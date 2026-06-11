Coupe du monde FIFA 2026 : les chaînes et les heures pour regarder les matchs en France
La Coupe du monde FIFA 2026, qui débute ce 11 juin, se déroule aux États-Unis, au Canada et au Mexique, avec des horaires particuliers. Voici le programme complet avec les dates, les heures et les chaînes pour regarder les matchs en direct à la télévision.
C'est le grand jour pour les amateurs de foot ! C'est en effet ce jeudi 11 juin que débute la Coupe du monde FIFA 2026. Et cette édition de distingue des précédentes à plus d'un titre.
D'abord, parce qu'elle se déroule dans trois pays au lieu d'un, à savoir aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Ensuite, parce que, pour la première fois de son histoire, elle réunit 48 équipes au lieu de 32. Enfin, parce que compte tenu du décalage horaire avec le continent américain, les matchs se dérouleront à des heures très tardives pour les téléspectateurs européens. Il faudra veiller tard pour regarder certaines rencontres en direct.
Coupe du monde FIFA 2026 : juste sur M6 et beIN Sports
C'est aussi un bouleversement sans précédent dans l'histoire télévisuelle du football en France. Pour la première fois depuis plus de 45 ans, TF1 ne diffuse aucun match. C'est le groupe M6 qui a remporté les droits en clair pour les éditions 2026 et 2030, en investissant environ 120 millions d'euros. Pour voir l'intégralité du tournoi, il faudra se tourner vers beIN Sports, comme lors des éditions 2014, 2018 et 2022.
M6 diffuse 54 matchs gratuitement, accessibles sur M6 en TNT et en streaming sur M6+ sans abonnement. W9, chaîne du même groupe, prendra le relais pour les matchs simultanés. Le replay sera accessible gratuitement sur M6+ pour toutes les rencontres diffusées.
beIN Sports diffuse l'intégralité des 104 rencontres, dont environ 50 en exclusivité. L'abonnement beIN Connect coûte 15 euros par mois sans engagement. Les abonnés Canal+ Sport bénéficient également de beIN Sports dans leur bouquet à partir de 29,99 euros par mois. France Télévisions n'a acquis aucun droit pour cette édition.
Parmi les 54 matchs en clair sur M6 : le match d'ouverture, tous les matchs de l'équipe de France, les deux demi-finales, la petite finale et la grande finale. Pour les phases éliminatoires, M6 diffusera 9 seizièmes de finale, 6 huitièmes et 3 quarts — une sélection précisée après le tirage du tableau final, début juillet.
Le décalage horaire est un enjeu important. En raison des 6 heures d'écart avec la côte Est et 9 heures avec la côte Ouest, les quatre créneaux officiels sont 18 h, 21 h, 23 h et 3 h du matin, heure de Paris. Les matchs joués depuis Los Angeles ou Seattle peuvent débuter jusqu'à 6 h du matin. Les matchs des Bleus ont été programmés sur des créneaux favorables : 21 h pour deux d'entre eux, 23 h pour le troisième.
Tous les matchs diffusés sur M6 sont accessibles gratuitement en streaming sur M6+, sans compte payant. Le replay est également disponible gratuitement pour revoir les matchs à des horaires plus convenables. M6 diffuse en Full HD sur la TNT. beIN Sports Connect est accessible à 15 euros par mois sans engagement, et les abonnés Canal+ Sport bénéficient de beIN Sports dans leur bouquet à partir de 29,99 euros par mois.
Coupe du monde FIFA 2026 : le calendrier TV complet
Au total, 104 matchs se disputeront sur 39 jours dans 16 stades répartis aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Réparties en douze groupes de quatre, les deux premières équipes de chaque groupe ainsi que les huit meilleurs troisièmes se qualifient pour les seizièmes de finale, nouveau tour inédit à élimination directe. Le futur champion devra enchaîner huit matchs pour soulever le trophée, contre sept lors des précédentes éditions. La grande finale se jouera le 19 juillet au MetLife Stadium de New York. Voici le programme complet, avec les dates et les horaires. Vous pouvez aussi retrouver le calendrier officiel des rencontres mis à jour sur le site de la FIFA.
