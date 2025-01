Voici l'astuce pour retrouver facilement le pointeur de la souris sur l'écran d'un ordinateur

Vous avez parfois du mal à retrouver le pointeur de la souris sur l'écran de votre ordinateur ? Cette astuce très vous permettra de le retrouver instantanément en cas de besoin, sur PC comme sur Mac !

Quand on travaille régulièrement sur un ordinateur, on peut vite s'agacer d'un petit rien, surtout quand on est pressé. C'est le cas notamment quand on ne retrouve plus le pointeur de la souris ou du pavé tactile sur l'écran. Une situation assez fréquente quand on utilise un grande écran avec de multiples fenêtres et que le pointeur, souvent blanc, est difficilement visible. Rien de grave, évidemment, mais la recherche de la fameuse petite flèche fait souvent perdre un temps précieux.

Fort heureusement, sur PC comme sur Mac, il existe une astuce très simple pour retrouver instantanément le pointeur farceur. Il suffit pour cela d'activer une option dans les réglages du système, Windows ou macOS, puis d'effectuer un geste particulier. Rien de sorcier, c'est réellement à la portée de tout le monde. À condition, comme toujours, de le savoir !

Sous Windows, le réglage en question est caché au fond des paramètres de la souris et du pavé tactile. On peut le trouver en fouinant dans les Paramètres, mais le plus rapide est de passer par l'antique Panneau de configuration qui existe depuis des lustres. Pour l'ouvrir, le plus simple est de taper Panneau de configuration dans le champ de recherche de la barre des tâches. Une fois le Panneau de configuration ouvert, tapez Souris dans le champ de recherche puis sélectionnez le lien Modifier les paramètres de la souris.

La fenêtre Propriétés de : Souris s'ouvre. Cliquez sur l'onglet Options du pointeur. Cochez la case située devant Montrer l'emplacement du pointeur quand j'appuie sur la touche CTRL, en bas de la fenêtre, puis cliquez sur OK pour valider. Désormais, il vous suffira de taper brièvement sur la touche Ctrl de votre clavier pour faire apparaître un cercle animé indiquant précisément la position du pointeur à l'écran, quel que soit le logiciel que vous utilisez. Pratique, non ?

Sur Mac, c'est tout aussi simple, même si la méthode est différente. Cliquez sur le menu Pomme, et choisissez Réglages Système. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur Accessibilité dans la barre à gauche, puis sur Affichage à droite. Descendez ensuite jusqu'à la section Pointeur puis activez le petit interrupteur associé à l'option Secouer le pointeur de la souris pour le localiser. Dès lors, il vous suffira d'agiter rapidement la souris ou votre doigt sur le pavé tactile pour que le pointeur s'affiche en grand, de façon bien visible. Amusant et très efficace !