5G Broadcast : la TNT gratuite arrive sur smartphone, sans forfait mobile ni Wi-Fi

TDF vient de mettre en service les premiers sites de 5G Broadcast en France. Cette technologie permet de regarder la télévision en direct sur smartphone, gratuitement, sans consommer la moindre donnée mobile.

Depuis ce jeudi 26 juin 2026, regarder la télévision en direct sur son smartphone sans toucher à son forfait mobile est passé du stade de promesse à celui de réalité en France. TDF, l'opérateur qui gère les infrastructures de diffusion de la TNT en France, vient de mettre en service la 5G Broadcast dans plusieurs agglomérations françaises, afin de tester la technologie en conditions réelles. L'étape est symbolique : après des années de travaux préparatoires, la télévision hertzienne mobile entre enfin dans sa phase opérationnelle.

5G Broadcast : un flux unique pour tout le monde, sans saturer les réseaux

Pour comprendre ce que change la 5G Broadcast, il faut d'abord comprendre ce qui ne change pas : le principe de base reste celui de la TNT. La technologie fonctionne en bande UHF, c'est-à-dire sur les mêmes fréquences que celles de la TNT, dont elle peut utiliser les infrastructures existantes. Un émetteur diffuse le signal dans les airs, et tout appareil compatible dans la zone de couverture peut le capter — exactement comme une antenne râteau capte aujourd'hui la TNT sur un téléviseur. La différence, c'est que le terminal récepteur n'est plus un téléviseur fixe mais un smartphone.

© TDF

C'est là que la 5G Broadcast se distingue radicalement du streaming mobile tel qu'on le connaît. Contrairement au streaming classique, où chaque utilisateur qui regarde une vidéo consomme une connexion individuelle et une fraction de la bande passante du réseau, la 5G Broadcast envoie un flux unique simultanément à un nombre illimité d'utilisateurs, sans saturer les réseaux mobiles. Quand 50 000 personnes regardent le même match en streaming sur leurs téléphones dans un stade, le réseau s'effondre. Avec la 5G Broadcast, ces 50 000 personnes reçoivent le même signal hertzien sans encombrer la moindre antenne mobile — comme 50 000 téléviseurs captant la même fréquence TNT.

La technologie affiche une latence réduite et une consommation énergétique inférieure à celle des réseaux data traditionnels. Et surtout, l'accès aux chaînes est gratuit, sans abonnement ni consommation de forfait internet. Il n'y a même pas besoin d'une carte SIM dans le téléphone pour que cela fonctionne. Un avantage décisif pour les situations sans réseau mobile — zones blanches, tunnels, métros, stades bondés, ou périodes de crise où les réseaux saturent.

"La 5G Broadcast s'inscrit dans la continuité de la TNT, en adaptant ses fondamentaux de gratuité, d'accessibilité et de résilience aux usages mobiles. Elle propose une voie complémentaire pour diffuser les contenus au plus grand nombre, sans dépendre des contraintes des réseaux connectés, au service des éditeurs, des citoyens et de la souveraineté audiovisuelle. La phase que nous engageons aujourd'hui vise à construire, avec l'ensemble des acteurs du secteur, les conditions d'un développement progressif et durable de cette technologie", souligne très justement Karim El Naggar, directeur général de TDF.

La 5G Broadcast est normalisée par le 3GPP, l'organisme qui définit les standards de la téléphonie mobile. Elle fait partie intégrante de la norme 5G, ce qui signifie que les puces des smartphones les plus courants l'implémentent déjà, sans nécessiter de composant matériel spécifique. Sur certains appareils, une simple mise à jour logicielle pourrait suffire à activer la réception. Sur d'autres, un renouvellement de terminal sera nécessaire — c'est le grand point d'incertitude qui plane encore sur le calendrier d'adoption grand public.

5G Broadcast : un test grandeur nature en France

La France n'en est pas à ses premières tentatives. Des expérimentations avaient déjà été menées en Île-de-France, à Nantes et à Bordeaux pendant l'été 2024, à l'occasion des Jeux olympiques de Paris. Dans ces zones, des utilisateurs équipés de smartphones dotés de puces Qualcomm configurées pour l'occasion avaient pu regarder France 2, France 24 et Arte en direct, et écouter France Bleu et France Info, sans consommer de data. L'Arcom a depuis autorisé de nouveaux tests dans ces mêmes villes jusqu'en novembre 2026.

TDF annonce une vingtaine de sites activés dès cette année, visant une couverture de plus de 12 millions d'habitants. Dès cet été, la 5G Broadcast sera également déployée dans le métro de Rennes, afin de démontrer concrètement sa capacité à fonctionner dans des environnements souterrains et en mobilité complexe. L'ambition est ensuite une montée en puissance jusqu'à fin 2028, avec plus de 320 sites pour atteindre plus de 40 millions de Français.

La France ne fait pas cavalier seul. Près de 25 expérimentations ont été menées dans 18 pays européens depuis 2017. TDF et l'opérateur allemand Media Broadcast ont lancé une "5G Broadcast Strategic Task Force" pour coordonner les déploiements à l'échelle européenne, avec l'objectif de couvrir à terme environ 125 millions d'habitants. En Italie, la RAI a mené ses propres tests en amont des Jeux d'hiver de Milano Cortina 2026.

5G Broadcast : un bien commun et souverain

La technologie est envisagée en France comme un mode de réception additionnel de la TNT, complémentaire à la diffusion classique dans les foyers, et visant en particulier le jeune public, peu consommateur de télévision traditionnelle. Elle peut également être combinée à une connexion internet pour proposer du replay ou de l'interactivité — une convergence qui rapproche encore un peu la télévision hertzienne des usages numériques contemporains.

"Dans un environnement où la maîtrise des infrastructures de diffusion constitue un enjeu industriel, démocratique et stratégique, la 5G Broadcast ouvre la voie à une nouvelle génération de services audiovisuels accessibles, résilients et souverains", rappelle TDF, qui souligne ainsi la dépendance aux entreprises américaine induite par les principales plateformes de streaming.

Surtout, la 5G Broadcast :est porteuse de valeurs qui tendent à disparaître. D'abord, elle est gratuite, sans nécessiter un abonnement payant à un forfait mobile,. Mais, surtout, contrairement aux plateformes de streaming comme Netflix qui prônent l'individualité – chacun son programme, quitte à saturer les réseaux – et l'immédiateté, elle renoue avec le principe du bien commun, avec un flux unique pour tous, comme la radio et la TNT. Une notion sans doute désuète pour les geeks qui se gavent de réseaux sociaux, de services numériques et de gadgets technologiques pour leur seul plaisir, mais qui mériterait de redevenir au goût du jour.