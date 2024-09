Vous pourrez bientôt regarder gratuitement la TNT sur smartphone, sans forfait et sans carte SIM

Avec la technologie 5G Broadcast, vous pourrez recevoir la télévision numérique hertzienne (TNT) sur smartphone, même sans carte SIM, donc sans puiser dans les données mobiles. Une petite révolution encore en cours d'expérimentation.

Regarder la télévision sur un appareil mobile (smartphone ou tablette), c'est déjà possible grâce à différents services de streaming (voir notre fiche pratique). Mais cette solution exige une connexion Internet, que ce soit en Wi-Fi ou via le réseau 4G ou 5G. Ce qui implique, dans ce dernier cas, de consommer des données mobiles décomptées du forfait. Et, "accessoirement", d'encombrer le réseau avec de multiples flux vidéo très gourmands en bande passante (voir notre article).

Mais une autre voie est possible : la 5G Broadcast. Comme son nom le suggère, cette technologie repose sur un tout autre principe : la diffusion (broadcast, en anglais). Une diffusion "massive", en numérique, par ondes hertziennes (radioélectriques), via un réseau d'antennes émettrices, sans passer par Internet. Exactement comme la radio numérique (DAB et DAB+) et la télévision numérique terrestre (plus connue sous le nom de TNT). La différence par rapport au streaming des plateformes vidéo ? Les flux de données sont mutualisés au lieu d'être individualisés. En clair, c'est le même signal qui est envoyé à tous les récepteurs dans une zone, ce qui évite de saturer le réseau avec d'innombrables flux en limitant le trafic. Bref, la 5G Broadcast, c'est une sorte de TNT mobile. Et surtout, gratuite !

5G Broadcast : une technologie prometteuse en cours d'expérimentation

Et la bonne nouvelle, c'est que la 5G Broadcast existe déjà ! Ses caractéristiques ont été définies en juillet 2020 dans la Release 16 du 3GPP, l'organisme qui régit les technologies mobiles dans le monde entier et qui publie régulièrement des spécifications techniques pour les acteurs du secteur (opérateurs, industriels, etc.). Et en attendant d'être déployée à large échelle, elle fait actuellement l'objet de diverses expérimentations sur le terrain.

Ainsi, depuis la fin juillet, TDF permet à certains utilisateurs de regarder les chaînes France 2, France 24 et Arte mais également d'écouter France Bleu et France Info sur des smartphones compatibles 5G Broadcast dans quelques régions test (Île-de-France, Nantes et Bordeaux). Et, comme le groupe de télédiffusion l'a annoncé ce 16 septembre dans un communiqué publié sur X (ex-Twitter), toutes les personnes intéressées peuvent venir tester cette nouvelle technologie dans une boutique éphémère située à Nantes.

Et ce n'est qu'un début. "Nous prévoyons de rendre la TNT accessible sur mobile d'ici trois ans, et ainsi répondre aux usages des plus jeunes en termes de consommation de contenus. Nous sommes ravis de collaborer avec différents éditeurs, dont France Télévisions, pour ce live test qui souligne notre engagement au maintien de la TNT et à la propagation de son offre de services à un public plus large", a déclaré Karim El Naggar, directeur général audiovisuel et réseaux du groupe TDF.

Ce n'est pas la première expérience du genre. Depuis plusieurs années, towerCast, une filiale du groupe NRJ spécialisée dans la diffusion de radio et de télévision en numérique, mène des tests en France. En mai 2022, l'opérateur avait ainsi organisé une retransmission en direct du concours de chanson Eurovision 2022, en partenariat avec Rohde & Schwarz, spécialiste des technologies de transmission et de diffusion média –, et Qualcomm, le géant des puces pour mobile et de la communication sans fil. Pourquoi Quaclomm ? Parce que, pour recevoir la TNT, il faut que les smartphones soient équipés d'une puce compatible 5G Broadcast.

