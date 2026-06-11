Coupe du monde FIFA 2026 : les chaînes et les heures pour regarder les matchs en France

La Coupe du monde FIFA 2026, qui débute ce 11 juin, se déroule aux États-Unis, au Canada et au Mexique, avec des horaires particuliers. Voici le programme complet avec les dates, les heures et les chaînes pour regarder les matchs en direct à la télévision.

C'est le grand jour pour les amateurs de foot ! C'est en effet ce jeudi 11 juin que débute la Coupe du monde FIFA 2026. Et cette édition de distingue des précédentes à plus d'un titre.

D'abord, parce qu'elle se déroule dans trois pays au lieu d'un, à savoir aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Ensuite, parce que, pour la première fois de son histoire, elle réunit 48 équipes au lieu de 32. Enfin, parce que compte tenu du décalage horaire avec le continent américain, les matchs se dérouleront à des heures très tardives pour les téléspectateurs européens. Il faudra veiller tard pour regarder certaines rencontres en direct.

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Coupe du monde FIFA 2026 : juste sur M6 et beIN Sports

C'est aussi un bouleversement sans précédent dans l'histoire télévisuelle du football en France. Pour la première fois depuis plus de 45 ans, TF1 ne diffuse aucun match. C'est le groupe M6 qui a remporté les droits en clair pour les éditions 2026 et 2030, en investissant environ 120 millions d'euros. Pour voir l'intégralité du tournoi, il faudra se tourner vers beIN Sports, comme lors des éditions 2014, 2018 et 2022.

M6 diffuse 54 matchs gratuitement, accessibles sur M6 en TNT et en streaming sur M6+ sans abonnement. W9, chaîne du même groupe, prendra le relais pour les matchs simultanés. Le replay sera accessible gratuitement sur M6+ pour toutes les rencontres diffusées.

beIN Sports diffuse l'intégralité des 104 rencontres, dont environ 50 en exclusivité. L'abonnement beIN Connect coûte 15 euros par mois sans engagement. Les abonnés Canal+ Sport bénéficient également de beIN Sports dans leur bouquet à partir de 29,99 euros par mois. France Télévisions n'a acquis aucun droit pour cette édition.

Parmi les 54 matchs en clair sur M6 : le match d'ouverture, tous les matchs de l'équipe de France, les deux demi-finales, la petite finale et la grande finale. Pour les phases éliminatoires, M6 diffusera 9 seizièmes de finale, 6 huitièmes et 3 quarts — une sélection précisée après le tirage du tableau final, début juillet.

Le décalage horaire est un enjeu important. En raison des 6 heures d'écart avec la côte Est et 9 heures avec la côte Ouest, les quatre créneaux officiels sont 18 h, 21 h, 23 h et 3 h du matin, heure de Paris. Les matchs joués depuis Los Angeles ou Seattle peuvent débuter jusqu'à 6 h du matin. Les matchs des Bleus ont été programmés sur des créneaux favorables : 21 h pour deux d'entre eux, 23 h pour le troisième.

Tous les matchs diffusés sur M6 sont accessibles gratuitement en streaming sur M6+, sans compte payant. Le replay est également disponible gratuitement pour revoir les matchs à des horaires plus convenables. M6 diffuse en Full HD sur la TNT. beIN Sports Connect est accessible à 15 euros par mois sans engagement, et les abonnés Canal+ Sport bénéficient de beIN Sports dans leur bouquet à partir de 29,99 euros par mois.

Coupe du monde FIFA 2026 : le calendrier TV complet

Au total, 104 matchs se disputeront sur 39 jours dans 16 stades répartis aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Réparties en douze groupes de quatre, les deux premières équipes de chaque groupe ainsi que les huit meilleurs troisièmes se qualifient pour les seizièmes de finale, nouveau tour inédit à élimination directe. Le futur champion devra enchaîner huit matchs pour soulever le trophée, contre sept lors des précédentes éditions. La grande finale se jouera le 19 juillet au MetLife Stadium de New York. Voici le programme complet, avec les dates et les horaires. Vous pouvez aussi retrouver le calendrier officiel des rencontres mis à jour sur le site de la FIFA.