Phase de groupes
|Date
|Heure française
|Match
|Chaînes
|Jeu. 11 juin
|21 h
|Mexique – Afrique du Sud
|M6 + beIN
|Ven. 12 juin
|4 h
|Corée du Sud – Rép. tchèque
|beIN
|Ven. 12 juin
|21 h
|Canada – Bosnie-Herzégovine
|M6 + beIN
|Sam. 13 juin
|3 h
|États-Unis – Paraguay
|beIN
|Sam. 13 juin
|21 h
|Qatar – Suisse
|M6 + beIN
|Dim. 14 juin
|0 h
|Brésil – Maroc
|M6 + beIN
|Dim. 14 juin
|3 h
|Haïti – Écosse
|beIN
|Dim. 14 juin
|6 h
|Australie – Turquie
|beIN
|Dim. 14 juin
|19 h
|Allemagne – Curaçao
|M6 + beIN
|Dim. 14 juin
|22 h
|Pays-Bas – Japon
|M6 + beIN
|Lun. 15 juin
|1 h
|Côte d'Ivoire – Équateur
|beIN
|Lun. 15 juin
|4 h
|Suède – Tunisie
|beIN
|Lun. 15 juin
|18 h
|Espagne – Cap-Vert
|M6 + beIN
|Lun. 15 juin
|21 h
|Belgique – Égypte
|M6 + beIN
|Mar. 16 juin
|0 h
|Arabie saoudite – Uruguay
|M6 + beIN
|Mar. 16 juin
|3 h
|Iran – Nouvelle-Zélande
|beIN
|Mar. 16 juin
|21 h
|France – Sénégal
|M6 + beIN
|Mer. 17 juin
|0 h
|Irak – Norvège
|M6 + beIN
|Mer. 17 juin
|3 h
|Argentine – Algérie
|beIN
|Mer. 17 juin
|6 h
|Autriche – Jordanie
|beIN
|Mer. 17 juin
|19 h
|Portugal – RD Congo
|M6 + beIN
|Mer. 17 juin
|22 h
|Angleterre – Croatie
|M6 + beIN
|Jeu. 18 juin
|1 h
|Ghana – Panama
|beIN
|Jeu. 18 juin
|4 h
|Ouzbékistan – Colombie
|beIN
|Jeu. 18 juin
|18 h
|Rép. tchèque – Afrique du Sud
|M6 + beIN
|Jeu. 18 juin
|21 h
|Suisse – Bosnie-Herzégovine
|M6 + beIN
|Ven. 19 juin
|0 h
|Canada – Qatar
|beIN
|Ven. 19 juin
|3 h
|Mexique – Corée du Sud
|beIN
|Ven. 19 juin
|21 h
|États-Unis – Australie
|M6 + beIN
|Sam. 20 juin
|0 h
|Écosse – Maroc
|M6 + beIN
|Sam. 20 juin
|2 h 30
|Brésil – Haïti
|beIN
|Sam. 20 juin
|5 h
|Turquie – Paraguay
|beIN
|Sam. 20 juin
|19 h
|Pays-Bas – Suède
|M6 + beIN
|Sam. 20 juin
|22 h
|Allemagne – Côte d'Ivoire
|M6 + beIN
|Dim. 21 juin
|2 h
|Équateur – Curaçao
|beIN
|Dim. 21 juin
|6 h
|Tunisie – Japon
|beIN
|Dim. 21 juin
|18 h
|Espagne – Arabie saoudite
|M6 + beIN
|Dim. 21 juin
|21 h
|Belgique – Iran
|M6 + beIN
|Lun. 22 juin
|0 h
|Uruguay – Cap-Vert
|beIN
|Lun. 22 juin
|3 h
|Nouvelle-Zélande – Égypte
|beIN
|Lun. 22 juin
|19 h
|Argentine – Autriche
|M6 + beIN
|Lun. 22 juin
|23 h
|France – Irak
|M6 + beIN
|Mar. 23 juin
|2 h
|Norvège – Sénégal
|beIN
|Mar. 23 juin
|5 h
|Jordanie – Algérie
|beIN
|Mar. 23 juin
|19 h
|Portugal – Ouzbékistan
|M6 + beIN
|Mar. 23 juin
|22 h
|Angleterre – Ghana
|M6 + beIN
|Mer. 24 juin
|1 h
|Panama – Croatie
|beIN
|Mer. 24 juin
|4 h
|Colombie – RD Congo
|beIN
|Mer. 24 juin
|21 h
|Suisse – Canada
|M6 + beIN
|Mer. 24 juin
|21 h
|Bosnie-Herzégovine – Qatar
|beIN
|Jeu. 25 juin
|0 h
|Écosse – Brésil
|M6 + beIN
|Jeu. 25 juin
|0 h
|Maroc – Haïti
|M6 + beIN
|Jeu. 25 juin
|3 h
|Rép. tchèque – Mexique
|beIN
|Jeu. 25 juin
|3 h
|Afrique du Sud – Corée du Sud
|beIN
|Jeu. 25 juin
|22 h
|Curaçao – Côte d'Ivoire
|beIN
|Jeu. 25 juin