L'objectif de ces expérimentations – réussies – est de montrer le potentiel de la 5G Broadcast. Et, surtout, ses avantages par rapport au streaming "classique". En effet, outre le fait qu'elle évite d'encombrer Internet avec des flux individuels, cette technologie peut fonctionner selon différents modes notamment en réception seule, et, plus intéressant encore, sans carte SIM, donc sans forfait téléphonique ! Et pour cause, malgré l'appellation 5G, elle n'utilise pas le réseau de communication mobile, mais une infrastructure autonome de radiodiffusion de type High Power High Tower (HPHT) fonctionnant sur la bande UHF (Ultra Haute Fréquence). Autrement dit, un réseau d'antennes spécifiques (placées sur des "points hauts") exploitant des bandes de fréquences particulières. Exactement comme le DAB et la TNT !

5G Broadcast : des usages et des avantages multiples

En outre, comme l'expliqua towerCast, la 5G Broadcast ne se limite pas à la seule diffusion de contenu linéaire ou en direct. "Pour les opérateurs de réseau et les fournisseurs de contenu média, elle offre une nouvelle possibilité de modèles commerciaux permettant de diffuser du contenu ou des données à un nombre illimité de téléspectateurs sans affecter le réseau mobile cellulaire 5G ordinaire. Les terminaux et le secteur automobile se prêtent particulièrement bien à cette avancée destinée au grand public, tandis que le mode de réception sans carte SIM offre aux services d'urgence et aux autorités nationales des moyens plus sûrs pour diffuser des messages d'alerte en cas de catastrophes naturelles ou de situations d'urgence", peut-on lire dans le communiqué de la société.

"Nous sommes convaincus que la 5G Broadcast offre de nouvelles perspectives pour l'ensemble de l'écosystème télévisuel français. Cette nouvelle expérience en direct, complémentaire à ce que nous connaissons aujourd'hui, permettra d'élargir la consommation de contenus live à un nouveau public plus mobile", ajoute Hugues Martinet, directeur général de towerCast. On le voit, la 5G Broadcast a un potentiel beaucoup plus large que la simple diffusion de télévision en directe en linéaire – à l'ancienne –, notamment en permettant de transporter de la voix et des données, pour des applications embarquées dans des véhicules, par exemple.

Tout n'est pas gagné pour autant. D'une part, il faut libérer des fréquences dédiées à la 5G Broadcast. Un sujet sensible quand on sait que les bandes sont âprement convoitées par les opérateurs – comme tous les "tuyaux" qui servent à diffuser des données. Les fréquences utilisées pour les démonstrations n'ont été autorisées par qu'à titre expérimental et temporaire. Ensuite, il faut utiliser des mobiles compatibles. Plus exactement, équipés de puces gérant la 5G Broadcast – l'équivalent de récepteurs TNT/DAB. Et si les smartphones employés pour les tests, disposaient bien évidemment de circuits Qualcomm spéciaux, ce n'est pas du tout le cas des modèles actuellement en vente dans le commerce, qu'ils soient signés Apple, Samsung ou autre. En clair, il faudra convaincre les grands constructeurs d'adopter cette technologie pour espérer la voir se populariser un jour. Car sans récepteurs adaptés, les meilleurs émetteurs ne serviront à rien…

5G Broadcast : la meilleure alternative au streaming ?

Pour l'heure, towerCast et ses partenaires redoublent d'efforts pour convaincre les autres acteurs du marché. En visant les Jeux olympiques 2024 de Paris pour des démonstrations grandeur nature plus spectaculaires et plus séduisantes. Et il faut espérer que le dossier avancera rapidement dans les prochaines années, car la 5G Broadcast est réellement prometteuse, en permettant notamment de désengorger les réseaux fixes et mobiles pour diffuser massivement des contenus audio-vidéo mutualisés en numérique. Malheureusement, il n'est pas certain que les arguments techniques et "écolonomiques" suffisent pour convaincre les opérateurs et les consommateurs, surtout quand on vit le succès des services individuels à la demande – qu'il s'agisse de streaming, de transport même de livraison de repas. Beaucoup de téléspectateurs regardent la télévision en direct via leur box Internet quand ils pourraient aussi le faire, avec la même qualité et gratuitement, via la TNT – le plus souvent par ignorance ou fainéantise. Et la triste histoire de la radio numérique – qui n'a toujours pas réussi à se populariser alors qu'elle a débuté dès le milieu des années 1980… – ne donne pas beaucoup d'espoir face à la consommation grandissante de contenus audio sur les plateformes de podcasts et de streaming.