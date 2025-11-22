Cette fonction méconnue d'Android localise vos proches en temps réel sur votre téléphone

Google a récemment ajouté une nouvelle fonction aux appareils Android, qui permet de localiser vos proches en temps réel sur l'écran de votre téléphone ou de votre tablette. Idéal pour suivre en direct vos enfants… ou vos parents !

Jusqu'à présent, le partage de position sur Android était principalement géré via Google Maps. Une fonction qui ne coule pas de source. Afin d'offrir une solution plus claire et unifiée, l'entreprise américaine a décidé de permettre aux utilisateurs de retrouver leurs appareils et leurs proches depuis une seule et même application.

En avril 2024, Google avait enfin déployé son réseau "Localiser mon appareil" (Find my device) pour concurrencer la solution d'Apple. Il vise, comme son nom l'indique, à aider les utilisateurs à mieux localiser leurs appareils en les faisant sonner ou en affichant leur position sur une carte dans l'application du même nom, et ce, même s'ils sont hors connexion. Mais s'il servait jusqu'à présent uniquement à retrouver des téléphones, tablettes, montres connectées et autres accessoires liés à un compte Google, une nouvelle mise à jour vient changer la donne.

En effet, un nouvel onglet "Personnes" a fait son apparition, permettant d'afficher la position de ses proches sur une carte interactive. Avec la mise à jour déployée en mars 2025, l'interface de l'outil a été totalement remaniée. Auparavant, en lançant l'application, vous accédiez à une liste d'appareils en votre possession (téléphones, tablettes, montres connectées, écouteurs, etc.). Désormais, l'écran se scinde en deux : une carte sur la partie haute et la liste de vos appareils dans la partie basse.

© 9to5google

Vous trouverez deux onglets en bas de l'écran : "Appareils" et "Personnes bêta". En appuyant sur ce dernier, vous atterrissez sur deux sections : "Vous partagez avec", qui est une liste des contacts avec qui vous partagez votre position, et "Partage avec vous", qui liste les personnes qui vous autorisent à voir leur emplacement. Un bouton flottant permet également de partager rapidement votre position en temps réel. Notons qu'il est possible de définir une durée limitée pour ce partage (une heure, la journée entière, jusqu'à la désactivation ou pour une période personnalisée).

Lorsqu'un contact est sélectionné, l'application affiche plusieurs informations utiles : son emplacement actuel sur la carte, le niveau de batterie de son téléphone, l'heure de la dernière mise à jour de sa position et une option pour obtenir un itinéraire vers sa position. Vous pouvez, en appuyant sur les trois petits points à côté du nom d'un proche, actualiser sa position sur la carte, la masquer ou la bloquer.

Cette fonction encore méconnue est pourtant disponible depuis des mois dans l'application "Localiser mon appareil". Il suffit de l'installer sur vos appareils Android pour pouvoir en profiter. N'hésitez pas : elle est gratuite !