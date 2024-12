Cadeaux high-tech 2024 : notre sélection d'accessoires informatiques

À la recherche d'un cadeau pour des passionnés de technologie et d'informatique ? Pour vous donner quelques idées, voici une petite sélection d'accessoires utiles qui feront plaisir et qui serviront toute l'année !

Même si Noël est un moment privilégié pour offrir des cadeaux, ce n'est heureusement pas le seul de l'année. Et il existe bien d'autres occasions pour faire plaisir – ou se faire plaisir ! Même, et surtout, en high-tech, un domaine où l'on trouve une foule de produits à tous les prix et donc pour tous les budgets. Et pas seulement avec des gadgets : entre les claviers, les écrans, les disques et autres accessoires, il existe en effet une foule d'appareils qui sont réellement utiles au quotidien, d'autant que progrès technologiques aidant, ils sont toujours plus performants. Aussi, si vous êtes en manque d'inspiration, nous vous avons concocté une petite sélection de produits qui vous aidera à trouver la bonne idée, même au dernier moment.

Lexar SL500 : un SSD externe à emporter partout

Tout le monde a besoin d'un système de stockage externe, de préférence facile à transporter, que ce soit pour sauvegarder les données d'un ordinateur ou pour enregistrer des vidéos, des photos, des musiques ou des documents personnels que l'on souhaite utiliser sur un autre appareil. Et si, dans ce domaine, les disques durs externes ont longtemps tenu la vedette avec leur excellent rapport capacité/prix, ils sont désormais devancés par les SSD portables, plus légers et beaucoup plus rapides. C'est le cas du SL500 de Lexar, un grand spécialiste des "mémoires électroniques" (de Ram, cartes SD, clés USB, etc.). Profitant d'un design particulièrement élégant aux formes douces, il est à la fois ultra compact (la taille d'une carte de crédit) et ultra léger (43 g). On peut donc facilement le glisser dans une poche pour l'emporter partout, d'autant qu'il se connecte facilement à toutes sortes d'appareils (ordinateur, console de jeu, téléviseur, etc.) via un simple USB branché à sa prise USB-C. Surtout, les transferts sont vraiment tras rapides avec des débits de 2000 Mo/s en lecture et de 1800 Mo/s en écriture. Enfin, il offre un espace de stockage très confortable de 1, 2 ou 4 To au choix. Aucune raison de se priver de ce petit bijou !

Verbatim Store 'n' go ALU : un disque dur portable vraiment élégant

Avec son superbe boîtier en aluminium brossé aux lignes épurées, le Store 'n' Go ALU Slim de Verbatim est un disque externe particulièrement élégant qu'on a plaisir à utiliser – et même à exhiber ! – en toutes circonstances, que ce soit sur un bureau ou dans un salon. Ce n'est heureusement pas son seul atout : il est aussi léger (150 g), compact (114 x 76 x 9 mm) et, surtout, rapide, avec son interface USB 3.2. Gen 1 qui lui assure un débit maximum de 5 Gbit/s. Disponible en deux capacités, 1 ou 2 To, il est évidemment compatible avec toutes sortes d'appareils (PC, Mac, TV, etc.). À signaler, il est livré avec un câble classique en USB-A mais également avec un adapteur USB-C pour se brancher facilement sur les appareils qui exploitent ce format de plus en plus répandu.

EZQuest Hub USB-C 10 en 1 : la station d'accueil ultime pour tout connecter

S'ils sont puissants et légers, les ordinateurs portables actuels manquent toujours de ports pour brancher des accessoires et de périphériques. Fort heureusement, il existe sur le marché une multitude de hubs qui démultiplient leurs possibilités en offrant des prises supplémentaires de toutes sortes. L'un des plus complets du genre est l'excellent Hub USC-C 10 en 1 d'EZQuest. Véritable station d'accueil, ce petit boîtier rassemble en effet pas moins de dix ports et connecteurs pour faire face à toutes les situations : sortie vidéo HDMI, prise réseau Ethernet Gigabit, lecteurs de cartes mémoire SD et CF, ports USB-A en USB 3, ports6C avec alimentation, entrée-sortie audio stéréo… il ne manque rien pour connecter des disques externes, un casque ou un micro, ou même des écrans en 4K. Et pour ne rien gâcher, ce hub est d'une extrême élégance avec son boîtier métallique du plus bel effet. La grande classe et un must dans le genre !

