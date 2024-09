Steam Families : vous pouvez partager gratuitement vos jeux avec vos proches

Steam déploie Families, un nouveau système permettant de partager gratuitement une bibliothèque de jeux en famille, mais aussi de lancer plusieurs titres en même temps. Un outil bien pratique qui devrait encore améliorer la popularité de la plateforme.

Steam est la plateforme de distribution de jeux vidéo dématérialisés la plus populaire et la plus complète du marché, que ce soit pour des joueurs occasionnels ou des gamers passionnés. Elle repose sur une communauté conviviale où règne le partage. Depuis plusieurs années, le launcher propose une fonction de partage familial. Ainsi, il est possible de jouer sur des machines différentes avec la même bibliothèque Steam, mais pas en même temps. De plus, en configurant sa bibliothèque avec le compte d'un proche, Valve autorise l'accès à ce dernier aux titres de cette bibliothèque, à condition que son propriétaire ne soit pas lui-même en jeu.

Dans tous les cas, si quelqu'un d'autre lance un des jeux partagés, on est automatiquement déconnecté au beau milieu de la partie. Autant dire que ce n'est pas très pratique, en particulier pour les joueurs les plus actifs. Heureusement, Steam a décidé de revoir ce fonctionnement ! La plateforme accueille en effet Steam Families ("familles Steam" en français). Il s'agit d'un ensemble de fonctions issu de la fusion entre le partage familial et la protection parentale du "mode famille". Jusqu'ici en disponible en bêta, il est désormais disponible en version stable. Il vient remplacer le partage familial et le mode famille.

Steam Families : une fonction de partage bien plus pratique

Une famille Steam peut accueillir jusqu'à cinq membres. Le partage familial permet de jouer à des titres provenant des bibliothèques des autres membres de la famille, même si le propriétaire du titre joue à autre chose en ligne, et ce, sans avoir besoin d'une connexion Internet.Cette nouvelle "bibliothèque familiale" apparaitra dans la colonne de gauche sous forme de sous-section au sein de la liste de jeux.

La FAQ Steam Families donne un exemple concret de ce nouveau fonctionnement : "Supposons que vous fassiez partie d'une famille de 4 membres et que vous possédiez une copie de Portal 2 et une copie de Half-Life. À tout moment, un membre peut jouer à Portal 2 et un autre à Half-Life. Si deux d'entre vous souhaitent jouer à Portal 2 en même temps, un autre membre de la famille devra acheter une copie du jeu. Après cet achat, il y aura deux copies de Portal 2 dans la famille et deux membres pourront jouer en même temps".

© Valve

Mieux encore : chaque membre du groupe familial a droit à ses propres sauvegardes de jeux, obtient ses propres succès Steam et a un accès individuel aux fichiers du Steam Workshop. Attention tout de même : les jeux ne peuvent être partagés que si leur développeur n'a pas choisi de se retirer du programme Steam Families.

Steam Families propose une nouvelle série d'outils de contrôle parental. Les membres désignés comme "adultes" peuvent surveiller et gérer l'accès aux jeux des comptes enregistrés comme "enfants". Les premiers peuvent restreindre l'accès des enfants à des jeux, au magasin aux fonctions communautaires et au chat, de même. Ils peuvent également consulter des rapports de temps de jeu et en fixer les limites, approuver les demandes des enfants pour un accès supplémentaire au temps de jeu ou aux fonctions, et récupérer les comptes des enfants en cas de perte de mot de passe.

© Valve

Le processus d'achat des jeux pour les enfants est également simplifié. Au lieu d'avoir besoin qu'un adulte leur achète une carte-cadeau à dépenser, les enfants pourront désormais mettre le jeu désiré dans leur panier, puis demander aux adultes du groupe familial de payer. Les parents pourront alors approuver et payer l'achat à partir de leur propre compte.

© Valve

Steam Families : comment profiter du nouveau système de partage ?

La nouvelle fonction Steam Families est actuellement disponible pour tous les utilisateurs de la plateforme. Pour créer une famille, rendez-vous sur la page du magasin, cliquez sur votre profil, puis sur Détails du compte. Allez dans Gestion de la famille. Et voilà, vous pouvez maintenant inviter d'autres personnes à rejoindre votre groupe familial !

© Valve

Notons que les enfants n'ont pas l'autorisation de quitter leur famille Steam, seuls les adultes de la famille et le Support Steam peuvent les en retirer. De plus, les adultes peuvent quitter une famille à tout moment, mais devront attendre un an à compter du moment où ils ont rejoint la famille précédente pour créer ou rejoindre une nouvelle famille.