Ces six chaînes disparaissent de la TNT, voici ce qui va les remplacer

Ça y est, on connait l'attribution des canaux de la TNT, suite à l'éviction par l'Arcom de C8 et NRJ12, et au retrait de Canal+. Voici les nouveaux numéros des chaînes de la TNT à compter du 6 juin 2025.

La télévision numérique terrestre – plus connue sous l'acronyme TNT – va connaître une grande mutation cette année ! Alors que certaines autorisations de diffusion arriveront à échéance en 2025, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique – la fameuse Arcom – a mis un sacré coup de pied dans la fourmilière en apportant un grand changement dans l'attribution des canaux de la TNT, puisqu'elle a tout bonnement et simplement décidé d'exclure C8, propriété du groupe Bolloré, et NRJ12, qui plieront bagages le 28 février. Elle a par la suite confirmé et maintenu sa décision, malgré les recours des chaînes. La réponse du groupe du milliardaire ne s'est pas faite attendre, puisque Canal+, également propriété du groupe, a décidé de retirer quatre de ses chaînes de la TNT payante (voir notre article).

C'est un moment historique dans l'histoire de la télévision, car c'est la première fois que des fréquences sont retirées à des chaînes depuis le lancement de la TNT en 2005. L'Arcom vient enfin de dévoiler la nouvelle numérotation, qui prendra effet dès le 6 juin 2025.

Nouvelle numérotation de la TNT : un bloc d'informations et deux petits nouveaux

Les différentes chaînes se sont livrées à un véritable jeu des chaises musicales. On note ainsi l'apparition de deux nouvelles chaînes. La première, CMI TV (pendant un temps appelée Réels TV), est proposée par le groupe CMI France, qui appartient au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Elle compte proposer des documentaires, des débats et du divertissement, et démarrera le 6 juin. La seconde n'est autre que celle de Ouest-France, qui peut s'appuyer sur les solides résultats du groupe de presse et arrivera le 1er septembre. Les téléspectateurs pourront profiter d'un talk-show quotidien, de divertissements, de l'information, de la fiction et d'éventuelles soirées débats. Les deux nouvelles se retrouveront en 18 et 19, sans doute le temps de faire leurs preuves.

France 4 (actuellement numéro 14) a été choisie pour remplacer Canal+ sur la 4, un choix logique, puisque France 2, France 3, France 4 et France 5 vont désormais se suivre "de manière logique", souligne l'Arcom dans un communiqué. L'agence a également décidé de former un bloc d'information en direct, en regroupant BFM, CNews, LCI et France Info sur les canaux allant de 13 à 16. La chaîne parlementaire (LCP) et Public Sénat vont, quant à elles, remplacer C8 sur la 8. De son côté, la chaîne dédiée à la jeunesse Gulli, aujourd'hui au canaul 18, va prendre la place du regretté NRJ12 sur la 12.

Voici la nouvelle numérotation qui prendra effet à partir du 6 juin 2025 :

TF1 France 2 France 3 France 4 France 5 M6 ARTE LCP/Public Sénat W9 TMC TFX Gulli BFMTV CNews LCI Franceinfo CSTAR CMI TV OF TV TF1 Séries Films La Chaîne L'Équipe 6Ter RMC Story RMC Découverte Chérie 25

Notons, pour ceux qui seraient tristes de voir partir leurs chaînes préférées, que C8 et NRJ12 ne disparaissent pas pour autant. Tout comme des centaines d'autres chaînes disponibles dans le pays, elles devront trouver des accords avec des opérateurs pour une diffusion sur les box Internet ou par câble ou satellite. De plus, le programme Touche pas à mon poste devrait être transféré, aux dernières nouvelles, sur la chaîne CStar à partir d'une date encore inconnue.