant veut proposer un pilote dans un ancien format pour un nouveau modèle d'imprimante, il ne peut plus le faire automatiquement via Windows Update.

Des étapes supplémentaires sont prévues : à partir du 1er juillet 2026, Windows donnera la priorité à son propre pilote IPP intégré lorsqu'un nouvel appareil est ajouté, et dès 2027, seuls des correctifs de sécurité seront diffusés via Windows Update pour les pilotes anciens.

La justification mise en avant par Microsoft est double. D'une part, il s'agit de renforcer la sécurité du système, les pilotes étant historiquement une des sources de vulnérabilités exploitables par des logiciels malveillants. Les environnements modernes de pilote universel (comme IPP) réduisent la dépendance à une grande variété de codes tiers, moins contrôlés.

D'autre part, le grand nombre de pilotes différents a souvent posé des problèmes de compatibilité, de fiabilité et de maintenance. En rationalisant vers un standard plus simple et intégré, Windows vise à rendre l'impression plus uniforme, notamment sur les architectures modernes comme ARM.

Pilotes d'imprimantes pour Windows : des mises à jour manuelles pour les anciens modèles

La mesure a suscité de nombreuses réactions sur les forums et les réseaux sociaux, certains évoquant des "millions d'imprimantes menacées d'obsolescence". Mais ces titres omettent une précision essentielle : le système ne désactive pas les anciens pilotes déjà installés ni l'usage des imprimantes existantes. Si votre imprimante fonctionnait sous Windows 11 avant cette date, elle continuera à fonctionner. Microsoft l'a confirmé après les alarmes médiatiques.

C'est plutôt la voie de distribution automatique qui change. Les constructeurs peuvent toujours fournir leurs pilotes directement, par téléchargement ou dans leurs installations, même si Windows Update ne les diffuse plus. Pour les modèles très anciens, cela ressemble à ce que de nombreux utilisateurs connaissent déjà : on télécharge un pilote sur le site du fabricant ou on réinstalle manuellement à partir d'un fichier.

Autre clarification : Microsoft continuera à corriger les anciens pilotes pour des raisons de sécurité tant que la version de Windows utilisée est prise en charge. Cela tempère l'idée d'une "mort soudaine" de ces logiciels.

Windows n'a donc pas décidé de "tuer" les vieilles imprimantes. Les changements entamés aujourd'hui s'inscrivent dans une transition progressive vers des technologies d'impression standardisées, qui continueront à prendre en charge la majorité des besoins d'impression du quotidien. Inutile donc de paniquer !