Google Maps intègre un mode "mains libres" avec IA pour les piétons et les cyclistes

Après la voiture, Gemini va aider les piétons et les cyclistes dans Google Maps ! L'IA se transforme en guide local pour les assister et les guider dans leurs trajets. Et sans avoir à toucher l'écran, grâce à un mode mains libres !.

Course à l'IA oblige, Google n'en finit plus d'intégrer Gemini, son IA conversationnelle, à tous ses services, et Google Maps n'y fait pas exception. Fini les ordres basiques, les manipulations en conduisant et les instructions débitées d'une voix monotone, les utilisateurs peuvent désormais avoir des conversations naturelles, que ce soit pour trouver un restaurant, gérer leur agenda, éviter les bouchons ou encore signaler un accident.

Mais, jusqu'ici, les fonctions avancées d'intelligence artificielle intégrées à Maps profitaient surtout aux automobilistes. Dans un billet de blog publié le 29 janvier 2026, Google a annoncé vouloir corriger cette injustice en élargissant les capacités de son IA aux piétons et aux cyclistes. Plutôt que de se contenter d'indiquer un itinéraire d'un point A à un point B, l'application peut désormais dialoguer avec l'utilisateur, répondre à des questions et fournir des informations sur le lieu pendant le déplacement, le tout en vocal !

IA dans Google Maps : quand Gemini se transforme en guide vocal

Lorsqu'on active un itinéraire à pied dans Google Maps, Gemini peut désormais agir comme une sorte de guide touristique. En effet, les utilisateurs peuvent interroger l'outil pour obtenir des détails sur le quartier traversé, des informations historiques sur un monument, ou encore des recommandations sur des lieux intéressants à proximité comme des restaurants, des cafés ou des attractions touristiques. Ces échanges se déroulent directement depuis l'écran de navigation, sans avoir à quitter la carte ou à taper sur l'écran, ce qui rend l'usage plus naturel et fluide pour ceux qui se baladent tranquillement à pied. Plus besoin de jongler entre Google Maps, Gemini et son navigateur Web !

© Google

Sur les trajets à vélo, l'amélioration est principalement orientée vers la sécurité et la praticité. En effet, l'intégration de Gemini permet aux cyclistes d'effectuer différentes actions sur l'application sans avoir à lâcher le guidon. Ainsi, l'IA répond à des questions comme l'heure d'arrivée estimée, rappelle un rendez-vous, ou peut même envoyer un message à un contact, le tout par simple demande vocale. Cette assistance vocale "mains libres" vise à réduire les distractions et à améliorer la sécurité des cyclistes en déplacement.

Les nouveautés ne se limitent pas à la simple énonciation d'itinéraires, puisque l'IA comprend mieux le langage naturel que les anciennes versions des assistants vocaux. Cela signifie qu'il est possible de formuler des requêtes de façon plus intuitive et adaptées à la localisation actuelle. L'objectif est de faire de Google Maps un outil plus proche d'un assistant personnel ou d'un guide local, avec qui on dialogue plutôt qu'on consulte.

Ces nouvelles fonctions sont en cours de déploiement sur Android et iOS partout dans le monde où Gemini est présent Pour en profiter, il suffit de démarrer une navigation dans Google Maps, puis soit d'appuyer sur l'icône Gemini dans l'interface, soit d'utiliser l'activation vocale "Hey Google". Une fois lancé, l'assistant reste accessible en permanence pendant le trajet.