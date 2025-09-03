TF1+ lance son système de micropaiements à la demande pour supprimer la pub

C'est officiel : la plateforme de streaming vidéo TF1+ propose une nouvelle formule pour regarder des contenus sans publicité. Désormais, les téléspectateurs peuvent utiliser un système de micropaiement à la demande.

Pendant longtemps, les plateformes de streaming et de vidéo à la demande étaient exemptes de publicité. Malheureusement, les entreprises ont toutes fini par céder à la tentation et à l'appât du gain. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+… malgré leurs abonnements payants – qui sont d'ailleurs de plus en plus chers – ces plateformes sont désormais infestées de publicité. Un phénomène qui touche également les plateformes de streaming des chaînes de télévision, à commencer par TF1.

Même si TF1+ se démarque par sa gratuité, car il suffit de se créer un compte et d'accepter les conditions d'utilisation pour accéder à son catalogue, la plateforme est entièrement financée par la publicité. Pour les abonnés allergiques à la pub, il existe une formule pour s'en débarrasser : TF1+ Premium, qui coûte 5,99 euros par mois ou 59,99 euros par an. Mais depuis ce lundi 1er septembre, les utilisateurs peuvent bénéficier d'un nouveau système.

© TF1

Micropaiements sur TF1+ : des contenus à la demande à partir de 0,69 euro

Dans une interview accordée à Variety, en juin 2025, Rodolphe Belmer, le PDG du groupe TF1, annonçait l'arrivée prochaine d'un système de micropaiements à la demande pour supprimer la publicité. Baptisée "Achats intégrés", cette fonction permet aux utilisateurs de payer au cas par cas pour accéder à des contenus sans interruption publicitaire. Par exemple, si vous souhaitez regarder Koh-Lanta, vous pourrez choisir entre un visionnage classique – gratuit et avec de la publicité – ou payant pour ne pas être interrompu par la réclame.

© TF1

Pour l'instant, le groupe TF1 a mis en avant trois types de microtransactions :

Accéder à des films récents en location dès 2,99 euros ;

Regarder des épisodes en avant-première pour 0,99 euro ;

Profiter d'une émission ou d'un épisode sans publicité pour 0,99 euro.

L'option peut notamment être activée en quelques clics seulement grâce à un QR code à scanner sur un téléviseur connecté ou directement sur l'application du smartphone. Évidemment, la plateforme compte bien développer ce nouveau modèle économique en ajoutant d'autres fonctions.

Dès la mi-octobre, il sera ainsi possible de bénéficier de plusieurs contenus jusqu'ici réservés aux abonnés Premium, de profiter d'un pass "saison" pour suivre intégralement une émission, mais également de regarder le live de certaines émissions de téléréalité, telles que la Star Academy. "Dès l'automne, trois produits de micropaiement disponibles à partir de 0,69€ seront lancés", a précisé le groupe TF1 dans un communiqué publié sur son espace presse.

Comme pour les jeux en ligne, le système de microtransactions suscite quelques interrogations. Et pour cause : ces paiements sont souvent pointés du doigt, car ils brouillent la perception des dépenses et du rapport à l'argent, en plus de créer un effet addictif. En effet, lorsqu'on paie 0,99 euro pour passer une soirée sans publicité, on pourrait presque penser que cela vaut le coup. Mais si l'on fait cela ne serait-ce que six fois dans le mois, on paie déjà plus cher que l'abonnement TF1+ Premium, qui est à 5,99 euros par mois. En d'autres termes, si vous voulez suivre une saison complète d'une émission en avant-première, mieux vaut choisir l'abonnement Premium plutôt que les microtransactions. Cela est d'autant plus intéressant que TF1+ ne bloquera pas les paiements lorsque ceux-ci dépasseront le prix de l'abonnement Premium.