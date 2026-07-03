TF1+ va proposer des jeux vidéo inspirés des émissions les plus populaires de la chaîne

TF1 a annoncé le lancement de jeux vidéo inspirés des franchises de ses émissions télé. Un moyen pour le groupe audiovisuel de concurrencer les géants du streaming tout en développant un nouveau système de micropaiements.

Pour le groupe TF1, l'année 2026 marque le début d'une nouvelle ère, consacrée au streaming et à la ludification. Après avoir officialisé son système de micropaiements à la demande pour supprimer la pub puis son partenariat avec Netflix, l'entreprise vient de faire une autre annonce très importante. Lors de son passage dans l'émission Soft Power, diffusée sur France Culture le 28 juin dernier, Rodolphe Belmer, le PDG de TF1, a officialisé le lancement de jeux vidéo interactifs, qui sont directement inspirés des franchises les plus populaires de la chaîne.

Aujourd'hui, le petit écran traditionnel n'est plus suffisant pour retenir l'attention des téléspectateurs face à l'hyperconcurrence du web et du streaming. Pour tenter de fidéliser son public, mais aussi pour attirer de nouveaux consommateurs de contenus, la chaîne a planché sur l'intégration du jeu vidéo au cœur de sa plateforme de streaming, TF1+. Une stratégie qui fait évidemment écho à celle de Netflix, qui a ajouté à son catalogue des jeux mobiles pour transformer les téléspectateurs passifs en utilisateurs très engagés.

Jeux TF1+ : des revenus supplémentaires avec des micropaiements

Selon Rodolphe Belmer, les mini-jeux proposés sur TF1+ arriveront à partir de la rentrée prochaine et seront inspirés des programmes historiques et des divertissements les plus populaires de la chaîne. Pour l'instant, la liste officielle des titres n'a pas encore été dévoilée, mais on peut facilement imaginer des mini-jeux destinés au grand public qui reprennent des épreuves de Koh-Lanta ou encore des devinettes qui rappellent le modèle de Mask Singer. Avec cet ajout, l'objectif de TF1 est clair : la chaîne veut fidéliser ses téléspectateurs en les gardant dans son écosystème quotidiennement.

Mais attention, l'intégration de mini-jeux dans l'application TF1+ n'est pas tout à fait un cadeau qui permet aux utilisateurs de s'amuser entre deux soirées télé. Cette nouveauté abrite en effet un véritable relais de croissance pour la chaîne, puisqu'elle permet de déployer un système de microtransactions.

Comme l'immense majorité des jeux mobiles gratuits, les utilisateurs pourront débourser de petites sommes – qui vont de quelques centimes à quelques euros – pour débloquer des avantages comme des vies supplémentaires ou encore des objets cosmétiques. Un moyen efficace pour l'entreprise de générer des revenus récurrents autres que ceux issus de la publicité. Reste à savoir si ce modèle sera adopté par les téléspectateurs à la rentrée, ou s'ils préféreront lâcher la télécommande pour faire défiler des vidéos sur TikTok gratuitement.