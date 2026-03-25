Abonnés Freebox, ce petit changement discret pourrait vous coûter cher

Attention si vous avez une Freebox avec un player TV ! Le code de sécurité pour acheter des contenus vidéo ou s'abonner à des chaînes est désormais activé par défaut. Mieux vaut le réactiver très vite pour ne pas vous retrouver avec des paiements indésirés.

Si vous êtes un abonné Freebox, faites attention, car il y a du changement ! L'opérateur a introduit un changement très discret dans la gestion des services et options TV. Jusqu'à présent, chaque fois que vous effectuiez une dépense depuis le player TV Freebox – qu'il s'agisse de louer un film, de s'abonner à une chaîne ou d'activer une option payante –, vous deviez saisir un "code achat", qui servait de dispositif de sécurité afin d'éviter des achats involontaires, ce qui était particulièrement utile dans les foyers où plusieurs personnes, notamment des enfants, utilisent la box.

Or, depuis le 20 mars dernier, ce n'est plus le cas. Le code achat n'est plus activé automatiquement, que ce soit pour les futurs abonnés ou pour ceux qui le sont déjà. Cela signifie que certaines actions payantes peuvent être réalisées directement depuis l'interface TV, sans qu'aucune validation supplémentaire ne soit demandée. Une simplification censée rendre la navigation plus fluide et rapide, mais qui peut avoir de fâcheuses conséquences si des enfants ou d'autres utilisateurs achètent des contenus ou s'abonnent à des services sans autorisation…

Abonné Freebox : comment réactiver le code achat ?

Le code achat est toujours disponible, mais il doit être activé manuellement dans les paramètres de l'espace abonné Freebox. Pour cela, rien de plus simple.

► Connectez-vous à votre espace abonné et rendez-vous dans vos paramètres ;

► Dans la colonne de gauche, cliquez sur TV ;

► Dans la section Gérer mes services TV, cliquez sur Gérer mes codes TV (achat et parental) ;

► Une nouvelle page s'ouvre, vous indiquant que votre code achat est "Non défini". Cliquez sur le bouton rouge Gestion de la demande du code achat ;

► À la demande "Toujours demander le code achat", cochez Oui et cliquez sur le bouton rouge Valider la modification.

Ce changement illustre une tendance fréquente dans les services numériques : privilégier la simplicité d'usage, parfois au détriment des protections par défaut. Si vous avez des enfants, surtout en bas âge, nous vous conseillons d'activer cette fonction, sous peine de vous voir malencontreusement délesté de quelques euros suite à une mauvaise manipulation !