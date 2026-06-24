GTA 6 arrive : le prix du jeu cache quelques mauvaises surprises

Attendu avec impatience depuis des années, GTA 6 montre enfin de bout de son nez avec des annonces officielles. On connait ainsi sa date de sortie et son prix, mais aussi quelques petits détails qui risquent de décevoir les joueurs…

C'est un euphémisme de dire que Grand Theft Auto VI – GTA 6 pour les intimes – est le jeu le plus attendu de 2026, voire de la décennie. Voilà déjà des années que les fans de la saga s'impatientent, rêvant de se plonger dans ce qui s'annonce comme une version majeure de ce titre emblématique., avec, pour seules carottes, les rares promesses et présentations de Rockstar Games, qui a soigneusement distillé les informations et le bandes annonces.

GTA 6 : un prix plus raisonnable que prévu

Mais cette attente prolongée par divers retards va bientôt prendre fin. Car Rockstar Games a officiellement annoncé ce mercredi 24 juin juin 2026 que GTA 6 sortira dans le monde entier le 19 novembre prochain, quelques semaines avant Noël. Mieux encore, le sprécommandes débutent dès à présent, à partir du jeudi 25 juin !

Parmi les nombreuses discussions qui alimentaient l'attente et les craintes sur les réseaux sociaux, une rumeur inquiétante circulait sur son prix, certains internautes assurant que GTA 6 serait le premier jeu de l'histoire à franchir la barre des 100 euros. Fort heureusement, il n'en sera rien. Geoff Keighley, le présentateur des Game Awards et du Summer Game Fest, a annoncé en effet sur son compte X que le jeu GTA 6 sera vendu aux États-Unis dans sa version classique pour la somme de 79,99 dollars (soit environ 90 euros). De son côté, l'édition Ultimate coûtera 99,99 dollars. Pour l'instant, le prix en euros n'a pas encore été communiqué.

© Rockstar Games

GTA 6 : uniquement en solo, sans version physique

Même si le prix est relativement raisonnable –dans la mesure où il est légèrement supérieur à la moyenne des jeux vidéo vendus neufs –, il cache toutefois une très mauvaise surprise. Dans un communiqué publié ce mercredi 24 juin, soit la veille de l'ouverture des précommandes du jeu, Rockstar Games a annoncé que GTA 6 n'existera pas en version physique. Si vous avez une PS5, une Xbox Series S ou une Xbox Series X, vous ne retrouverez donc aucun disque dans la boîte, mais seulement "un code de téléchargement". Le jeu sera donc disponible depuis les boutiques en ligne, mais aussi dans les magasins spécialisés et les grandes enseignes, qui vendront uniquement le code dans une boîte vide.

Avec cette stratégie, Rockstar Games et Take-Two Interactive ont fait des choix forts : en plus de se protéger contre les fuites avant la sortie, qui a été fixée au 19 novembre 2026, les sociétés frappent un grand coup en défaveur du marché de l'occasion. En proposant des codes de téléchargement, l'entreprise s'assure en effet que le jeu sortira en même temps, pour tout le monde, au moment de l'activation. Mais attention, si le jeu ne vous plaît pas, vous ne pourrez malheureusement pas le revendre, puisque le code sera lié à votre compte. Si vous espériez acheter GTA 6 à moindre coût en profitant de la déception d'un autre joueur, c'est donc bel et bien raté. Il faudra payer le prix fort.

GTA 6 : attendre avant de craquer ?

Pour réaliser quelques économies, il existe toutefois une petite astuce. Sur les boutiques en ligne, les jeux sont souvent vendus à un prix fixe, sauf en cas de promotions qui arrivent bien après leur sortie. À l'inverse, les distributeurs comme Leclerc, Auchan ou encore Carrefour peuvent immédiatement appliquer de légères réductions, notamment en rognant sur leurs marges pour tirer les prix vers le bas et ainsi se démarquer de la concurrence. Cela peut être une belle opportunité pour profiter de GTA 6 à moindre coût.

Nous vous conseillons ainsi de faire preuve de patience, puisque Grand Theft Auto VI ne sera pas tout à fait complet à sa sortie. Du moins, si vous êtes un fan de la version en ligne. En effet, dans la fiche de GTA 6, sur le PlayStation Store, on peut notamment lire qu'il s'agit d'un jeu qui propose une "aventure en solo". Le célèbre mode GTA online ne devrait donc pas être disponible dès la sortie. Il peut donc être judicieux d'attendre un peu après la sortie, pour tenter de trouver une version physique, moins chère et directement avec le mode en ligne.

Cela pourrait également vous permettre d'en savoir un peu plus sur les inconvénients, mais également sur les points forts du jeu. Concernant ces derniers, on sait déjà que le studio a réussi à gommer l'un des plus gros défauts de GTA V, à savoir ses temps de chargement. En effet, dans un article de blog publié sur son site, PlayStation affirme que le GTA 6 offrira "des temps de chargement quasi instantanés". De quoi rassurer un peu plus les fans.