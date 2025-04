Erreur 0x80070643 dans Windows 10 : Microsoft conseille de l'ignorer, tout simplement !

Suite au Patch Tuesday d'avril 2025, certains utilisateurs de Windows 10 voient un curieux message s'afficher concernant la fameuse l'erreur 0x80070643. Mais pas de panique : selon Microsoft, c'est une fausse alerte, tout va bien !

Windows 10 a beau tirer doucement sa révérence, il continue de recevoir des mises à jour mensuelles, notamment lors du traditionnel Patch Tuesday. Celui du 8 avril dernier n'a pas échappé à la règle, avec son lot habituel de correctifs de sécurité. Mais cette fois, une erreur bien connue a décidé de faire un retour remarqué : le code 0x80070643. Un message d'échec d'installation qui s'affiche fièrement dans Windows Update… alors qu'en réalité, tout fonctionne parfaitement. Oui, c'est aussi absurde que ça en a l'air.

Le problème concerne une mise à jour spécifique, baptisée KB5057589, qui s'occupe de l'environnement de récupération (WinRE) de Windows. Ce composant, un peu oublié, prend le relais quand votre PC refuse de démarrer correctement. La mise à jour en question s'installe bel et bien, mais Windows, en pleine crise d'identité, croit que ce n'est pas le cas. Le système vous signale donc une erreur, tout en ayant terminé son travail en arrière-plan. D'après Microsoft, il s'agit d'un simple bug d'affichage, causé par une autre mise à jour en attente de redémarrage.

Le message d'erreur obtenu lors de l'installation de la mise à jour de Windows 10 © CCM

Inutile de chercher une solution miracle : il n'y en a pas. Ou plutôt, si, mais elle frôle le génie par sa simplicité. Dans une publication officielle sur son blog de support, Microsoft recommande tout bonnement de ne rien faire. L'erreur disparaîtra d'elle-même, comme par magie, lors de la prochaine analyse automatique de Windows Update. Et si vous redémarrez votre machine entre-temps, c'est bien aussi, mais ce n'est pas obligatoire. Bref, le message n'a aucune conséquence sur la stabilité du système ni sur la sécurité de votre appareil. Il est juste… là, sans raison valable.

Code 0x80070643 : une erreur bien connue de Microsoft

Ce n'est pas la première fois que le code 0x80070643 vient jouer les trouble-fête (voir notre article). Il avait déjà fait parler de lui en début d'année 2024, déclenchant parfois des réactions excessives chez les utilisateurs, allant jusqu'à des réinstallations complètes de Windows 10. Cette fois, Microsoft préfère prévenir : pas de panique, c'est juste le système qui s'affole pour rien. Ce qui, soit dit en passant, résume assez bien l'état d'esprit de Windows 10 à l'approche de sa fin de support.

Prévue pour octobre 2025, la fin de vie de Windows 10 se fait sentir de plus en plus. Les mises à jour de sécurité continueront d'arriver jusqu'à cette date, mais pour tout le reste – performances, ergonomie, petits bugs agaçants – il ne faut pas espérer de miracles. C'est un peu comme vivre dans une maison qu'on sait condamnée à la démolition : on fait les réparations de base, mais on ne repeint plus les murs.

Alors si votre PC vous jette cette fameuse erreur en pleine figure, ne vous embêtez pas. Regardez-la, soupirez, et passez à autre chose. C'est exactement ce que fait Microsoft.