Google Photos améliore grandement son système de sauvegarde et d'exportation

Google Photos simplifie la sauvegarde des photos et vidéos avec sa nouvelle fonction "Exportation incrémentale", qui permet de ne télécharger que le nouveau contenu. Plus besoin de transférer la totalité de sa bibliothèque à chaque fois !

Jusqu'à présent, exporter ses souvenirs depuis Google Photos passait essentiellement par Google Takeout, mais ce n'était pas toujours très pratique, car il fallait retélécharger l'intégralité de sa bibliothèque à chaque nouvelle sauvegarde. Une méthode qui pouvait devenir lourde, chronophage et surtout encombrer l'appareil de destination, en particulier pour les utilisateurs ayant accumulé des années de photos et de vidéos. C'était un peu une solution de "tout ou rien" en somme. Heureusement, Google a décidé de simplifier ce processus avec la fonction "Exportation incrémentale pour les photos", qui permet de réaliser uniquement la sauvegarde du nouveau contenu, sans avoir à tout télécharger à chaque fois.

Google Photos : une fonction qui corrige un gros défaut de Google Takeout

Plutôt que de générer systématiquement une copie complète de toute la bibliothèque, Google Photos permet désormais de ne récupérer que les éléments nouveaux ou modifiés depuis la dernière exportation. Concrètement, la première sauvegarde reste complète, mais les suivantes se concentrent uniquement sur les changements intervenus, comme les nouvelles photos ajoutées, les vidéos importées, les images générées ou les modifications effectuées. Cette approche permet de réduire fortement le temps nécessaire à chaque export, tout en limitant l'espace de stockage utilisé et les doublons inutiles.

Voici comment exporter uniquement vos nouvelles photos et vidéos, après avoir déjà tout exporté une première fois :

► Rendez-vous sur Google Takeout ;

► Cliquez sur Tout désélectionner, en haut de la liste ;

► Sélectionnez uniquement Google Photos comme option d'exportation ;

► Cliquez sur le bouton bleu Étape suivante tout en bas ;

► Vous arrivez alors à l'étape 2. Choisissez l'endroit où transférer vos données (lien par e-mail, Google Drive, Dropbox ou Box) ;

► Sélectionnez la fréquence d'exportation ;

► Sélectionnez le type de fichier (ZIP ou TGZ) ;

► Sélectionnez la taille du fichier (1, 2, 4, 10 ou 50 Go) ;

► Cliquez sur le bouton bleu Créer une exportation.

En parallèle, Google introduit la possibilité de programmer des exportations tous les deux mois, sur une période d'un an. De quoi transformer la sauvegarde en un processus automatisé, sans avoir à refaire manuellement l'opération à chaque fois. Notons que cette évolution concerne spécifiquement Google Photos dans l'outil Takeout, ce qui signifie qu'elle ne transforme pas entièrement le fonctionnement global de l'outil de sauvegarde.