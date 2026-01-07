Cet appareil que nous avons tous dans la cuisine est dangereux : il dégage des particules novices

Un danger invisible rode dans nos cuisines. Une étude scientifique vient de révéler qu'un petit appareil que nous utilisons tous les jours émet des quantités astronomiques de particules ultrafines très nocives pour notre santé.

Alors que l'on s'inquiète bien souvent de la qualité de l'air extérieur, nos foyers regorgent de sources invisibles de pollution. Beaucoup proviennent de produits communs contenant des substances toxiques, comme des meubles, des nettoyants ménagers ou encore des bougies parfumées. Mais d'autres sont plus insidieux encore car ils émettent des particules ultrafines. d'une taille inférieure à 100 nanomètres – soit mille fois plus petite qu'un cheveu – et donc parfaitement invisibles.

Or de nombreuses études scientifiques établissent des liens entre l'exposition chronique aux particules ultrafines et le développement de pathologies comme l'asthme, des maladies cardiovasculaires, l'hypertension, le diabète ou certains cancers. Ces particules s'installent plus facilement chez les enfants du fait de leurs voies respiratoires plus étroites et de leur système immunitaire en développement, ce qui les rend particulièrement vulnérables.

Et le plus inquiétant, c'est que plusieurs appareils de notre quotidien comptent parmi les principaux émetteurs de particules ultrafines dans nos maisons. Des chercheurs sud-coréens de l'Université nationale de Pusan ont mis au point une méthode rigoureuse pour mesurer la quantité de particules émises dans l'air ambiant par des appareils électroménagers. Et leurs résultats publiés dans le Journal of Hazardous Materials, sont aussi étonnants qu'inquiétants.

L'une des plus grandes surprises provient d'un appareil très commun, d'apparence parfaitement inoffensive : le grille-pain à éjection automatique. Selon les mesure des scientifiques, même lorsqu'il fonctionne sans pain, émet environ 1 700 milliards de particules ultrafines par minute. C'est tout simplement énorme !

Ces émissions proviennent principalement des composants internes, et plus précisément des résistances électriques. En chauffant, ces pièces libèrent de minuscules fragments, souvent chargés de métaux lourds tels que le cuivre, le fer, l'aluminium, l'argent ou le titane. Leur très faible taille leur permet de franchir les défenses naturelles du nez et de la gorge pour atteindre les alvéoles pulmonaires, où elles peuvent se déposer, persister et même passer dans la circulation sanguine.

Les scientifiques ont également testé d'autres appareils de cuisine et de soins personnels, dont des friteuses à air chaud et des sèche-cheveux classiques avec des moteurs à balais. Et, malheureusement, ils libèrent eux aussi des quantités importantes de ces particules invisibles, même si les niveaux sont bien inférieurs à ceux des grille-pains.

Avec leur étude, les scientifiques espèrent inciter les fabricants à repenser la conception de leurs appareils pour réduire ces émissions invisibles. Cela pourrait passer par l'utilisation de matériaux différents, de moteurs électriques sans balais, ou encore d'isolation améliorée des composants chauffants.

En attendant la commercialisation d'appareils plus "propres", il existe une solution simple et gratuite : ouvrir les fenêtres ! Il s'agit d'une recommandation générale, qu'il faut mettre en œuvre régulièrement – au moins 5 minutes deux fois par jour. Il est également conseillé de placer les grille-pain et les friteuses à air près d'une fenêtre ouverte ou sous une hotte durant leur utilisation.