Phase de groupes

Date Heure française Match Chaînes Jeu. 11 juin 21 h Mexique – Afrique du Sud M6 + beIN Ven. 12 juin 4 h Corée du Sud – Rép. tchèque beIN Ven. 12 juin 21 h Canada – Bosnie-Herzégovine M6 + beIN Sam. 13 juin 3 h États-Unis – Paraguay beIN Sam. 13 juin 21 h Qatar – Suisse M6 + beIN Dim. 14 juin 0 h Brésil – Maroc M6 + beIN Dim. 14 juin 3 h Haïti – Écosse beIN Dim. 14 juin 6 h Australie – Turquie beIN Dim. 14 juin 19 h Allemagne – Curaçao M6 + beIN Dim. 14 juin 22 h Pays-Bas – Japon M6 + beIN Lun. 15 juin 1 h Côte d'Ivoire – Équateur beIN Lun. 15 juin 4 h Suède – Tunisie beIN Lun. 15 juin 18 h Espagne – Cap-Vert M6 + beIN Lun. 15 juin 21 h Belgique – Égypte M6 + beIN Mar. 16 juin 0 h Arabie saoudite – Uruguay M6 + beIN Mar. 16 juin 3 h Iran – Nouvelle-Zélande beIN Mar. 16 juin 21 h France – Sénégal M6 + beIN Mer. 17 juin 0 h Irak – Norvège M6 + beIN Mer. 17 juin 3 h Argentine – Algérie beIN Mer. 17 juin 6 h Autriche – Jordanie beIN Mer. 17 juin 19 h Portugal – RD Congo M6 + beIN Mer. 17 juin 22 h Angleterre – Croatie M6 + beIN Jeu. 18 juin 1 h Ghana – Panama beIN Jeu. 18 juin 4 h Ouzbékistan – Colombie beIN Jeu. 18 juin 18 h Rép. tchèque – Afrique du Sud M6 + beIN Jeu. 18 juin 21 h Suisse – Bosnie-Herzégovine M6 + beIN Ven. 19 juin 0 h Canada – Qatar beIN Ven. 19 juin 3 h Mexique – Corée du Sud beIN Ven. 19 juin 21 h États-Unis – Australie M6 + beIN Sam. 20 juin 0 h Écosse – Maroc M6 + beIN Sam. 20 juin 2 h 30 Brésil – Haïti beIN Sam. 20 juin 5 h Turquie – Paraguay beIN Sam. 20 juin 19 h Pays-Bas – Suède M6 + beIN Sam. 20 juin 22 h Allemagne – Côte d'Ivoire M6 + beIN Dim. 21 juin 2 h Équateur – Curaçao beIN Dim. 21 juin 6 h Tunisie – Japon beIN Dim. 21 juin 18 h Espagne – Arabie saoudite M6 + beIN Dim. 21 juin 21 h Belgique – Iran M6 + beIN Lun. 22 juin 0 h Uruguay – Cap-Vert beIN Lun. 22 juin 3 h Nouvelle-Zélande – Égypte beIN Lun. 22 juin 19 h Argentine – Autriche M6 + beIN Lun. 22 juin 23 h France – Irak M6 + beIN Mar. 23 juin 2 h Norvège – Sénégal beIN Mar. 23 juin 5 h Jordanie – Algérie beIN Mar. 23 juin 19 h Portugal – Ouzbékistan M6 + beIN Mar. 23 juin 22 h Angleterre – Ghana M6 + beIN Mer. 24 juin 1 h Panama – Croatie beIN Mer. 24 juin 4 h Colombie – RD Congo beIN Mer. 24 juin 21 h Suisse – Canada M6 + beIN Mer. 24 juin 21 h Bosnie-Herzégovine – Qatar beIN Jeu. 25 juin 0 h Écosse – Brésil M6 + beIN Jeu. 25 juin 0 h Maroc – Haïti M6 + beIN Jeu. 25 juin 3 h Rép. tchèque – Mexique beIN Jeu. 25 juin 3 h Afrique du Sud – Corée du Sud beIN Jeu. 25 juin 22 h Curaçao – Côte d'Ivoire beIN Jeu. 25 juin 22 h Équateur – Allemagne M6 + beIN Ven. 26 juin 21 h Norvège – France M6 + beIN Ven. 26 juin 1 h Japon – Suède beIN Ven. 26 juin 1 h Tunisie – Pays-Bas M6 + beIN Ven. 26 juin 4 h Turquie – États-Unis beIN Ven. 26 juin 4 h Paraguay – Australie beIN Ven. 26 juin 21 h Sénégal – Irak beIN Sam. 27 juin 2 h Cap-Vert – Arabie saoudite beIN Sam. 27 juin 2 h Uruguay – Espagne beIN Sam. 27 juin 5 h Égypte – Iran beIN Sam. 27 juin 5 h Nouvelle-Zélande – Belgique beIN Sam. 27 juin 23 h Panama – Angleterre M6 + beIN Sam. 27 juin 23 h Croatie – Ghana M6 + beIN Dim. 28 juin 1 h 30 Colombie – Portugal M6 + beIN Dim. 28 juin 1 h 30 RD Congo – Ouzbékistan beIN Dim. 28 juin 4 h Algérie – Autriche beIN Dim. 28 juin 4 h Jordanie – Argentine beIN Dim. 28 juin 21 h 2e gr. A – 2e gr. B beIN

