Roblox va imposer la reconnaissance faciale pour protéger les plus jeunes

Régulièrement accusé de ne pas assez protéger les enfants des prédateurs sexuels, Roblox met un place un système de vérification d'âge par reconnaissance faciale pour restreindre les échanges des jeunes joueurs.

Roblox, la plateforme de jeux vidéo plébiscitée par des millions d'enfants et d'adolescents dans le monde, traverse une zone de fortes turbulences. Lancée il y a près de vingt ans, elle accueille chaque jour 85 millions de joueurs, dont près de 40 % ont moins de 13 ans. Présentée comme un espace créatif, collaboratif et sécurisé, elle donne l'impression d'un univers modéré et protégé. Mais cette impression relève en grande partie du mirage.

Dans les faits, Roblox expose ses jeunes utilisateurs à de nombreux dangers : contenus choquants accessibles malgré les restrictions parentales, manipulations psychologiques, chantage émotionnel, harcèlement, tentatives d'extorsion… Et tout cela se déroule, bien souvent, à l'insu total des parents.

Il n'est donc guère étonnant que la plateforme soit dans la tourmente, jonglant entre des procès – le groupe fait l'objet de poursuites de la part des procureurs généraux au Texas, au Kentucky et en Louisiane, ainsi que de plaignants privés – et des accusations de ne pas en faire assez pour protéger ses jeunes joueurs.

Aussi, dernièrement, elle s'efforce tant bien que mal de montrer patte blanche, en mettant en place de nouvelles mesures de protection. L'entreprise avait déployé une première salve en août dernier, notamment pour limiter l'accès à certains salons (voir notre article). Elle remet le couvert avec le lancement d'un dispositif de vérification de l'âge pour pouvoir utiliser le chat, comme elle l'annonce dans un communiqué.

Roblox : des jeunes joueurs répartis par tranches d'âge

Avec ce nouveau système, Roblox va demander aux utilisateurs de prendre un selfie avec l'application afin d'estimer leur âge dès qu'ils voudront accéder à un salon de discussion. Ils seront ensuite, grâce à la technologie de reconnaissance faciale développée par le prestataire Persona, assigné à un groupe selon leur tranche d'âge : moins de 9 ans, 9-12, 13-15, 16-17, 18-20, 21+. Les échanges sont permis uniquement entre les personnes appartenant à un même groupe.

De plus, le chat sera désactivé par défaut pour les moins de 9 ans, sauf accord parental. Et, en dehors des jeux Roblox, le reste sera inaccessible aux moins de 13 ans. L'entreprise compte par la suite étendre ce contrôle d'âge à l'accès aux liens vers les réseaux sociaux ou à certaines fonctions de création dans Roblox Studio. Elle assure que l'estimation automatisée est "assez précise" : selon un audit britannique, l'erreur moyenne serait d'à peine 1,4 an pour les mineurs. Enfin, les images captées pour la reconnaissance faciale seront supprimées juste après leur analyse – sur ce point, pas d'autre choix que de croire Roblox sur parole.

Ces mesures seront déployées dans un premier temps sur une base volontaire aux Pays-Bas, en Australie et en Nouvelle-Zélande, avant de devenir obligatoires en décembre 2025. Elles devraient ensuite être appliquées au reste du monde dès janvier 2026. "Les responsables politiques font face à de nombreuses entreprises qui disent 'c'est trop difficile, nous ne pouvons pas le faire'" a déclaré Matt Kaufman, soulignant que "Roblox essaie de montrer l'exemple pour que d'autres puissent suivre." C'est ce qu'on appelle avoir du culot !

Si l'effort de l'entreprise est louable – il était temps qu'elle réagisse – , il n'empêche que les systèmes automatisés, aussi sophistiqués soient-ils, laissent inévitablement passer des failles, que les personnes malintentionnées s'empressent de trouver. Un éternel jeu du chat et de la souris, qui repose sur le concept même de la plateforme : sa promesse d'une liberté sans limite, qui vient se heurter à l'exigence d'en faire un espace sécurisé pour les plus jeunes.