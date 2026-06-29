Netflix oblige maintenant tous les utilisateurs à donner leur adresse mail

Netflix change encore de politique concernant le partage de compte, en imposant une nouvelle mesure étonnante. Désormais, tous les utilisateurs doivent donner leur adresse mail pour accéder à la plateforme vidéo.

La belle époque du partage de compte semble déjà très loin. Depuis mai 2023, Netflix a radicalement changé de politique concernant l'accès à ses services. Alors qu'il suffisait simplement de partager son identifiant et son mot de passe à ses proches pour qu'ils puissent se connecter, le géant du streaming a rendu le partage de compte payant.

En pratique, il faut souscrire une option – qui coûte 5,99 euros par mois et par utilisateur – pour partager un compte avec une personne hors du foyer de l'abonné officiel. Le titulaire du compte renseigne son e-mail et peut ainsi gérer l'ensemble des profils. Un système efficace pour lutter contre le partage de compte, mais qui, selon Netflix, empêche certains utilisateurs d'être autonomes.

Adresse mail Netflix : une mesure obligatoire pour tous les utilisateurs d'un compte

En se connectant sur Netflix au cours des derniers jours – principalement depuis leur smartphone –, de nombreux utilisateurs ont reçu un message pour le moins inquiétant. Un pop-up impossible à éviter, intitulé "De nouvelles façons personnalisées de profiter de Netflix vont bientôt voir le jour". Dans le message, le géant du streaming demande aux utilisateurs secondaires d'un foyer d'ajouter une adresse mail à leur profil. Une démarche désormais obligatoire pour accéder à la plateforme.

© Capture – scotti_dev – Reddit

Selon Netflix, ce système permettrait d'apporter beaucoup plus d'autonomie et de simplicité à ses abonnés. L'entreprise explique que ce nouveau système permet de sécuriser l'accès à son profil, de recevoir des recommandations sur mesure, mais également de valider plus facilement les connexions sur de nouveaux appareils grâce à un code de vérification envoyé directement sur la boîte e-mail renseignée.

Même si l'entreprise assure que cette nouveauté est bénéfique pour ses abonnés, elle suscite également de nombreuses inquiétudes. En effet, si le compte est piraté, ce ne sont plus les données d'un utilisateur qui sont compromises, mais celles de toute une famille, y compris celles des jeunes. "Mes enfants n'ont pas d'emploi et vivent chez moi. Vous n'avez pas besoin de leur adresse e-mail", regrette un abonné dans un message publié sur son compte Reddit.

Pour d'autres abonnés, cette mise à jour déployée par Netflix pourrait être un premier pas vers un nouveau système de paiement pour chaque profil, où les utilisateurs secondaires seront contraints d'ajouter leurs données bancaires pour payer le supplément de partage. L'autonomie annoncée par Netflix pourrait avoir un prix, qui n'est autre que vos données personnelles et bancaires. Ce qui pose évidemment de sérieux problèmes en cas de fuite.