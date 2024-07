Google Photos va vous permettre de trier les visages dans vos souvenirs

Google Photos s'apprête à simplifier le processus pour masquer les visages indésirables dans votre galerie numérique. Une façon de mieux gérer votre flux, en vous préservant de souvenirs désagréables.

Si vous avez un téléphone Android, vous utilisez probablement l'application Google Photos pour stocker toutes vos photos et vos vidéos en ligne sur les serveurs du géant d'Internet. Un outil pratique qui range automatiquement les images prises dans des albums, lesquels peuvent ensuite être partagés avec vos proches. Mais parmi les centaines d'images stockées se trouvent probablement certaines qui ne vous remémorent pas que de bons souvenirs. Un ex qui vous a brisé le cœur, un être cher décédé, une amitié qui s'est fanée avec le temps…

Google Photos permet bien de dissimuler certains visages, mais le processus nécessite plusieurs étapes : ouvrir la photo, afficher les métadonnées, accéder à la bibliothèque de la personne concernée, puis naviguer dans les menu. Autant dire que c'est loin d'être intuitif ! Vous pouvez également le faire en appuyant sur votre avatar dans le coin supérieur droit et en allant dans les paramètres de Photos, puis dans "Préférences", puis "Souvenirs" et enfin "Masquer les personnes et les animaux". Cette seconde méthode est plus adaptée au masquage de visages en masse, mais cela nécessite de quitter la photo que vous êtes en train de regarder.

Heureusement, Google prévoit de faciliter la manipulation ! Nos confrères d'Android Authority ont en effet découvert dans le code de l'application mobile qu'il était possible de masquer plus facilement les visages que vous ne souhaitez plus voir apparaître dans votre bibliothèque.

© Android Authority

Google Photos : cachez ce visage que je ne saurais voir

Le processus se retrouve grandement simplifié. Il suffira désormais d'ouvrir la photo et d'afficher les métadonnées, d'accéder à la section "Personnes" en glissant vers le haut, puis de cliquer sur l'icône des trois points à côté du visage à masquer. Enfin, il faudra sélectionner "Masquer visage des souvenirs". De cette façon, quelques clics suffiront pour masquer rapidement plusieurs visages directement depuis l'une de vos photos.

Google Photos offre ici une meilleure gestion de vos souvenirs, en vous permettant d'éviter les rappels indésirables de certaines personnes. À l'heure actuelle, la firme de Mountain View n'a pas encore communiqué de date précise pour le déploiement de cette fonction. On peut supposer qu'elle fera son apparition auprès du grand public dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois.