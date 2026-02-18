Impôts 2026 : les retraités profiteront encore de ces avantages sur leur déclaration de revenus

Les retraités français ne verront pas fondre leurs allègements fiscaux en 2026. Grâce à deux abattements bien ancrés dans la loi, des millions de séniors continueront de réduire le montant de leur impôt sur le revenu.

L'impôt sur le revenu fait partie des préoccupations de nombreux retraités, surtout lorsque l'inflation et les incertitudes économiques pèsent. Cette année, pourtant, certaines bonnes nouvelles se confirment pour les 17 millions de retraités français. Alors que des réformes fiscales importantes ont été discutées autour du budget 2026, les principales mesures favorables aux pensions ont été maintenues dans le texte final, malgré les inquiétudes initiales.

Le premier avantage est bien connu : il s'agit de l'abattement forfaitaire de 10 % appliqué automatiquement aux pensions de retraite. Ce mécanisme diminue la base sur laquelle l'impôt est calculé, avant même que le barème progressif ne s'applique. Par exemple, une pension annuelle de 30 000 € ne sera imposée qu'à partir de 27 000 €, après déduction de ces 10 %. Cette réduction reste pleinement appliquée en 2026, malgré des propositions de réforme évoquées par le gouvernement qui auraient pu remplacer ce système par un montant fixe.

Ce maintien avait été loin d'être certain. Dans les premiers projets de loi, l'abattement de 10 % avait été remis en question, avec l'idée de le transformer en une somme forfaitaire. Cette mesure aurait profité aux pensions les plus modestes tout en pénalisant d'autres ménages. Face aux critiques, le texte final du budget a choisi de conserver ce dispositif traditionnel, ce qui soulage une large partie des retraités, notamment ceux qui vivent avec des revenus modestes ou moyens.

À côté de l'abattement de 10 %, beaucoup de seniors découvriront qu'un deuxième abattement spécifique peut s'ajouter à leur déclaration. Ce dispositif, prévu par l'article 157 bis du Code général des impôts, vise les contribuables âgés d'au moins 65 ans au 31 décembre 2025, ou reconnus invalides. Pour y prétendre, il faut que le revenu net global ne dépasse pas un certain seuil, fixé cette année à 28 423 €.

Selon le niveau de revenu, ce second abattement peut atteindre jusqu'à 2 821 € pour une personne seule et 5 642 € pour un couple lorsque les deux conjoints remplissent les conditions d'âge et de revenus. Cela vient s'ajouter à la réduction de 10 %, réduisant encore la base imposable avant l'application du barème.

La combinaison de ces deux abattements peut faire une vraie différence sur l'impôt final. Dans notre exemple de pension à 30 000 €, après déduction des 10 %, le revenu imposable tombe à 27 000 €. Si ce retraité a droit au second abattement de 1 411 €, la base imposable chute alors à 25 589 €. Cette double réduction signifie que l'administration fiscale ne "voit" qu'une part du revenu bien moindre lorsqu'elle effectue ses calculs.

Ce système profite surtout à ceux dont les revenus restent dans les tranches moyennes ou modestes. Les abattements sont conçus pour protéger le pouvoir d'achat des retraités face à l'ajustement annuel du barème de l'impôt, qui est revalorisé de 0,9 % en 2026 pour tenir compte de l'inflation.

Même si d'autres mesures fiscales ont évolué cette année, comme l'évolution du barème ou des seuils de prélèvement à la source, ces deux allégements majeurs restent des avantages directs pour réduire l'impôt des retraités. Cela offre un peu de marge de manœuvre aux ménages dépendant principalement de leurs pensions.