Démasqué par Google Maps : il cachait un cadavre dans sa voiture

C'est l'histoire insolite et horrible qui fait le buzz du jour. Un suspect accusé de meurtre a été arrêté grâce à Google Maps : une photo de Street View le montrait en train de cacher un cadavre dans le coffre de sa voiture…

Attention, Google is watching you ! La fonction Street View, présente dans Google Earth et dans Google Maps, a plus d'une fois capturé des scènes improbables au moment de la prise des photos. En effet, des centaines de voitures Google, équipées de caméras à 360° sur le toit, parcourent continuellement les villes et villages du monde entier pour en photographier les rues et permettre aux utilisateurs de s'y promener virtuellement. Et, parfois, on peut avoir quelques surprises ! Un cliché est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un homme en train de mettre un imposant sac dans le coffre de sa voiture, dans un petit village d'Espagne. Comme le rapporte le quotidien espagnol El Pais, il pourrait bien permettre d'élucider une affaire de meurtre...

Google Street View : un suspect pris la main dans le coffre

Tout débute avec la disparition d'un homme d'origine cubaine d'une quarantaine d'années en novembre 2023. Quelques mois plus tard, son corps est finalement retrouvé démembré dans un cimetière de la municipalité espagnole Soria, en Castille-et-Leon. Malheureusement, l'enquête piétine, et impossible de trouver le ou les coupables. Mais l'affaire pourrait bien être résolue grâce à un cliché...

© Google Maps

Cette photo a été prise dans le petit village de Tajueco (Castille-et-León), en Espagne, qui compte seulement 56 habitants. La voiture de Google a surpris un homme, penché sur son coffre, en train d'y placer un très grand sac en plastique blanc susceptible d'y contenir un cadavre. La police espagnole a finalement arrêté deux suspects le 17 décembre : la femme de la victime ainsi qu'un homme, vraisemblablement son amant, résidant justement dans la ville de Tajueco. Si les écoutes téléphoniques ont été déterminantes pour arrêter les deux suspects, la photo aurait été un élément important dans l'enquête. C'est d'autant plus incroyable que la dernière photo de cette rue de Tajueco remonte à... novembre 2009. Les suspects ont donc été placés en détention. L'enquête suit toujours son cours.

© Vue du village de Tajueco dans Google Maps

Google Maps : des affaires de meurtres à gogo

Ce n'est pas la première fois que Google Maps est impliqué dans une affaire de meurtre. Ces dernières années, le service a fourni de précieux indices dans plusieurs affaires de crime. Ainsi, une image prise en 2011 en Californie montrait déjà le corps d'un homme à terre, alors qu'une voiture de police était garée non loin. De même, en 2021, les forces de police de l'État de la Floride, aux États-Unis, ont résolu le mystère autour de la disparition d'un homme survenue en 1997 grâce à Google Maps. En effet, un utilisateur a repéré sur le service de cartographie une voiture immergée dans un étang. Les restes de la victime se trouvaient dans le véhicule.

Et c'est sans compter lorsque Google Maps sert lui-même à planifier un meurtre ! Comme le rapporte Slate, Brad Cooper, condamné à la prison à vie pour le meurtre de sa femme en 2011, avait ainsi planifié sur Google Maps le trajet pour transporter le corps et le faire disparaître. De son côté, Steven Hodgson, lui aussi condamné à la perpétuité, avait étranglé une femme de 85 ans dans la maison de cette dernière, assez isolée. Parmi d'autres indices, la police britannique avait découvert qu'il avait ciblé sa victime grâce à l'analyse satellite des environs.

Et que dire de ce couple froidement assassiné chez eux dans le Wisconsin, en 2010. Le fils a été condamné mais clame toujours son innocence. Il assure que ses parents auraient été tués par erreur par un tueur à gage qui devait en réalité supprimer le voisin, un banquier qui avait reçu des menaces de mort auparavant. Le tueur aurait été induit en erreur par une mauvaise localisation de la maison sur une photo de Google Earth. Comme quoi, il faut toujours se méfier de Google !