La CAF propose une aide financière pour acheter un ordinateur, mais peu de gens le savent

Vous avez besoin de matériel informatique pour vos enfants, mais vous n'avez pas les moyens d'en acheter ? La Caisse d'allocations familiales peut vous aider à vous équiper d'un ordinateur ou même d'une tablette.

Aujourd'hui, l'accès aux outils numériques est devenu incontournable, que ce soit pour travailler, étudier, ou simplement rester connecté avec ses proches. Smartphones, tablettes et ordinateurs portables sont devenus des biens de première nécessité, mais leur coût peut représenter un véritable obstacle pour de nombreux foyers. En 2024, la précarité numérique est devenue un véritable problème de société.

Il existe pourtant une aide, méconnue du grand public, pour vous aider à équiper votre foyer à moindres frais. Il se trouve que la Caisse d'Allocations Familiales (CAF), en plus de ses aides habituelles, peut également vous soutenir dans l'achat de matériel informatique. Cette aide financière est pourtant accessible à un grand nombre de ménages. En effet, la CAF propose, sous certaines conditions, un coup de pouce pour l'acquisition d'un PC, d'une tablette ou même d'un smartphone.

Attention toutefois, il s'agit d'un dispositif d'aide départemental, qui n'est donc pas forcément proposé par tous les départements. De plus, les modalités d'éligibilité et de financement varient en fonction des CAF. Il convient donc de vérifier précisément les aides proposées par la vôtre lors de votre dépôt de dossier.

Pour bénéficier de cette aide numérique, il faut généralement justifier d'un quotient familial inférieur à un seuil défini – entre 700 € et 800 € –, et d'un enfant mineur à charge ou à naître. L'âge limite de l'enfant peut varier, de 18 à 26 ans pour les étudiants, selon les caisses.

L'aide couvre un grand nombre de matériels informatiques : PC portables ou de bureau, périphériques (souris, écran, clavier), imprimantes, scanners et même tablettes. Elle prend généralement la forme d'un prêt sans intérêt, étalé sur 24 ou 36 mois, et plafonné jusqu'à 600 € selon les départements.

Prenons par exemple la CAF de l'Eure. Les allocataires étant parents d'un enfant de moins de 21 ans peuvent bénéficier d'un prêt sans intérêt d'un montant maximum de 500 €. Les allocataires étant parents d'un enfant de moins de 26 ans faisant des études supérieures et les allocataires ayant moins de 26 ans et poursuivant des études supérieures peuvent emprunter jusqu'à 500 € sans aucun intérêt, tandis que la CAF paiera elle-même le reste pour une somme allant jusqu'à 500 € – pour un total maximum de 1 000 € donc.

Attention, l'aide n'est pas automatique et dépend des ressources budgétaires de chaque CAF. Les familles intéressées doivent se renseigner auprès de leur caisse départementale puis obtenir une approbation avant d'acheter le matériel informatique. Le but est de permettre de réduire la fracture numérique et de s'assurer que tous les enfants, indépendamment de la situation financière de leur famille, puissent avoir accès aux outils nécessaires.