Moods : ce nouveau filtre de Google Photos va métamorphoser vos images

Google va intégrer un nouveau filtre dans son appli Photos. Grâce à l'intelligence artificielle et des modèles prêts à l('emploi, il changera radicalement le style des images en tenant compte de leur contenu.

Si vous utilisez un smartphone Android, il y a de grandes chances pour que vos photos et vidéos soient stockées en ligne via Google Photos. Cette application, qui est particulièrement appréciée pour sa clarté et sa facilité à organiser les photos, est extrêmement pratique pour retrouver et partager vos souvenirs.

Mais depuis maintenant plusieurs années, Google Photos a évolué et a même dépassé sa fonction première. Grâce à l'intelligence artificielle, l'application est devenue un véritable outil d'édition. Désormais, il est possible de l'utiliser pour modifier la luminosité, le contraste, les couleurs, mais aussi pour ajouter des filtres créatifs ou encore retirer des éléments.

Moods : des modes prêts à l'emploi pour changer le style des photos

Pour aller encore plus loin dans la création d'images, Google vient d'intégrer ne nouvelle fonction. Comme le rapporte le média Android Authority, l'option est Baptisée "Moods" et elle vous permet d'appliquer un filtre, généré par l'intelligence artificielle, qui transforme complètement le thème et l'univers de vos images en un seul clic.

La grande originalité, c'est que, contrairement aux filtres classiques, Moods adopte une approche "intelligente" pour modifier les clichés. Il est en effet capable d'analyser le contenu mais aussi la lumière et les contrastes de la photo pour que le rendu final soit plus naturel et plus réaliste.

© Android Authority

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Nos confrères ont repéré cette nouveauté dans la section "Créer " de la version 7.81 de Google Photos. Pour l'instant, huit styles pour transformer vos photos ont été identifiés :

Contraste rétro : un filtre avec des ombres marquées et des couleurs très vives.

Cinéma des années 2000 : un filtre avec un étalonnage des couleurs inspiré du cinéma de cette époque.

Nuit des années 2000 : pour des filtres avec un grain numérique spécifique et des couleurs nocturnes plus marquées.

Veilleuses : un filtre avec des effets lumineux doux et parfaits pour redonner du peps à des scènes nocturnes.

Minimaliste : pour un éclairage épuré et une esthétique très soignée.

35 mm : un filtre inspiré de la photographie argentique.

Pink Digicam : pour donner à vos images un rendu proche des photos prises par des appareils numériques des années 2000.

Textures riches : pour mettre l'accent sur la profondeur de l'image.

Attention cependant, la fonction n'est pas encore officielle et sa date de sortie n'a pas été communiquée par Google Elle pourrait ainsi être déployée dans les prochains mois.