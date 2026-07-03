Meta lance Pocket, l'IA qui transforme vos phrases en jeux vidéo

Meta a discrètement publié Pocket, une application mobile permettant de générer des mini-jeux avec une simple description grâce à l'intelligence artificielle. Une nouveauté originale qui pourrait donner des envies créatives.

Lorsqu'elle dévoile de nouvelles applications, la firme de Menlo Park nous a habitués à des lancements en grande pompe. Pourtant, Meta a cette fois décidé d'opérer dans le plus grand des silences. Sans le moindre communiqué officiel, l'entreprise a déployé Pocket, une mystérieuse application qui a fait son apparition le 29 juin dernier sur les boutiques iOS et Android. Il s'agit pourtant d'un outil très intéressant de vibe-coding, qui va ravir les utilisateurs les plus créatifs. Et pour cause, ce logiciel rend la création de jeux vidéo accessible à n'importe qui grâce à l'intelligence artificielle générative.

#Meta is working on a new app called Pocket



A new creative platform to make and share gizmos. pic.twitter.com/zFjMU5jj1U — Alessandro Paluzzi (@alex193a) July 2, 2026

Meta Pocket :

Le principe est on ne peut plus simple : il vous suffit de taper une simple requête dans laquelle vous allez décrire le jeu de vos rêves. L'IA s'occupe du développement et crée ce que Meta appelle un Gizmo – un nom donné en référence à Gizmo, la start-up IA qui a fait ses preuves dans le domaine du vibe-coding et qui a été rachetée par la firme de Menlo Park en mars 2026. Concernant la jouabilité, l'application est très bien pensée : les mini-jeux peuvent utiliser l'écran tactile, mais également l'appareil photo, le microphone, le haut-parleur ou encore les capteurs de mouvement du smartphone.

© Meta

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Lorsque que le jeu est prêt, vous pouvez y jouer et le partager avec les autres utilisateurs. "Un gizmo est une expérience interactive et jouable générée par l'IA. Vous pouvez interagir avec des gizmos créés par d'autres personnes ou créer les vôtres à l'aide d'invites textuelles", explique Meta sur son centre d'aide. Car, oui, Pocket n'est pas seulement un outil créatif, il peut également être utilisé comme un véritable réseau social. Dans l'application, vous pouvez découvrir les jeux imaginés par vos contacts dans un fil d'actualité. Vous pouvez jouer aux gizmos créés par vos amis, mais aussi les remixer à votre guise en modifiant la requête initiale.

Pour l'instant, les informations concernant l'application Pocket sont rares. Malgré les indications publiées sur son centre d'aide, Meta n'a pas encore officiellement communiqué sur une date de lancement officielle. En effet, l'outil n'a pas encore été déployé partout : aux États-Unis, seuls quelques utilisateurs peuvent y accéder et, sans l'intégralité des fonctions. Le public français va donc devoir s'armer de beaucoup de patience avant de pouvoir tester sa créativité sur Pocket.