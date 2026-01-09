YouTube modifie ses filtres de recherche, vous pouvez dire adieu aux Shorts !

YouTube a écouté les demandes de ses utilisateurs et a mis à jour ses filtres de recherche. Il supprime ainsi quelques options devenues désuètes et permet désormais séparer les Shorts des vidéos longues.

Depuis que YouTube a décidé de miser sur les Shorts, ses vidéos courtes en format vertical, les utilisateurs ont du mal à faire le tri. C'est bien simple, dans les résultats de recherche, les contenus sous ce format s'affichent souvent en priorité ou mêlées aux contenus classiques, ce qui complique les choses lorsque l'on cherche des tutoriels, des documentaires ou des explications détaillées. Mais la plateforme a décidé d'écouter les doléances qui lui sont adressées. Ainsi, l'équipe en charge du développement de YouTube a annoncé sur sa page d'assistance en anglais que "nous améliorons l'expérience de recherche en mettant à jour nos filtres afin de les rendre plus efficaces et intuitifs pour tous". Cette mise à jour propose de nouvelles options de tri et permet notamment de cacher les vidéos Shorts.

Filtres YouTube : on peut enfin séparer les Shorts des vidéos longues

La nouveauté principale de cette mise à jour est l'ajout d'un filtre permettant de distinguer clairement les formats. Dans le menu des filtres de recherche, la catégorie "Type" introduit désormais une ligne spécifique pour les Shorts, en plus des autres catégories habituelles comme les vidéos longues, les chaînes ou les playlists. En pratique, cela signifie que l'on peut choisir d'afficher uniquement les vidéos courtes ou, au contraire, de les exclure totalement des résultats.

© Google

Certains filtres jugés peu efficaces, comme "Dernière heure" dans la catégorie Date d'ajout ou "Trier par avis", ont été supprimés parce qu'ils ne fonctionnaient pas comme prévu et suscitaient des plaintes d'utilisateurs. Certains ont également été renommés. Ainsi, "Trier" est devenu "Prioriser", et "Nombre de vues" s'est transformé en "Popularité". Ce dernier filtre ne se contente plus de classer les vidéos par nombre de vues brutes, il prend en compte d'autres signaux d'engagement, comme le temps de visionnage, pour mieux évaluer la pertinence d'un résultat par rapport à la requête de l'utilisateur.

On note également que la colonne "Durée" a été décalée d'un cran vers la gauche et que les durées ont été modifiées : le filtre "Moins de 4 minutes" a été remplacé par "Moins de 3 minutes" et l'option "De 4 à 20 minutes" se nomme désormais "De 3 à 20 minutes". La mise à jour est en cours de déploiement. De notre côté, nous n'y avons pas encore accès, mais cela ne devrait pas tarder.