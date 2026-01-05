Nvidia va porter son service GeForce Now sur Linux

Le service de cloud gaming de Nvidia devrait enfin avoir droit à son application native sur Linux. De quoi simplifier les choses et profiter de meilleures performances de jeu. Il était temps !

Le service de cloud gaming de Nvidia, GeForce Now, fait le bonheur des joueurs, qui peuvent profiter des jeux compatibles qu'ils possèdent par le biais de magasins de jeux PC tiers. Avec l'expansion des consoles PC portables, le constructeur décline son service en différentes applications natives. Ainsi, en mai dernier, l'éditeur en lançait une pour le Steam Deck (voir notre article). Cette fois, ce sont les appareils tournant sous Linux qui devraient y avoir droit.

En effet, jusqu'à présent, pour pouvoir profiter de GeForce Now sur ce système d'exploitation, il fallait passer par des applications tierces ou un navigateur Web. Mais, selon des documents promotionnels sur lesquels VideoCardz a réussi à mettre la main, Nvidia préparerait activement une application native GeForce Now pour Linux, dont on ignore encore les détails techniques. Attention, cette information est à prendre avec des pincettes, car le constructeur n'a encore rien officialisé – mais il pourrait profiter du CES pour le faire.

Nvidia GeForce Now : une appli native pour tout changer

Pour rappel, le cloud gaming repose sur un principe simple : l'appareil de l'utilisateur ne fait quasiment aucun calcul. Il se limite à afficher en temps réel les images du jeu, générées à distance par des serveurs spécialisés, et à transmettre les commandes. L'ensemble des traitements lourds –en particulier ceux liés aux graphismes et nécessitant des processeurs très puissants – est effectué sur ces serveurs. Cette architecture permet ainsi de bénéficier des performances de PC gamer haut de gamme, équipés des derniers processeurs et cartes graphiques, comme les RTX de Nvidia, sur n'importe quel appareil disposant d'un écran et d'une manette.

Si Nvidia venait à proposer une véritable application GeForce Now pour Linux, cela simplifierait grandement la vie des joueurs pour utiliser le service, mais cela améliorerait surtout les performances en jeu, l'application native ayant un accès direct au matériel. Enfin, cela permettrait aux utilisateurs bloqués sur Windows 10 et dont la machine ne possède pas la configuration adéquate pour une migration vers Windows 11 de passer à Linux sans perdre l'accès au service de cloud gaming en natif.

La fuite mentionne également l'arrivée de nouveaux titres au catalogue, dont 007 First Light, Crimson Desert, Active Matter et Resident Evil Requiem. Cette nouvelle intervient alors que Nvidia vient de modifier sa politique d'utilisation, en introduisant en 2026 une limite de 100 heures de jeu par mois pour les abonnés à l'offre Performances (10,99 €) et Ultime (21,99 €). Passé ce seuil, il faudra se contenter des performances de la formule gratuite, avec sa résolution jusqu'à 1080p à 60 FPS – et à une session de jeu d'une heure au maximum. Une restriction qui était auparavant limitée aux nouveaux comptes, et qui s'applique désormais à tous les abonnés.