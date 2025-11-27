Black Friday mini PC : les ordinateurs miniatures aux meilleurs prix

Vous chez un mini PC pour remplacer votre vieille tour ? Profitez des promotions du Black Friday pour vous offrir un de ces ordinateurs miniatures qui font aussi bien que les grands au meilleur prix du moment.

Oubliez l'image de la tour massive et bruyante qui accumule la poussière sous le bureau. Désormais, les gros PC d'antan laissent place à une nouvelle génération : les mini PC. Ces petits appareils, qui tiennent parfois dans la paume de la main, sont devenus les stars inattendues du secteur tech, offrant un compromis idéal entre la puissance d'un ordinateur classique et la discrétion d'une box internet.

Longtemps considérés comme de simples gadgets pour la bureautique légère, les mini PC ont profité des progrès fulgurants des processeurs pour ordinateurs portables (Intel Core et AMD Ryzen). Le résultat ? Des machines silencieuses, économes en énergie, mais redoutablement véloces pour 99 % des usages quotidiens : navigation Web, suite bureautique, retouche photo, lecture de vidéos 4K et même, pour certains modèles, le montage vidéo, le jeu vidéo léger ou le retrogaming. Leur atout secret réside dans leur flexibilité : beaucoup peuvent se fixer directement derrière un écran (norme VESA), disparaissant totalement de votre champ de vision pour un espace de travail épuré. Et ils possèdent une connectique beaucoup plus riche que les ordinateurs portables, avec de nombreuses prises USB, des sorties vidéo pour brancher plusieurs écrans de l'Ethernet pour le réseau filaire, du Wi-Fi rapide pour l'Internet sans fil, etc. Bref, ils n'ont vraioment rien à envier aux grands !

Le marché des mini PC est particulièrement dynamique et concurrentiel, dominé par des constructeurs asiatiques sérieux comme Geekom, Beelink, NiPogi, Minisforum ou GMKtec. Le Black Friday représente le moment critique de l'année pour ces produits. Et même si leur prix sont grés par l'augmentation actuelle de la RAM et des SSD, on peut trouver de belles configurations à des tarifs serrés. En voici quelques exemples choisis.

NiPoGi AM21 (Î‘ÎœD Ryzen 7 8745HS - RAM 32 Go - SSD 1 To)

Â Geekom A6Â (AMD Ryzen 7Â 6800H - RAM 32Â Go - SSD 1Â To)

