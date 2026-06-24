Oubliez Netflix : ces plateformes de streaming méconnues sont gratuites, légales et bien fournies

Netflix, Disney+, Max, Canal+… L'offre en streaming est riche, mais de plus en plus chère. Il existe pourtant des plateformes entièrement gratuites, parfaitement légales et bien fournies qui méritent vraiment d'être connues.

Le streaming a profondément modifié notre façon de regarder la télévision et des contenus vidéo ces dernières années. D'autant que l'offre s'est considérablement étoffée en France, avec, d'un côté, les services des géants américains– Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Max, Apple TV+, Paramount+… – et de l'autre, les plateformes des chaînes de télé françaises – TF1+, M6+, France.tv, Arte.tv – auxquelles il convient d'ajouter Canal+.

Les premiers ont l'avantage d'offrir des catalogues riches et qualitatifs avec des exclusivités. Mais ils ont tous payants mais les abonnements qui s'accumulent peuvent vite dépasser les 50 euros par mois pour qui veut tout avoir. Les seconds sont essentiellement gratuits, avec du direct et du replay, mais avec un choix plus limité de contenus.

Entre ces deux univers, une troisième catégorie existe, plus discrète : des plateformes indépendantes, entièrement gratuites et parfaitement légales, qui proposant des films et des séries sans aucun abonnement ni engagement. Leur modèle repose sur la publicité, à la manière des chaînes de la TNT. Facilement accessibles, sans même une inscription, elles gagnent vraiment à être davantage connues du grand public.

© Plutio TV

Ces deux acteurs encore méconnus, ce sont Pluto TV et RakutenTV. Disponibles en France depuis plusieurs années déjà, ces deux plateformes possèdent plusieurs points communs.

D'abord, on peut en profiter aussi bien sur un téléviseur que sur un ordinateur, un smartphone ou une tablette – à condition évidemment d'avoir une connexion à Internet, comme les autres services de streaming –, à travers une application dédiée – déclinée pour tous les systèmes populaires, y compris sur les TV connectés LG, Samsung et autres – ou un simple navigateur Web.

Ensuite, les deux plateformes proposent à la fois des chaînes "linéaires" thématiques, qui diffusent des flux en continu, à la manière de la télévision classique, et des contenus à la demande, en mode replay, comme sur Netflix. Et, dans les deux cas, le choix est réellement vaste, avec des programmes généralistes ou, au contraire, ultra-spécialisés, avec des films, des séries, des documentaires et des émissions dans des catégories très diverses, tant pour le cinéma que pour les séries (thriller, comédie, action, rétro, action, horreur, famille, jeunesse, romance, western, société, drame, etc.) mais aussi du sport et même des émissions de télé-réalité.

Certes, les nouveautés sont plus rares que sur les plateformes payantes, et il y a pas mal de séries B et Z et de vrais nanars. Mais en fouinant un peu, on trouve facilement des contenus de bonne qualité, tant en séries qu'en cinéma, avec des films et des sagas célèbres, toujours agréables à revoir,. Et Rakuten TV propose même des contenus très originaux comme des films estampillés LGBTQIA+, ce qui est assez rare.

Et, bien sûr, il faut accepter de voir de la publicité. Mais c'est le prix de la gratuité et elle reste assez limitée – environ huit minutes par heure, ce qui reste très raisonnable, y compris par rapport aux chaînes TV et aux plateformes payantes

Ces deux plateformes partagent aussi un avantage décisif sur les sites de streaming pirate : elles opèrent avec des licences de diffusion en règle, versent des droits aux ayants droit et ne font courir aucun risque juridique à leurs utilisateurs. Le modèle AVOD (Advertising Video On Demand) sur lequel elles reposent s'est imposé comme une alternative crédible aux abonnements payants, à mesure que ces derniers augmentaient leurs tarifs. Pour qui cherche à regarder un film un soir sans dépenser un centime, elles constituent aujourd'hui un recours sérieux – à condition d'accepter quelques coupures publicitaires et un catalogue qui ne rivalise pas encore avec celui des plateformes comme Netflix.

Alors pourquoi ne pas profiter de l'été pour les découvrir : c'est sans risque et totalement gratuit. Et au vu de leurs catalogues, il y a de fortes chance que vous trouviez de quoi remplir quelques belles soirée télé…