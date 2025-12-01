Cyber Monday gaming : Switch 2, PS5 et jeux aux meilleurs prix après le Black Friday
Envie de jouer ou de faire plaisir à un gamer pour Noël ? Après le Black Friday, profitez des dernières promotions du Cyber Monday pour trouver une console dernier cri, des jeux à la mode ou des accessoires aux meilleurs prix !
Le Black Friday, suivi par le Cyber Monday transforme chaque année le monde du gaming en véritable terrain d'assaut, avec des promotions qui déboulent de partout. Les amateurs de plaisirs vidéoludiques sont particulièrement attentifs aux bonnes affaires, car s'équiper pour profiter pleinement de longues sessions de gaming peut vite coûter cher.
Cette période de rabais tombe donc à pic pour les joueurs en quête de bon matériel. Que l'on cherche une console, un PC de guerre, une manette confortable ou les derniers titres incontournables, c'est le moment idéal pour profiter des meilleurs produits de l'année à moindre coût. Et que ce soit pour faire plaisir ou pour vous faire plaisir, nous avons sélectionné les plus belles réductions en la matière !
Cyber Monday gaming : consoles de jeu
- Pack console + casque gaming Xbox Series S + Turtle Beach Recon 200 100 à 320 € au lieu de 400 € avec le code 10DES79
- Pack console + jeu PS5 Slim Standard Edition + GTA V à 449 € au lieu de 559 € avec le code 10DES79
- Pack console + casque gaming PS5 Slim Standard Edition + JBL Quantum 100 à 459 € au lieu de 579 € avec le code 10DES79
- Pack console + jeux Nintendo Switch 2 + Mario Kart World + Légendes Pokémon : Z-A à 495 € au lieu de 599 € avec le code 10DES79
- Pack console + jeux Nintendo Switch 2 + Mario Kart World + EA Sports FC 26 à 485 € au lieu de 570 € avec le code 10DES79
- Pack console + jeux Xbox Series X + Assassin's Creed Shadows + Cyberpunck 2077 à 600 € au lieu de 749 €
- Pack console + jeux PS5 Pro + EA Sports FC 26 à 689 € au lieu de 799 € avec le code 10DES79
- Console Sony PlayStation Portal à 199 € au lieu de 219 €
- Console Sony PlayStation 5 Slim Édition Digitale à 339 € au lieu de 499 € avec le code 10DES79
- Console Lenovo Legion Go S à 435 € au lieu de 630 €
- Console Sony PlayStation 5 Édition Standard à 450 € au lieu de 550 €
- Console Asus Xbox Ally à 540 € au lieu de 599 € avec le code CYBER10
- Console Sony PlayStation 5 Pro à 699 € au lieu de 770 €
Cyber Monday gaming : jeux vidéo
- Jeu vidéo PS5 Mafia : The Old Country à 30 € au lieu de 60 €
- Jeu vidéo PS5 Marvel's Spider-Man 2 à 30 € au lieu de 80 €
- Jeu vidéo PS5 Assassin's Creed Shadows à 39 € au lieu de 80 €
- Jeu vidéo PS5 Metaphor : ReFantazio à 50 € au lieu de 70 €
- Jeu vidéo PS5 EA Sports FC 26 à 40 € au lieu de 60 €
- Jeu vidéo PS5 Call of Duty : Black Ops 7 à 59 € au lieu de 80 €
- Jeu vidéo Switch Stardew Valley à 25 € au lieu de 40 €
- Jeu vidéo Switch The Legend of Zelda : Echos of Wisdom à 35 € au lieu de 60 €
- Jeu vidéo Switch 2 Split Fiction à 41 € au lieu de 60 €
Cyber Monday gaming : PC et périphériques
- PC portable gaming HP Victus 15 (15,6 pouces FHD - AMD Ryzen AI 5 340 - RAM 16 Go - SSD 512 Go) à 740 € au lieu de 1 800 € avec le code 10DES79
- PC portable gaming Lenovo LOQ 17 (17,3 pouces FHD - Intel Core i5-13450HX - RAM 16 Go - SSD 512 Go) à 790 € au lieu de 950 € avec le code 10DES79
- PC portable gaming Lenovo Legion 5 (15,3 pouces FHD - Intel Core i7-13650HX - RAM 32 Go - SSD 512 Go) à 1 000 € au lieu de 1 300 € avec le code 10DES79
- PC portable gaming MSI Venture Pro 15 (15,6 pouces FHD - Intel Core i7 240H - RAM 16 Go - SSD 1 To) à 1 150 € au lieu de 1 600 €
- PC portable gaming MSI Crosshair 16 (16 pouces QHD - Intel Core Ultra 7 255HX - RAM 16 Go - SSD 512 Go) à 1 300 € au lieu de 2 000 €
- PC portable gaming HP Omen 16 (16 pouces QHD - Intel Core i7 14650HX - RAM 32 Go - SSD 1 To) à 1 600 € au lieu de 1 900 € avec le code 10DES79
- PC portable gaming MSI Vector 16 (16 pouces QHD - Intel Core Ultra 9 275HX - RAM 32 Go - SSD 1 To) à 2 400 € au lieu de 3 300 €
- Écran PC gaming Samsung Odyssey G5 27 pouces QHD 180 Hz à 390 € au lieu de 650 €
- Écran PC gaming Asus GX27UCDMG 27 pouces QHD 240 Hz à 808 € au lieu de 900 €
Cyber Monday gaming : accessoires
- Manette sans fil Microsoft Xbox Series à 40 € au lieu de 60 €
- Manette sans fil Sony DualSense à 55 € au lieu de 75 €
- Manette sans fil Microsoft Xbox Series Elites 2 à 150 € au lieu de 199 €
- Manette sans fil Sony DualSense Edge à 169 € au lieu de 215 € avec le code 10DES79
- Manette sans fil Razer Wolverine V3 Pro à 160 € au lieu de 230 €
- Casque gaming sans fil HyperX Cloud Alpha à 50 € au lieu de 100 €
- Casque réalité virtuelle Sony PlayStation VR2 à 349 € au lieu de 449 €
