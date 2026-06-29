Sony supprime des centaines de films achetés sur le PlayStation Store (et sans remboursement)

Si vous pensiez profiter éternellement des films achetés au prix fort sur votre PlaySation, c'est raté. À cause d'un différend avec Studio Canal, Sony va supprimer des centaines de films qui disparaîtront de votre bibliothèque.

En plus de l'achat de jeux, vous pouvez télécharger des films et des séries directement depuis le PlayStation Store de votre PS5. Une option on ne peut plus utile pour profiter d'une après-midi en famille, dans votre canapé, pour découvrir des longs-métrages ou revoir des classiques du septième art achetés quelques mois plus tôt.

Mais attention, des éléments de votre catalogue vont bientôt disparaître ç jamais. Et malheureusement, ce n'est pas un bug ou un problème de réseau. En effet, Sony et StudioCanal n'ont pas réussi à renouveler leur accord de distribution concernant des centaines de titres numériques, parmi lesquels figurent notamment Terminator 2, John Wick, La Cité de la peur, Une nuit en enfer, Baron noir ou encore Paddington.

Films sur le PlayStation Store : aucun droit de propriété pour l'utilisateur

Sur sa page officielle, PlayStation annonce qu'à compter du 1er septembre 2026, il ne sera plus possible d'accéder au contenu acheté précédemment auprès de StudioCanal. "Il sera supprimé de votre bibliothèque", ajoute l'entreprise. À l'origine de cette décision brutale, c'est bel et bien un problème de gros sous et de licences arrivées à expiration, que les deux entreprises n'ont pas réussi à renouveler en trouvant un accord de distribution. Plusieurs pays sont d'ailleurs concernés, à commencer par le France, l'Angleterre, l'Espagne ou l'Italie.

Vous l'aurez donc compris, des films que vous avez achetés sur le PlayStation Store vont disparaître de votre bibliothèque, et vous n'y aurez plus accès. Et évidemment, ne vous attendez pas à un remboursement. En effet, le bouton "Acheter", que l'on retrouve sur la majorité des plateformes modernes, est une illusion marketing.

Car, oui, lorsque vous achetez un film sur le PlayStation Store, vous n'en devenez pas propriétaire. Vous débloquez seulement un droit d'accès temporaire, qui est réglementé par des accords juridiques confidentiels signés par les distributeurs. Ainsi, lorsque le contrat entre l'ayant droit et le distributeur prend fin, le contenu s'évapore du jour au lendemain, y compris pour ceux qui sont passés à la caisse, et ce, de manière parfaitement légitime. Ce fonctionnement s'applique au PlayStation Store, mais aussi aux services proposés par Steam, Amazon, Google, Apple, Nintendo ou Xbox.

Même si les produits dématérialisés ont le vent en poupe – notamment parce qu'ils peuvent se télécharger en quelques secondes et qu'ils évitent de surcharger les placards de boîtes –, les bons vieux DVD reprennent de leur superbe dans ce contexte. Personne ne viendra s'introduire chez vous au milieu de la nuit pour vous reprendre un film sous prétexte qu'un contrat de distribution a expiré. Une fonctionnement bien plus rassurant pour les fans de cinéma, contrairement au monde virtuel, où nous ne sommes jamais vraiment propriétaires de ce que nous payons.