|22 h
|Équateur – Allemagne
|M6 + beIN
|Ven. 26 juin
|21 h
|Norvège – France
|M6 + beIN
|Ven. 26 juin
|1 h
|Japon – Suède
|beIN
|Ven. 26 juin
|1 h
|Tunisie – Pays-Bas
|M6 + beIN
|Ven. 26 juin
|4 h
|Turquie – États-Unis
|beIN
|Ven. 26 juin
|4 h
|Paraguay – Australie
|beIN
|Ven. 26 juin
|21 h
|Sénégal – Irak
|beIN
|Sam. 27 juin
|2 h
|Cap-Vert – Arabie saoudite
|beIN
|Sam. 27 juin
|2 h
|Uruguay – Espagne
|beIN
|Sam. 27 juin
|5 h
|Égypte – Iran
|beIN
|Sam. 27 juin
|5 h
|Nouvelle-Zélande – Belgique
|beIN
|Sam. 27 juin
|23 h
|Panama – Angleterre
|M6 + beIN
|Sam. 27 juin
|23 h
|Croatie – Ghana
|M6 + beIN
|Dim. 28 juin
|1 h 30
|Colombie – Portugal
|M6 + beIN
|Dim. 28 juin
|1 h 30
|RD Congo – Ouzbékistan
|beIN
|Dim. 28 juin
|4 h
|Algérie – Autriche
|beIN
|Dim. 28 juin
|4 h
|Jordanie – Argentine
|beIN
|Dim. 28 juin
|21 h
|2e gr. A – 2e gr. B
|beIN
Phases éliminatoires
|Date
|Heure française
|Match
|Chaînes
|Dim. 28 juin
|21 h
|2e gr. A – 2e gr. B
|beIN
|Lun. 29 juin
|0 h
|1er gr. C – 2e gr. F
|beIN
|Lun. 29 juin
|22 h 30
|1er gr. E – 3e (A/B/C/D/F)
|beIN
|Mar. 30 juin
|0 h
|2e gr. E – 2e gr. I
|beIN
|Mar. 30 juin
|4 h
|1er gr. F – 2e gr. C
|beIN
|Mar. 30 juin
|23 h
|1er gr. I – 3e (C/D/F/G/H)
|beIN
|Mer. 1er juil.
|5 h
|1er gr. A – 3e (C/E/F/H/I)
|beIN
|Mer. 1er juil.
|18 h
|1er gr. L – 3e (E/H/I/J/K)
|beIN
|Jeu. 2 juil.
|1 h
|1er gr. G – 3e (A/E/H/I/J)
|beIN
|Jeu. 2 juil.
|5 h
|1er gr. D – 3e (B/E/F/I/J)
|beIN
|Ven. 3 juil.
|0 h
|1er gr. H – 2e gr. J
|beIN
|Ven. 3 juil.
|1 h
|2e gr. K – 2e gr. L
|beIN
|Ven. 3 juil.
|8 h
|1er gr. B – 3e (E/F/G/I/J)
|beIN
|Ven. 3 juil.
|21 h
|2e gr. D – 2e gr. G
|beIN
|Sam. 4 juil.
|0 h
|1er gr. J – 2e gr. H
|beIN
|Sam. 4 juil.
|4 h 30
|1er gr. K – 3e (D/E/I/J/L)
|beIN
|Sam. 4 juil.
|0 h
|Huitième de finale
|M6 + beIN (à conf.)
|Sam. 4 juil.
|23 h
|Huitième de finale
|M6 + beIN (à conf.)
|Dim. 5 juil.
|22 h
|Huitième de finale
|M6 + beIN (à conf.)
|Lun. 6 juil.
|2 h
|Huitième de finale
|M6 + beIN (à conf.)
|Lun. 6 juil.
|21 h
|Huitième de finale
|M6 + beIN (à conf.)
|Mar. 7 juil.
|2 h
|Huitième de finale
|M6 + beIN (à conf.)
|Mar. 7 juil.
|18 h
|Huitième de finale
|M6 + beIN (à conf.)
|Mer. 8 juil.
|0 h
|Huitième de finale
|M6 + beIN (à conf.)
|Jeu. 9 juil.
|22 h
|Quart de finale
|M6 + beIN (à conf.)
|Ven. 10 juil.
|21 h
|Quart de finale
|M6 + beIN (à conf.)
|Sam. 11 juil.
|23 h
|Quart de finale
|M6 + beIN (à conf.)
|Dim. 12 juil.
|3 h
|Quart de finale
|M6 + beIN (à conf.)
|Mar. 14 juil.
|21 h
|Demi-finale
|M6 + beIN
|Mer. 15 juil.
|21 h
|Demi-finale
|M6 + beIN
|Sam. 18 juil.
|23 h
|Match pour la 3e place
|M6 + beIN
|Dim. 19 juil.
|21 h
|Finale
|M6 + beIN
Pour les huitièmes et quarts de finale, la sélection exacte des matchs sur M6 sera précisée par M6 après le tirage du tableau final, début juillet.