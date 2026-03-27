Changement d'adresse : ce site du service public informe tous les organismes à votre place

Après un déménagement, vous devez signaler votre changement d'adresse auprès de tout un tas d'organismes. Pas de panique, ce site officiel, gratuit mais méconnu, centralise les démarches pour tout faire en une seule fois.

Changer de domicile n'est pas de tout repos, tant la liste des démarches administratives à effectuer est longue. Entre les administrations, les organismes publics et les différents fournisseurs (Internet, mobile, électricité...) à prévenir, on ne sait plus où donner de la tête ! Il faut alors se lancer dans toute une série de démarches longues et répétitives, et multiplier les déclarations, au risque d'en oublier une au passage. Pourtant, il existe un outil qui permet de grandement se faciliter la vie !

En effet, beaucoup l'ignorent, mais l'État propose un service en ligne centralisé et gratuit, accessible via le site Service-Public.fr, qui permet d'effectuer en une seule fois l'essentiel de ces formalités. C'est simple : il suffit de remplir un seul formulaire pour signaler son changement d'adresse auprès de son fournisseur d'énergie (EDF, ENERCOOP), France Travail, le service des impôts, le service en charge des cartes grises (SIV), et les caisses d'assurance maladie, d'allocations familiales et de retraite. Une fois les informations validées, elles sont transmises automatiquement aux structures concernées. De quoi s'ôter une sacrée épine du pied !

Ce service peut également être utilisé pour signaler un changement d'adresse électronique et de numéro de téléphone (fixe ou portable) – à l'exception de la CAF, la MSA, la CPAM, la CGSS, l'Enim, la Cipav, la CDC et la Camieg. Les personnes partant s'installer à l'étranger peuvent également l'utiliser pour déclarer leur départ à la caisse d'assurance maladie ( CPAM ) et au service des impôts.

L'intérêt principal du service tient à son accessibilité. Entièrement dématérialisé, il peut être utilisé depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, à tout moment. L'interface a été conçue pour guider l'utilisateur étape par étape, sans nécessiter de connaissances particulières. Les informations demandées restent limitées : son identité, son ancienne et sa nouvelle adresse, et enfin la date du déménagement. L'usager peut ensuite sélectionner les organismes qu'il souhaite informer, en fonction de sa situation personnelle. Si toutes les données sont correctes, le changement d'adresse par le biais du service public a lieu dans les 7 jours en moyenne.

Au-delà du gain de temps, le service répond à un enjeu plus large de simplification administrative. Sans tout résoudre, ce téléservice apporte une réponse concrète à une difficulté bien connue des Français, en limitant les oublis et en évitant les tâches inutilement répétitives.

Outre le changement d'adresse, le site Service-Public.fr met à disposition des usagers plus de 500 services en ligne, comme la demande d'un acte de naissance, la demande d'inscription en ligne sur les listes électorales, le signalement d'une fraude à la carte bancaire ou encore le calcul du prélèvement à la source. La grande majorité d'entre eux sont accessibles avec des identifiants FranceConnect.