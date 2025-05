Ces applis de guidage GPS très populaires peuvent vous valoir une amende dans ces régions

Attention si vous prenez la route cet été ! Certaines applications de navigation très prisées des automobilistes ne sont pas autorisées partout, et leur utilisation peut vous valoir une lourde amende.

Comme beaucoup, vous utilisez sans doute une application de navigation et de guidage par GPS sur votre smartphone afin de vous repérer lors de vos déplacements, comme Google Maps, Waze, Apple Plans ou encore Coyote. En plus d'indiquer le trajet à suivre, elles préviennent de la présence de ralentissements, de pannes, de travaux ou d'accidents, afin que vous puissiez adapter votre conduite en conséquence, voire emprunter d'autres itinéraires lorsque le trajet initial est fortement perturbé. Bref, elles sont devenues indispensables à votre conduite !

Mais, à l'approche des vacances d'été, faites bien attention à l'utilisation de ces applications sur les routes ! Car toutes les régions du monde ne tolèrent pas ce type de dispositifs ! En France, l'article R413.15 du Code de la route stipule que détenir ou transporter un appareil pouvant déceler la présence ou perturber le fonctionnement des radars de vitesse est puni de 1 500 euros d'amende et d'un retrait de 6 points sur le permis de conduire. Afin de rester dans les clous, les applications comme Waze et Coyote se contentent donc d'indiquer les "zones de danger", sans préciser avec exactitude la position des radars. C'est pourquoi ces dispositifs sont seulement considérés comme des aides pour la conduite.

Mais certains pays européens ont une législation beaucoup plus stricte et affichent une tolérance zéro vis-à-vis de ces applications. C'est le cas de l'Irlande, de la Turquie, de la Slovaquie, mais aussi de notre voisine la Suisse, où vous n'êtes tout simplement pas autorisé à avoir ou à transporter un avertisseur de radar en votre possession Et cela comprend le fait d'avoir une application installée sur votre smartphone, ou d'avoir un appareil Coyote, même éteint, posé sur votre tableau de bord ! En Suisse par exemple, la sanction peut grimper jusqu'à 1 000 francs suisses (un peu plus de 1 000 euros) ! Privilégiez donc une navigation GPS classique, sans fonction d'alerte, pour éviter tout désagrément avec les autorités locales.

© vladispas - 123RF

Autre pays limitrophe où les règles sont plus strictes : l'Allemagne. Là-bas, les détecteurs et avertisseurs de radars sont interdits, sous peine d'une amende de 75 euros. L'interdiction concerne aussi bien les conducteurs que les passagers. Cela ne veut pas dire que l'usage de ces applications est entièrement interdit, mais mieux vaut désactiver les fonctions d'avertissement des "zones de risques" et autres "zones de danger".

En revanche, vous pouvez être tranquille si vous allez au Royaume-Uni, qui autorise tous les dispositifs de détection de radars, y compris les détecteurs de radars électromagnétiques. En Belgique, la législation est semblable à celle de la France et ne bannit donc que ces radars-là, autorisant les systèmes fondés sur des données GPS ou collaboratifs. Idem pour l'Espagne et le Portugal. Voilà, vous n'avez plus qu'à prendre la route !