Le clavier de votre PC se met à écrire n'importe quoi ? Voici comment régler le problème facilement

Alors que vous tapez du texte sur votre ordinateur, le clavier se met soudainement à écrire n'importe quoi ? Pas de panique, vous avez juste fait une mauvaise manipulation. Et ce petit problème est très simple à régler.

En saisissant du texte sur votre PC vous vous rendez compte que ce que vous écrivez n'a aucun sens. Les A sont devenus des Q, les Z se sont transformés en W et les M en : et les lettres accentuées se sont changées en symboles et autres signes de ponctuation… Bref un vrai cauchemar ! Pour autant, ne paniquez pas, il ne s'agit ni d'une panne nid'un piratage. L'explication est toute simple : votre clavier Azerty français s'est mué en clavier Qwerty anglais.

Mais comment ce changement soudain est-il survenu ? Grâce – ou plutôt, à cause, dans le cas présent – de Windows. LEn effet, l système d'exploitation de Microsoft est truffé de raccourcis clavier – des combinaisons de touches qui déclenchent des actions sans passer par des menus et sans utiliser la souris. Vous connaissez dans doute les fameux Ctrl+C et Ctrl+V qui servent à copier et à coller du texte. Mais il y en a beaucoup d'autres dont vous ne soupçonnez pas l'existence et qui sont actifs par défaut.

Et c'est justement le cas ceux qui permettent de basculer à tout instant d'une langue à une autre pour la saisie au clavier, pour passer par exemple du français à l'anglais ou à l'espagnol. Voilà donc l'origine de votre problème : sans le savoir, vous avez malencontreusement activé un de ces raccourcis qui a changé qui a changé le clavier Azerty en clavier Qwerty – ou un autre, selon les langues définies dans le système. .

© 123RF

Fort heureusement, ce problème est très simple à résoudre. Pour retrouver votre clavier Aserty, il suffit presser à nouveau les raccourcis de bascule de langue : Alt+Maj et Win+Espace. Pressez d'abord la touche Alt et gardez-la enfoncée, puis appuyez brièvement sur la touche Maj et relâchez-la. Idem avec les touches Win et Espace. Tant que vous ne relâchez pas la touche Alt ou Win, un menu reste affiché à droite de votre écran.

Ce raccourci permet de basculer entre le clavier français et l'anglais, souvent installé mais aussi les autres langues que vous avez pu ajouter vous-même dans Windows. Ainsi, chaque nouvelle pression courte sur la touche Maj permet de basculer vers la langue suivante (français, anglais, allemand…). Relâchez Alt lorsque votre choix est fait. La combinaison Alt+Maj permet donc de basculer, de manière cyclique, entre les langues installées sur votre système. C'est-à-dire, par défaut, entre le clavier français et le clavier anglais dans la version de Windows installée sur les ordinateurs vendus en France.

La bonne nouvelle c'est qu'il est tout à fait possible de désactiver ce raccourci gênant. Pressez le raccourci Win+I pour accéder aux paramètres de Windows puis cliquez sur Heure et langue > Langue et région > Saisie > Paramètres avancés de clavier puis sur le lien Touche de raccourci de langue d'entrée. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquer sur Modifier. Dans la colonne de gauche, cochez Non assignée et validez par OK. Vous voilà à l'abri des mauvaises manipulations avec votre clavier.