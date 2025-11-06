Gemini débarque dans Google Maps pour une navigation vraiment assistée

Le géant de la tech a annoncé l'intégration de Gemini dans Google Maps. Bien plus efficace que Google Assistant, l'IA fera office de véritable copilote pour le guidage mais aussi pour avoir des informations liées aux trajets.

Google Maps est sur le point de connaître l'une des mises à jour les plus importantes de son existence puisque le géant du numérique y intègre enfin Gemini, son IA conversationnelle qui vient remplacer le vieillissant Google Assistant. Fini les ordres basiques, les manipulations en conduisant et les instructions débitées d'une voix monotone, désormais les utilisateurs vont pouvoir avoir des conversations naturelles, que ce soit pour trouver un restaurant, gérer leur agenda, éviter les bouchons ou encore signaler un accident. Google annonce ainsi plusieurs nouvelles fonctions dans son billet de blog. L'idée est de sortir de l'application de navigation qui se contente de donner des consignes, pour aller progressivement vers un outil plus polyvalent tout en restant dédié aux déplacements.

Gemini dans Google Maps : un véritable copilote

En intégrant Google Maps, Gemini devient un véritable copilote, capable de comprendre le contexte et les demandes en plusieurs étapes. C'est bien simple, l'utilisateur peut maintenant discuter avec l'IA comme s'il s'agissait d'un passager. Par exemple, il peut lui demander "Trouve-moi un restaurant japonais pas trop cher le long de mon trajet, à quelques kilomètres…", puis "Il y a un parking là-bas ?" Si la réponse de Gemini lui convient, un simple "Ok, on y va" suffit alors pour ajouter la destination sur l'itinéraire. Pour répondre aux multiples demandes, l'IA va analyser les données géospatiales dont dispose l'application, puis les croiser avec les avis de la communauté et les informations disponibles sur le Web.

Mais Gemini ne se cantonne pas à l'application de navigation ! Avec l'autorisation de l'utilisateur, il est capable de se connecter aux autres services de Google, et notamment au calendrier. Il peut ainsi répondre à des demandes comme "Au fait, peux-tu aussi ajouter 'Entraînement de foot' à mon agenda pour demain 17h" sans avoir à quitter la navigation. Il sera aussi possible de lui demander un résumé de l'actualité ou les résultats du match de la veille.

Autre nouveauté fort pratique : la possibilité de signaler vocalement les perturbations, sans avoir à effectuer une quelconque manipulation manuelle. Le conducteur pourra par exemple dire "Je vois un accident", "On dirait qu'il y a une inondation devant" ou encore "Attention, gros ralentissement" pour que l'IA effectue un signalement. Ces trois nouveautés seront déployées au cours des prochaines semaines sur Android et iOS dans tous les pays où Gemini est disponible – y compris en France. Une version pour Android Auto est également en route, sans mauvais jeu de mots.

Gemini dans Google Maps : des commentaires plus précis

D'autres nouveautés doivent également arriver, mais elles sont réservées dans un premier temps aux États-Unis. Ainsi, Gemini va utiliser des repères visuels pour guider l'automobiliste avec plus de précisions. Pour cela, il va analyser les images de Street View et les données de Maps. Ainsi, au lieu de dire "tourner à droite dans 200 mètres" et de laisser l'utilisateur se perdre entre les différentes rues, il donnera une information précise, comme "Tournez à droite juste après le restaurant Thai Siam". Cette fonction est en cours de déploiement dans le pays de l'oncle Sam sur Android et iOS.

Pour éviter d'être surpris par un arrêt soudain, Google Maps va pouvoir envoyer une notification à propos des perturbations sur un trajet habituel de façon proactive, avant même que l'on ne lance la navigation, par exemple s'il y a d'importants bouchons ou si une route est fermée.

Enfin, pour ceux qui aimeraient se balader et explorer, l'intégration de Lens couplée aux capacités visuelles de Gemini permettent au copilote virtuel d'obtenir des informations sur ses environs. Ainsi, lorsque des épingles s'affichent sur des lieux, il suffit d'appuyer dessus, de filmer l'endroit et de poser des questions telles que "Pourquoi il y a du monde devant ce restaurant", "font-ils des mac&cheese à cette adresse" ou "quelle est l'ambiance à l'intérieur". Un vrai guide touristique ! Ces deux fonctions seront déployées dans le mois à venir aux États-Unis.