Phases éliminatoires

Date Heure française Match Chaînes Dim. 28 juin 21 h 2e gr. A – 2e gr. B beIN Lun. 29 juin 0 h 1er gr. C – 2e gr. F beIN Lun. 29 juin 22 h 30 1er gr. E – 3e (A/B/C/D/F) beIN Mar. 30 juin 0 h 2e gr. E – 2e gr. I beIN Mar. 30 juin 4 h 1er gr. F – 2e gr. C beIN Mar. 30 juin 23 h 1er gr. I – 3e (C/D/F/G/H) beIN Mer. 1er juil. 5 h 1er gr. A – 3e (C/E/F/H/I) beIN Mer. 1er juil. 18 h 1er gr. L – 3e (E/H/I/J/K) beIN Jeu. 2 juil. 1 h 1er gr. G – 3e (A/E/H/I/J) beIN Jeu. 2 juil. 5 h 1er gr. D – 3e (B/E/F/I/J) beIN Ven. 3 juil. 0 h 1er gr. H – 2e gr. J beIN Ven. 3 juil. 1 h 2e gr. K – 2e gr. L beIN Ven. 3 juil. 8 h 1er gr. B – 3e (E/F/G/I/J) beIN Ven. 3 juil. 21 h 2e gr. D – 2e gr. G beIN Sam. 4 juil. 0 h 1er gr. J – 2e gr. H beIN Sam. 4 juil. 4 h 30 1er gr. K – 3e (D/E/I/J/L) beIN Sam. 4 juil. 0 h Huitième de finale M6 + beIN (à conf.) Sam. 4 juil. 23 h Huitième de finale M6 + beIN (à conf.) Dim. 5 juil. 22 h Huitième de finale M6 + beIN (à conf.) Lun. 6 juil. 2 h Huitième de finale M6 + beIN (à conf.) Lun. 6 juil. 21 h Huitième de finale M6 + beIN (à conf.) Mar. 7 juil. 2 h Huitième de finale M6 + beIN (à conf.) Mar. 7 juil. 18 h Huitième de finale M6 + beIN (à conf.) Mer. 8 juil. 0 h Huitième de finale M6 + beIN (à conf.) Jeu. 9 juil. 22 h Quart de finale M6 + beIN (à conf.) Ven. 10 juil. 21 h Quart de finale M6 + beIN (à conf.) Sam. 11 juil. 23 h Quart de finale M6 + beIN (à conf.) Dim. 12 juil. 3 h Quart de finale M6 + beIN (à conf.) Mar. 14 juil. 21 h Demi-finale M6 + beIN Mer. 15 juil. 21 h Demi-finale M6 + beIN Sam. 18 juil. 23 h Match pour la 3e place M6 + beIN Dim. 19 juil. 21 h Finale M6 + beIN

Pour les huitièmes et quarts de finale, la sélection exacte des matchs sur M6 sera précisée par M6 après le tirage du tableau final, début juillet.