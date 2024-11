Google Maps va faciliter vos déplacements avec ces nouvelles fonctions

Déjà gorgé de fonctions et d'options, Google Maps s'enrichit encore de multiples nouveautés toutes destinées à faciliter les déplacements, en voiture comme en transports en commun. Une grande mise à jour qui arrive à point nommé pour les voyages de fin d'année !

Pour beaucoup d'entre nous, Google Maps est devenu un fidèle compagnon en voyage, mais aussi au quotidien. Que ce soit pour se rendre à un rendez-vous, vérifier le temps de trajet ou tout simplement trouver un petit restaurant sympa où déjeuner, le service de cartographie de la firme de Mountain View est toujours là, fidèle au poste, au point de se rendre indispensable. Avec l'arrivée prochaine des fêtes de fin d'année, Google a décidé de nous donner un petit coup de pouce par le biais d'une importante mise à jour. Comme il l'annonce dans son billet de blog, de nouvelles fonctions font leur arrivée afin de nous aider à planifier nos voyages. Au programme : le signalement des retards dans les transports en commun, une aide à la planification des voyages en fonction du véhicule, et la recherche de produits dans les commerces.

© Google

Google Maps : adapter et optimiser son trajet au mieux

Pour nous aider à circuler au mieux pendant cette période hivernale, Google Maps est désormais en mesure de signaler les retards sur les réseaux de transports en commun et de fournir des informations basées sur les rapports d'autres usagers et des agences de transport locales. Ainsi, lorsque l'on consulte une station de transport en commun dans l'application, on peut remarquer un nouveau bouton "Signaler un retard" qui affiche la liste des lignes. Sur cette même page, on peut voir une carte jaune "Retards", qui précise le nombre de signalements, avec la possibilité de confirmer si "des retards subsistent". De même, une nouvelle fonction permet de signaler les perturbations météorologiques, comme les routes non déneigées, les routes inondées ou les problèmes de visibilité.

© Google

Autre nouveauté : Google Maps prend désormais en compte la taille du véhicule pour éviter les mauvaises surprises au volant. En effet, pour ceux qui utilisent des remorques pour transporter ou qui voyagent avec des camping-cars pendant la période des fêtes, le service permet de saisir les dimensions du chargement dans l'application intégrée (Android Automotive) pour ensuite générer un itinéraire qui évitera les ponts bas et les tunnels. Actuellement, la fonction n'est disponible que sur les Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban et GMC Yukon 2024, bien que Google indique que davantage de véhicules compatibles y auront accès à l'avenir.

© Google

On peut également planifier un trajet sur notre téléphone et envoyer l'itinéraire directement à notre véhicule électrique. Il suffit d'ajouter la marque et le modèle de la voiture dans l'application et Google affirme que Maps nous montrera automatiquement les bornes de recharge compatibles chaque fois que nous les recherchons.

Google Maps : préparer les fêtes plus facilement

Google n'oublie pas tous les achats que nous devons réaliser pour préparer les fêtes de fin d'année. Aussi, pour nous éviter les allers-retours entre différentes enseignes, les résultats de recherche intègrent désormais certains inventaires de produits. Ainsi, lorsque l'on cherchera des articles de saison comme des pulls de Noël, nous ne verrons plus seulement la liste des magasins, mais aussi les modèles disponibles avec leurs prix et leur localisation. Pour l'instant, cette fonction couvre uniquement les rayons vêtements, électroniques, articles de maison et d'épicerie.

© Google

La firme de Mountain View en profite pour remettre en avant certaines fonctions qui, si elles étaient déjà présentes, peuvent se révéler particulièrement utiles à cette période de l'année. C'est le cas de Gemini, qui permet de trouver des événements d'une simple question, comme "Quelles sont les activités hivernales amusantes à Paris ? " ou "Cet endroit dispose-t-il d'un parking gratuit ?" De plus, la fonction Immersive View, présente depuis 2023, permet de se projeter dans l'itinéraire avant même le départ. Cela permet d'anticiper les zones sensibles et d'organiser son trajet de manière optimale. Surtout que la dernière mise à jour ajoute de nombreux détails, comme où se garer et les virages complexes.

Enfin, rappelons que Google propose une fonction "Horaires populaires", qui indique les meilleurs et les pires moments pour voyager. Cette année, la firme a analysé les données de cet outil et a identifié les heures les plus et les moins fréquentées pour les lieux populaires qui reçoivent beaucoup de monde pendant les vacances, comme les aéroports, les bureaux de poste et les centres commerciaux. Rien n'est laissé au hasard !