Logitech Signature Slim MK950 : un combo clavier-souris sans fil universel

Des ensembles clavier-souris sans fil, il en existe des dizaines sur le marché. Mais le combo Signature Slim MK950 de Logitech a un petit truc en plus très appréciable : il est compatible PC et Mac ! Il dispose en effet de touches spéciales à double fonction, qui servent aussi bien dans Windows (touche Windows) que dans macOS (touche Commande). Toutes les autres touches "mixtes" possèdent ainsi une double sérigraphie ce qui permet de les utiliser facilement dans les deux environnements. Pratique pour tous ceux qui jonglent entre les deux mondes ! Et, bien entendu, il profite aussi de la légendaire qualité Logitech, dont la réputation n'est plus à faire. Une construction solide, avec des finitions irréprochables, un grand confort d'utilisation, qu'il s'agisse du clavier ou de la souris, une excellente autonomie, grâce à une faible consommation électrique, et de multiples options de personnalisation avec son logiciel de configuration. Un ensemble haut de gamme, qui plus est proposé à un prix très raisonnable.

Samsung U28R550UQP : l'écran 4K parfait pour la bureautique et la vidéo

La Full HD, c'est bien, mais c'est limité. Et si vous travaillez beaucoup sur votre ordinateur, avec plusieurs logiciels et de nombreuses fenêtres, vous avez besoin de voir plus grand. Ou, plus exactement, dans une définition supérieure. Et, aujourd'hui, c'est vers la 4K qu'il faut vous tourner. Car ce mode également appelé UHD, pour Ultra High Definition, affiche quatre fois plus de pixels. Ainsi, avec un unique écran 4K, vous profitez de l'équivalent de quatre écrans Full HD ! C'est non seulement plus pratique, car tout tient dans un seul moniteur, mais aussi bien plus économique. Surtout avec un modèle comme le Samsung U28R550UQP. Vendu moins de 250 euros – et souvent moins de 200 euros, lors de promotions –, ce modèle 28 pouces est idéal pour un usage classique, et en particulier pour la bureautique, mais aussi pour la vidéo, en lecture comme en montage, et la création musicale. Certes, il est dépourvu de haut-parleurs et monte qu'à 60 Hz en 4K, mais il possède deux entrées HDMI et une entrée DisplayPort, ce qui permet de brancher simultanément trois appareils. Et avec sa dalle IPS, il offre une excellente qualité d'affichage d'affichage. Que demander de plus ?

Logitech Casa Pop-Up Desk : le bureau mobile pour ordinateur portable

Pouvoir travailler n'importe où comme si vous étiez à votre bureau. C'est le but du Casa Pop-Up Desk, un kit proposé par Logitech pour tous ceux qui utilisent un ordinateur portable et qui aimeraient retrouver le confort d'un PC fixe, notamment quand ils changent de pièce ou même de lieu. L'ensemble comprend un clavier ultra compact et un trackpad qui se connectent tout deux sans fil à l'ordinateur, via Bluetooth. Le truc malin, c'est que le coffret se déplie pour se transformer en support inclinable pour le PC, ce qui permet de placer son écran à hauteur et à distance des yeux. Un système original, pratique et facile à emporter partout.

Minisforum UN100P : un ordinateur miniature parfait pour la bureautique

© CCM

Pas besoin de dépenser une fortune pour offrir ou s'offrir un PC bureautique ! Un mini PC d'entrée de gamme fait parfaitement l'affaire, tout en remplaçant très avantageusement une vieille tour. Et dans le genre, l'UN100P de Minisforum est tout indiqué, d'autant qu'on le trouve à moins de 200 euros ! Et mêlme à ce prix riquiqui, on dispose d'une ordinateur très complet, avec 16 Go de Ram, un SSD de 512 Go, de nombreuses prises USB, y compris en USB-C, et même du Wi-Fi 6 ! Certes, son processeur Alder Lake N100 n'est pas taillé pur le jeu vidéo. mais il suffit amplement pour de la bureautique, de l'Internet ou de la lecture vidéo. Et ce PC est si petit et si silencieux qu'il trouvera parfaitement place dans un salon pour servir de centrale multimédia.

Beelink SER8 : le meilleur mini PC du moment

Si vous cherchez un mini PC puissant, élégant, évolutif et silencieux, n'hésitez pas : le SER8 8745HS est incontestablement la meilleure affaire du moment ! Doté d'une puissant processeur de dernière génération, avec 32 Go de mémoire vive et 1 To de stockage, il peut absolument tout faire tourner sans broncher, y compris des jeux assez exigeants. Qui plus est, il est doté d'un boîtier métallique qui n'a rien à envier en design avec un Mac mini M4, d'une panoplie très complète de connecteurs et d'interfaces, et il se paye le luxe d'être évolutif. Le tout en se montrant très discret sur le plan sonore (voir notre test complet). Un véritable référence, d'autant qu'il est =vendu autour de 500 euros seulement. Incroyable !