PS5 Pro : la nouvelle console de Sony arrive bientôt

Quatre ans après la sortie de sa dernière PlayStation, Sony vient de teaser l'arrivée de sa prochaine console : la PS5 Pro. Voici tout ce qu'il faut savoir sur la future star des salons qui pourrait arriver avant les fêtes d'année.

Après avoir fait subir une belle cure d'amaigrissement à la PlayStation 5 en sortant la PS5 Slim – une version plus légère et petite de la standard – le 24 novembre 2023, Sony s'apprête de nouveau à relancer la hype autour de sa console. Dans un récent communiqué de presse publié pour annoncer le 30e anniversaire de la sortie de la toute première console de salon de la marque (le 3 décembre 1994), le Japonais a laissé entendre qu'une nouvelle version de sa PS5 était en préparation. Sur l'image officielle célébrant les 30 ans de la PlayStation originelle, on peut apercevoir des icônes de PSP, de DualShock, de PS Vita, mais aussi d'une machine ressemblant étrangement aux récentes fuites concernant le design de la PS5 Pro. En plein milieu du visuel, en filigrane, on peut retrouver l'appareil avec ses trois rainures et son look rectangulaire si singulier. Même s'il ne s'agit pour l'instant que d'un clin d'œil, l'annonce officielle de la sortie de la version améliorée de la PS5 standard semble imminente.

© Sony

PS5 Pro : une console vraiment plus puissante que la version standard ?

Pour l'instant, seul l'aspect physique de la PS5 Pro semble se confirmer. Bien que les performances et les nouvelles fonctions de la console soient encore inconnues, il est certain que la machine sera plus puissante que la version standard. Plusieurs sources s'accordent pour dire que l'appareil connaîtra de belles améliorations graphiques, notamment grâce à son nouveau GPU (Graphics Processing Unit, unité de traitement graphique en français). Certains observateurs ont d'ailleurs annoncé que la puissance graphique de la PS5 Pro serait proche des cartes graphiques AMD RX 7700 XT ou Nvidia RTX 4060 Ti. Une nette amélioration par rapport aux performances de la version standard, qui se rapprochait plus d'une Radeon RX 5700.

Les jeux et les animations de la PS5 Pro pourraient être d'autant plus fluides que la gestion du ray tracing et de sa technologie PSSR, équivalent du DLSS ou du FSR, seront également améliorées. Ainsi, la console devrait permettre à ses utilisateurs de booster le nombre de FPS (images par seconde affichées à l'écran). Avec ces nouvelles performances, Sony pourrait bien viser la 4K à 120 FPS. Mais qui dit meilleure performance, dit aussi augmentation du prix de vente. Plusieurs sources ont en effet indiqué que la console pourrait être commercialisée entre 600 et 650 euros, soit plus de 50 euros de plus que la version standard.

À l'inverse, d'autres planchent sur une autre stratégie. Lors de la sortie de la PS4 Pro, Sony avait baissé de 50 euros le prix de départ de ses consoles plus anciennes (PS4 et PS4 Slim) pour fixer le prix de sa nouvelle version. La PS5 Pro pourrait alors suivre la même logique et être commercialisée au prix actuel des précédents modèles : 549 euros. Ces informations restent toutefois à prendre avec des pincettes puisque l'entreprise n'a pas encore communiqué officiellement sur les caractéristiques de sa nouvelle machine.