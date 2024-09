Waze corrige un bug sur l'estimation des temps de trajet

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Waze ! La dernière mise à jour de l'application corrige un bug affectant l'estimation du temps de trajet. Un défaut qui engendrait des retards et des déceptions.

Lorsque Google a racheté Waze, en 2013, de nombreux automobilistes craignaient que la célèbre application soit délaissée. Ou pire, qu'elle se fasse progressivement absorber par une autre application du géant américain : Maps. Plus d'un an après ce changement majeur de direction, les utilisateurs ont finalement été rassurés. La firme de Mountain View a en effet déployé plusieurs mises à jour permettant d'améliorer l'interface et de fluidifier son utilisation. Dans la dernière version de l'application, la 4.107.1, Google a notamment corrigé un bug de longue date qui était particulièrement agaçant pour tous les utilisateurs. De nombreux automobilistes se plaignaient en effet que Waze se trompait régulièrement dans l'estimation du temps de trajet.

Waze : une meilleure estimation des temps de trajet

Depuis très longtemps, Waze était souvent pointé du doigt à cause de son incapacité à calculer les temps de trajets de ses utilisateurs. Des milliers de conducteurs se sont en effet rendus compte qu'ils arrivaient à destination plusieurs minutes en avance ou en retard par rapport à l'heure indiquée juste après avoir rentré l'adresse. Un bug particulièrement ennuyeux pour ceux qui utilisent Waze au quotidien pour aller au travail ou pour honorer leurs rendez-vous. Si Waze se trompait aussi souvent sur cette donnée, c'est avant tout parce qu'il estimait le temps de trajet en fonction du trafic sur la route au moment du lancement du trajet.

Cette estimation ne pouvait donc pas évoluer en fonction des incidents qui peuvent avoir lieu pendant le trajet tels que des embouteillages ou des routes barrées. C'est pour cette raison que la firme de Mountain View a mis à jour son application. Depuis cet ajout, Waze est doté de meilleurs algorithmes qui permettent d'estimer le trajet avec plus de précision, mais surtout en temps réel. "Grâce à cette mise à jour, gagnez du temps et évitez les embouteillages encore plus facilement : correction d'un bug afin que l'heure de départ suggérée pour les trajets planifiés soit mise à jour en fonction du trafic en temps réel", peut-on lire dans le patch note de la version 4.107.1, disponible dans l'App Store. Voilà qui devrait rassurer les automobilistes qui craignaient d'arriver trop tôt ou trop tard au travail, à un repas de famille ou un rendez-vous important à cause de Waze.