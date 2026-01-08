Les prises USB des téléviseurs ont des fonctions très utiles que beaucoup de gens ignorent

Souvent oubliées, les prises USB des téléviseurs modernes cachent des fonctions méconnues mais étonnamment utiles. Vous risquez d'être surpris en découvrant tout ce qu'elles permettent de faire au quotidien.

Placées discrètement à l'arrière ou sur le côté, les prises USB des téléviseurs passent souvent inaperçues. Pourtant, sur les modèles récents, ces ports ont des fonctions très pratiques transforment l'écran en véritable centre multimédia, capable de gérer bien autre chose que la simple diffusion de chaînes de télévision.

Le premier usage est le plus connu. En branchant une clé USB ou un disque dur externe, il est possible de lire directement des films, des séries ou des vidéos personnelles, sans passer par un ordinateur. La majorité des téléviseurs actuels intègrent en effet un lecteur vidéo qui reconnait des formats très répandus comme MKV, MP4 ou AVI. Même chose pour la musique : connectée à une barre de son ou à un système home cinéma, la TV peut servir de lecteur audio pour toute une bibliothèque stockée sur un support USB. Et en stockant des photos, on peut lancer un diaporama automatique, transformant l'écran en cadre photo géant lorsque personne ne regarde la télévision.

L'une des utilisations les plus pratiques reste pourtant largement ignorée : l'enregistrement des programmes. Sur de nombreux modèles, une prise USB dédiée permet de brancher un disque dur ou une clé USB et de transformer le téléviseur en magnétoscope numérique. Un simple bouton suffit alors pour enregistrer une émission ou un film diffusé en direct. Mieux encore, la mise en pause du direct – fonction souvent appelée Time Shift – devient possible. Un appel téléphonique ou une interruption imprévue ? Le programme s'arrête et reprend exactement là où vous l'aviez laissé. Attention, le support est souvent formaté par le TV dans un système spécifique, ce qui empêche sa lecture sur un ordinateur.

© Lidia - Adobe DStock

Beaucoup de gens l'ignorent, mais les prises USB servent aussi de source d'alimentation. Elles délivrent généralement du 5 volts, suffisant pour alimenter de nombreux accessoires. Les clés de streaming, comme Chromecast ou Fire TV Stick, peuvent ainsi fonctionner sans adaptateur secteur, avec un seul câble branché derrière l'écran. Certains en profitent pour installer un ruban Led à l'arrière du téléviseur, créant un éclairage d'ambiance qui s'allume et s'éteint en même temps que la TV. Et bien sûr, ces ports permettent aussi de recharger un smartphone, une tablette ou des écouteurs sans fil. Pratique quand on n'a pas de chargeur à portée de main !.

Pour naviguer plus facilement dans les menus et les applications, les ports USB acceptent également des périphériques de contrôle. Un clavier et une souris simplifient grandement la saisie de texte sur YouTube ou dans le navigateur Web intégré. Sur les téléviseurs équipés d'Android TV ou d'un système équivalent, il est même possible de brancher une manette de jeu, filaire ou sans fil, afin de jouer à des titres téléchargés depuis la boutique intégrée.

Enfin, certaines utilisations plus techniques peuvent rendre de fiers services. Une webcam compatible permet de passer des appels vidéo directement depuis le canapé, via des services comme Google Meet ou Zoom. Des adaptateurs USB vers Ethernet existent aussi : ils peuvent améliorer la connexion internet lorsque le Wi-Fi est instable ou que la prise réseau intégrée est limitée. Enfin, les ports USB servent également à installer manuellement des mises à jour logicielles, pratique lorsque le téléviseur n'est pas connecté à internet.

Un petit détail mérite attention : tous les ports USB ne se valent pas. Les prises USB 3.0, souvent reconnaissables à leur couleur bleue, offrent un débit plus élevé, utile pour les films en ultra haute définition (UHD). Et certaines, parfois estampillées USB HDD, fournissent davantage d'énergie pour les disques durs sans alimentation externe. N'hésitez donc pas à en essayer plusieurs en cas de doute !