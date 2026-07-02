Google Traduction va vous aider à apprendre des langues étrangères comme Duolingo

Google veut transformer son célèbre outil de traduction en véritable assistant d'apprentissage de langue. La nouvelle fonction Entraînement le transforme ainsi en professeur particulier, avec l'aide évidemment de son IA Gemini.

Ce sont deux poids lourds de leur secteur respectif qui vont devenir des concurrents directs. Sur son centre d'aide, Google a annoncé le déploiement d'une nouvelle fonction baptisée "Practice" (Entraînement, en français) qui permet tout simplement d'apprendre une nouvelle langue grâce à un système de conversations orales générées sur mesure. L'application vous propose désormais des exercices d'écoute et d'expression adaptés à vos besoins – que ce soit pour préparer un voyage, un entretien professionnel ou simplement pour le plaisir – et vous aider à converser et à progresser au quotidien. Un choix fort du géant américain… qui marche ouvertement sur les plates-bandes de Duolingo.

Entraînement Google Traduction : Gemini en mode prof de langue

Pour intégrer cette nouvelle fonction d'apprentissage, Google a évidemment choisi de se reposer sur son intelligence artificielle, Gemini. Un moyen d'en finir avec l'époque du simple dictionnaire automatique un peu rigide, qui vous permettait principalement de déchiffrer un mail professionnel ou encore un menu au restaurant lors de vos voyages à l'étranger. Désormais, Google Traduction propose un véritable parcours d'apprentissage, avec des séances d'exercices oraux et un suivi de progression.

En examinant la version 10.23.29.934758792.2 de l'application, les experts d'Android Authority ont ainsi trouvé un nouvel écran qui affiche une coche, accompagnée du nombre de jours d'entraînement consécutifs réalisés. Google s'est d'ailleurs largement inspiré du modèle de Duolingo, qui pousse ses utilisateurs à revenir quotidiennement via des notifications insistantes. Google veut donc vous inciter à être très régulier, notamment en proposant un widget – qui affiche votre série en cours – continuellement présent sur l'écran d'accueil de votre smartphone.

© Capture Android Authority

La grande nouveauté présentée par l'entreprise américaine est que la fonction Entraînement est très différente des plateformes d'apprentissage traditionnelles. Plutôt que de proposer des parcours balisés et parfois répétitifs, Google Traduction se sert de Gemini pour créer des leçons instantanées basées sur vos propres critères.

En pratique, il vous suffit de taper votre niveau et votre objectif textuel pour que l'intelligence artificielle ajuste immédiatement le vocabulaire et les tournures de phrases de la simulation. L'IA est d'autant plus intéressante dans ce contexte qu'elle est capable de comprendre les pauses et les accents. Une manière de rendre les sessions de conversation orale encore plus naturelles.

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Pour le moment, l'option Practice de Google Traduction est en cours de déploiement et n'est pas encore accessible. De son côté, Google n'a pas confirmé si cette option sera gratuite ou si elle sera réservée aux abonnés ayant souscrit à une formule payante.