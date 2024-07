Google Maps vous alerte des feux de forêt en temps réel

Pour veiller à votre sécurité, Google déploie en France une nouvelle fonction de suivi en temps réel des feux de forêt. L'appli Google Maps va ainsi indiquer les incendies, leur évolution et les zones à risques grâce à l'IA.

Le réchauffement climatique fait chaque été d'importants ravages, les périodes de sécheresses entraînant une nette recrudescence des feux de forêt. Depuis le 28 juillet, un énorme incendie fait rage en Californie et a déjà consumé 141 640 hectares de forêt, soit à peu près 14 fois la taille de Paris. Bâtiments détruits, voitures carbonisées, habitants évacués… C'est tout simplement l'un des pires feux de son histoire l La France n'est pas épargnée par ce phénomène : en 2023, pas moins de 2 671 incendies ont parcouru un total de 5 292 hectares. Aussi, pour faire face à cette menace, Google a annoncé dans un billet de blog qu'il déployait en Europe, ce jeudi 30 juillet, une fonction de suivi en temps réel des feux de forêts sur Google Maps. Sortie en 2020 aux Etats-Unis, elle permet de se tenir informé près des incendies et de prévoir leur étendue grâce à l'IA.

© Google

Google Maps : une surveillance en temps réel grâce à l'IA

"Grâce à l'IA, nous sommes en mesure d'afficher un suivi détaillé des limites des incendies de forêt dans les moteurs de recherche et les cartes, ainsi que par le biais de notifications push basées sur la localisation", explique la firme de Mountain View. Les utilisateurs à proximité des incendies reçoivent des informations détaillées sur les zones à risque, leur permettant d'éviter les trajets dangereux et de prendre des précautions appropriées. Une façon d'améliorer leur sécurité, notamment dans leurs déplacements. Notons que les notifications sont envoyées dans la langue du pays concerné ou dans celle des vacanciers.

Pour réussir ce tour de force, la firme de Mountain View s'appuie sur deux éléments techniques : l'imagerie par satellite en orbite basse et des programmes de machine learning. En effet, les images par satellite sont généralement très grandes, parfois de la taille d'un continent, et ne sont pas toujours fournies en temps réel. Aussi, pour plus de précision, l'IA va les comparer à une vaste base d'informations basées sur des mesures prises lors d'incendies antérieurs, ainsi qu'à d'autres modèles vérifiant l'existence de feux. Cette technique lui permet alors de délimiter plus fidèlement les feux de forêt et d'actualiser les cartes en temps réel.

© Google

Google a décidé de déployer son outil prévisionnel dans quinze nouveaux pays d'Europe et d'Afrique, dont la France, la Grèce, la Turquie ou encore l'Espagne et l'Italie. Au moins 1,4 million de personnes ont reçu une alerte en Europe et en Afrique pour la seule première semaine de juillet selon l'entreprise. Le suivi des feux de forêt est d'ores et déjà disponible dans l'application et ne nécessite pas de mise à jour. En espérant que vous n'ayez jamais à l'utiliser !