Prix des TER : les usagers des trains régionaux vont avoir une bien mauvaise surprise

Malgré l'opposition de huit régions de France, le prix des billets de TER risquent d'augmenter dans les prochaines semaines à cause d'un droit de péage. Une très mauvaise nouvelle pour les usagers de trains quotidiens.

Les TER, tout comme les TGV, figurent parmi les trains les plus empruntés en France. Entre 2019 et 2023, leur fréquentation a bondi de plus de 33 %. Pourtant, le trajet est loin de toujours être une partie de plaisir, en raison des dysfonctionnements et retards à répétition des trains régionaux ! Selon les chiffres de l'Autorité de régulation des transports, 9,6 % des TER ont été annulés ou déprogrammés en 2023 et plus d'un sur dix est arrivé à destination avec au moins cinq minutes de retard.

Pourtant, de nouveaux trains sont régulièrement mis en circulation et les régions consentent à réaliser des investissements. Et voilà une nouvelle qui risque de rendre la situation encore plus pénible : les prix des billets vont encore augmenter

En effet, à l'instar des sociétés d'autoroutes, SNCF Réseau, le gestionnaire du réseau ferré de France, facture le droit de circuler sur les voies. Si, pour le TGV, ce "péage ferroviaire" est compris dans le prix du billet, pour les TER, ce sont les régions qui doivent mettre la main au portefeuille. Une taxe d'une centaine de millions par an par région qui permet à la SNCF de financer une partie de l'entretien des voies, le reste étant... financé par les régions. Pour faire simple, ces dernières payent un péage pour faire rouler des trains qu'elles achètent sur des voies dont elles financent déjà l'entretien. Autant dire que cela commence à peser lourd financièrement...

Problème : la SNCF prévoit une hausse d'en moyenne 8 % de son péage ferroviaire, afin d'atteindre un "équilibre financier". Pourtant, huit des douze régions de France métropolitaine concernées s'opposent à cette décision, à savoir l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, le Centre-Val de Loire, les Hauts-de-France, l'Ile-de-France, l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine et le Grand Est. Elles avaient d'ailleurs attaqué SNCF Réseau devant le Conseil d’État en début d'année et obtenu l'annulation de cette mesure pour "irrégularité dans la procédure de fixation des tarifs".

Mais, malgré cela, l'Autorité de régulation des transports (ART) vient de valider à la mi-septembre 2024 la hausse des péages ferroviaires pour les années 2024, 2025 et 2026. Elle "valide la quasi-totalité des nouvelles dispositions tarifaires, mais appelle SNCF Réseau à la poursuite de l'amélioration de la tarification".

Cette hausse de 8 % représente des millions d'euros supplémentaires à la charge des régions. Pour s'acquitter de cette somme, elles ne vont pas avoir d'autres choix que de couper ailleurs dans leur budget ou d'augmenter le prix des billets – d'ailleurs, le coût des péages ferroviaires représentait environ 36 % du billet en 2001 contre 86 % en 2024. Autant dire que ce sont encore les usagers qui vont en payer le prix, alors que le portefeuille des Français est déjà mis à rude épreuve dans un contexte de forte inflation.