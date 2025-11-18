Edge Light : avant macOS, Windows 11 a déjà son anneau lumineux dans l'écran pour les appels vidéo

Une fois n'est pas coutume : Windows 11 grille la politesse à macOS en se dotant d'une fonction Edge Light pour mieux éclairer les visages lors des appels vidéo grâce à un anneau lumineux affiché directement à l'écran.

Tout le monde a déjà rencontré le problème au moins une fois, lors d'un appel vidéo ou d'une réunion en vision avec Zoom, Google Meet, Teams ou FaceTime : faute d'un bon éclairage dans la pièce, ou à cause d'un contre-jour malencontreux, on se retrouve avec un visage sombre ou blafard à l'écran, en passant parfois pour un zombie aux yeux des autres participants. Conscients du souci, certains essaient de bricoler à la va-vite une solution d'urgence en réorientant une lampe de bureau ou en tirant un rideau, mais le résultat n'est pas toujours très flatteur.

En fait, l'idéal, c'est d'utiliser un anneau lumineux – un ring light, dans le jargon. Popularisé par les vidéastes et les influenceurs, cet accessoire constitué d'un cercle de Led permet d'éclairer correctement un visage grâce à un halo lumineux bien dosé, à l'instar des projecteurs utilisés dans les studios. Mais même si ces accessoires se trouvent désormais à bas prix sur les boutiques en ligne – à partir d'une dizaine d'euros pour les premiers prix –, tout le monde n'en a pas sous la main en permanence, surtout quand il s'agit de participer à une réunion improvisée.

Edge Light : un anneau lumineux dans macOS

Et Apple a la solution. La prochaine version de macOS, la 26.2, qui commence à circuler en bêta, intégrera une fonction appelée Edge Light qui, comme son nom le suggère, affichera un cadre lumineux directement sur l'écran des Mac. Une idée astucieuse– et même lumineuse ! – qui permet de se passer totalement d'accessoire pour éclairer correctement un visage. Au lieu d'ajouter une lampe externe, le Mac devient lui-même la source principale de lumière.

L'intérêt est évident : puisque tout le monde regarde déjà l'écran, autant s'en servir pour projeter une lumière homogène et centrée. Grâce au Neural Engine, le processeur neuronal intégré aux puces Apple Silicon, le système analyse le visage, sa position et la luminosité générale pour ajuster automatiquement l'intensité. L'effet se rapproche d'un ring light professionnel, mais sans matériel dédié. Edge Light s'intègre en plus aux réglages vidéo existants : il fonctionne avec FaceTime, Zoom, WhatsApp et la plupart des applications courantes, avec un mode automatique pour les Mac récents capables de détecter l'obscurité ambiante. On ne peut que féliciter Apple d'avoir eu cette idée aussi simple que bienvenue.

Windows Edge Light : un halo lumineux pour Windows

Là où les choses deviennent savoureuses, c'est que le concept ne sera pas réservé au Mac. Mieux encore, la fonction Edge Light est déjà disponible pour Windows 11 ! En effet, un certain Scott Hanselman, qui n'est autre que vice-président chez Microsoft, s'est amusé à développer Windows Edge Light, une application gratuite inspirée directement de la nouveauté annoncée par Apple. Et contrairement à la version cuisinée par Cupertino, celle-ci ne se limite pas à une bêta : elle peut être téléchargée dès maintenant sur GitHub !

Le principe est identique : un anneau lumineux blanc apparaît sur les bords de l'écran pour éclairer le visage pendant les appels. L'outil propose en plus une transparence permettant d'interagir avec ce qui se trouve derrière la lumière, un détail pratique pour éviter la gêne lorsque le curseur s'approche du bord. On n'y trouve pas encore les raffinements apportés par Apple, comme la détection automatique de l'ambiance ou l'ajustement précis via un moteur dédié à l'intelligence artificielle, mais l'essentiel est présent.

Hanselman reconnaît que son application n'en est qu'à ses débuts, mais il prévoit déjà d'ajouter davantage de fonctions prochainement. Certains utilisateurs imaginent même une intégration future dans PowerToys, la trosse à outils spéciaux de Windows, réputée pour accueillir les idées ingénieuses qui améliorent le quotidien sans artifice.

Quoi qu'i en soit, l'histoire est plutôt amusante. Et on se demande même poruquoi personne n'y avait pensé plus tôt. Une chose est certaine : entre la version officielle de macOS 26.2 attendue en décembre et l'app Windows déjà téléchargeable, les participants aux visios n'auront plus d'excuse pour apparaître dans la pénombre.