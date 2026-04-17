Netflix va transformer son appli mobile avec un flux vertical à la TikTok

Netflix prépare une refonte majeure de son application mobile qui intégrera un flux de vidéos verticales. Une façon d'adopter les codes de TikTok, Instagram Reels et YouTube Shorts pour mieux capter l'attention des utilisateurs.

2026 s'annonce comme l'année du changement pour Netflix ! Après avoir échoué à acquérir Warner Bros, le groupe doit faire face à une compétition de plus en plus rude, qui dépasse le seul secteur du streaming. L'objectif est de capter au maximum le temps de cerveau disponible des utilisateurs, en taillant sa part parmi ses concurrents directs, mais aussi les réseaux sociaux.

Aussi, le géant du streaming a décidé de changer profondément la façon dont les abonnés interagissent avec son application et ses contenus. Dans sa dernière lettre aux actionnaires du premier trimestre 2026, il a annoncé le déploiement d'une mise à jour importante pour son interface mobile, avec l'intégration d'un flux de découverte au format vertical. Prévue pour un déploiement d'ici à la fin avril, cette transformation stratégique est destinée à faire face à une concurrence élargie qui ne se limite aujourd'hui plus aux autres services de streaming, mais inclut désormais les réseaux sociaux comme TikTok, YouTube ou Instagram.

Nouvelle interface Netflix : une présentation axée sur le format vertical

Cette nouvelle n'est pas vraiment une surprise. Lors de sa conférence téléphonique consacrée aux résultats du quatrième trimestre 2025 qui s'est tenue en janvier dernier, Ted Sarandos, co-PDG de Netflix, avait déjà expliqué que la frontière entre les plateformes sociales, le cinéma et le streaming était en train de s'effacer et qu'il serait, à l'avenir, beaucoup plus difficile de tirer son épingle du jeu. "La concurrence n'a jamais été aussi forte pour les créateurs, pour capter l'attention des consommateurs, pour les recettes publicitaires et les abonnements. Les frontières entre les modes de consommation télévisuelle s'estompent déjà", assurait-il.

© Netflix

Pour faire face à cette difficulté, l'entreprise avait annoncé son intention de développer une nouvelle interface mobile visant à intégrer de manière beaucoup plus visible un fil de contenus verticaux et courts, semblables aux Shorts ou aux Reels – exactement comme ce qu'a prévu Disney+.

Ce flux affichera de courts extraits de séries et de films, des bandes-annonces et même des podcasts vidéo, un format que Netflix teste déjà depuis plusieurs mois auprès d'une partie de ses utilisateurs. Bref, des formats qui parlent beaucoup plus aux jeunes utilisateurs. Il suffira de balayer verticalement l'écran avec son doigt – swipper, comme on dit dans le jargon – pour faire défiler le contenu. Une fois que l'utilisateur aura trouvé son bonheur, il n'aura plus qu'à tapoter dessus pour lancer la lecture du programme, l'enregistrer dans sa liste ou le partager.

L'objectif affiché est double : d'une part permettre une découverte plus facile et immersive du catalogue, et d'autre part retenir l'attention des abonnés plus longtemps en multipliant les points d'entrée vers des contenus longs et en les incitant à naviguer plus souvent et plus longtemps sur leur téléphone, notamment pendant la journée. Ces vidéos verticales sont destinées à susciter l'intérêt rapidement, tout en servant de passerelle vers le visionnage complet d'un film ou d'une série. Netflix a également remarqué que les podcasts vidéo enregistrent de meilleures performances sur smartphone que sur téléviseur. Il s'agit donc de pousser mine de rien ce genre de formats. De quoi rivaliser avec les géants que sont Spotify et Apple Podcasts ?

Contenus Netflix : une offre plus diversifiée et plus interactive

Netflix continue sa stratégie de diversification de son offre. La plateforme propose désormais plus de 70 événements en direct par trimestre. Pour certains d'entre eux, elle a d'ailleurs introduit un système de vote en temps réel, comme cela avait été le cas pour la reprise de l'émission Star Search, un concours de talents diffusé en direct depuis le 20 janvier 2026.

Pendant la diffusion, des invitations à voter apparaissaient à l'écran et permettaient aux abonnés de choisir, via leur télécommande ou l'application mobile, une note ou une option qui influençait la suite du programme. Une façon de transformer le spectateur passif en acteur du déroulement des émissions en direct.

En effet, ce système entraîne une forme d'interactivité qui rapproche davantage le streaming de la télévision en direct traditionnelle, tout en l'enrichissant d'éléments participatifs propres à l'ère numérique à la place de l'habituel vote par SMS. Notons que les votes sont limités à une seule participation par profil et ne sont pris en compte que si l'utilisateur regarde l'émission en direct.

© Netflix

En parallèle, le N rouge mise énormément sur l'intelligence artificielle, comme en témoigne l'acquisition d'InterPositive, l'entreprise de Ben Affleck spécialisée dans les outils de création assistés par l'IA générative. Cela devrait se traduire par des recommandations plus pertinentes ainsi que l'ajout d'un nouvel outil de recherche permettant de découvrir des contenus en passant par des requêtes en langage naturel et par des mots clés.

Enfin, reste la question du jeu vidéo. Il y a peu, l'entreprise a lancé son application de jeux pour enfant "Netflix Playground", après avoir constaté que près de la moitié des profils enfants utilisent déjà des appareils mobiles ou des tablettes. Les moins de huit ans peuvent, grâce à elle, jouer tout en apprenant avec les héros de franchises célèbres, comme Peppa Pig, les marionnettes de Sesame Street, Dr. Seuss, les Storybots ou encore Terriblement dinos. Une façon, là encore, de transformer le visionnage passif en "expérience" active, quitte à augmenter le temps d'écran des plus jeunes au passage.