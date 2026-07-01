Sony sonne la fin des disques physiques de jeux pour PlayStation

À partir de janvier 2028, Sony ne commercialisera plus de disques physiques pour les jeux PlayStation, qui seront venus uniquement sous forme dématérialisée. Une décision qui ne sera pas à l'avantage des joueurs.

Sony vient de jeter un pavé dans la mare en faisant une annonce qui était redoutée par de nombreux gamers. Dans un billet de blog publié ce mercredi 1er juillet 2026, la firme japonaise a annoncé que PlayStation arrêtera de produire des disques physiques pour ses nouveaux jeux à partir de janvier 2028.

Mais si la marque a justifié son choix en assurant qu'il s'agit d'une "direction naturelle" et d'une adaptation logique aux préférences des consommateurs – environ 80 % des achats de jeux se font désormais en dématérialisé –, cette nouvelle pourrait bien être en réalité un véritable piège pour les joueurs. En effet, cette décision s'inscrit dans un mouvement général du monde numérique, dans laquelle le mot "posséder" n'aura plus vraiment de sens.

Fin des disques pour PlayStation : une évolution qui coûtera cher aux joueurs

Il y a quelques jours seulement, Sony a déjà fait couler beaucoup d'encre dans les médias et sur les réseaux sociaux à cause d'une autre affaire. L'entreprise a annoncé la suppression de plusieurs centaines de films du PlayStation Store – y compris ceux qui ont déjà été achetés – car elle n'a pas réussi à trouver un accord de distribution auprès de StudioCanal (voir notre article). Des contenus que les clients avaient achetés au prix fort ont donc disparu d'un simple claquement de doigts et ce, sans remboursement

. Car oui, sur les boutiques en ligne comme Steam, Amazon, Google, Apple, Nintendo ou Xbox, l'achat d'un produit ne permet pas d'en devenir propriétaire. Il s'agit seulement du déblocage d'un droit d'accès temporaire, qui est réglementé par des accords juridiques confidentiels signés par les distributeurs.

Ce principe s'applique également aux jeux vidéo achetés sur les boutiques en ligne. Ce qui veut dire que Sony aura, à partir de 2028, les pleins pouvoirs concernant la ludothèque de millions de joueurs. On peut donc imaginer que les jeux achetés s'évaporeront lors de la fermeture des serveurs de la PS5 ou de la PS6 – sans que les joueurs n'aient leur mot à dire.

La liberté des consommateurs est d'autant plus mise à mal qu'une telle décision permet également à Sony de tuer le marché de l'occasion et d'avoir le contrôle absolu des prix des jeux. Finis les échanges de disques ! Avec des produits 100 % dématérialisés, les prêts de jeux entre amis sont assurément terminés, au même titre que la revente des produits qui ont été finis ou qui ont déçu les joueurs.

Sony aura donc un véritable monopole : si la firme décide de vendre ses exclusivités au prix de 90 ou 100 euros sur le PlayStation Store, il n'y aura pas d'autre choix que de passer à la caisse en payant le prix fort. Seul les grandes surfaces pourront concurrencer ce système en proposant des "boîtes avec des codes de téléchargement", mais qui auront de faibles promotions en raison de leur marge de manœuvre quasi nulle.

L'arrêt de mort du format physique, annoncé par Sony ce mercredi 1er juillet, a été initié quelques jours plus tôt par Rockstar Games. Pour rappel, l'éditeur a confirmé que le jeu GTA 6 ne sera disponible qu'au format numérique. La version physique ne contiendra aucun disque, mais un simple coupon de téléchargement. Ce sont deux déjà deux poids lourds de l'industrie du jeu vidéo qui cherchent à verrouiller leur écosystème et à maximiser leurs marges en supprimant l'incontournable disque, qui a fait les beaux jours de l'univers du jeu vidéo.

Le monde du jeu s'engouffre sans le dire dans la même voie que les plateformes de streaming vidéo qui proposent des contenus volatiles, disponibles selon leur bon vouloir, et dont on ne peut profiter que tant qu'on paye un abonnement. À terme, on ne paiera plus pour "posséderé éternellement, mais juste pour utiliser temporairement.