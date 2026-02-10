Leboncoin dans ChatGPT : l'IA peut maintenant fouiller les petites annonces à votre place

Leboncoin intègre le magasin d'applications de ChatGPT. Vous pouvez désormais demander au chatbot de parcourir les petites annonces à votre place directement dans son interface. Une première incursion française dans l'IA agentique !

L'IA agentique franchit un nouveau pas en France ! En décembre dernier, OpenAI a officiellement ouvert App Directory, un répertoire d'applications qui permet d'utiliser ces dernières directement dans l'interface du chatbot pour lancer des actions entièrement pilotées par l'IA (voir notre article). Plus besoin de jongler entre les différentes fenêtres, il suffit de demander au chatbot ! On trouve déjà une centaine d'apps, dont Canva, Spotify, Apple Music, Uber Eats ou encore Booking.com.

Et il y a un petit nouveau, puisque Leboncoin, le deuxième site d'e-commerce le plus populaire en France derrière Amazon, a officialisé auprès des Echos le lancement de son application dans ChatGPT. De quoi permettre une recherche conversationnelle simplifiée parmi ses 88 millions d'annonces.

Leboncoin dans ChatGPT : quand l'IA fait du shopping

Pour pouvoir profiter de Leboncoin directement dans l'interface de ChatGPT, il faut se rendre dans la section "Application" dans la barre latérale gauche du chatbot. Il faut ensuite chercher le site de petites annonces dans la barre de recherche dédiée et se connecter. Une fois que le compte Leboncoin est associé à ChatGPT, on peut alors demander à l'IA de nous trouver une voiture, un appartement ou tout autre objet de notre choix. Au lieu de filtrer les résultats par catégorie et autres mots-clés pour trouver un produit ou un service, il suffit d'effectuer ses demandes en langage naturel.

Le chatbot d'OpenAI se charge alors de réaliser une sélection d'annonces qui correspondent aux critères, afin de nous éviter de scroller longuement. La sélection s'affiche alors sous la forme d'un carrousel. Juste en dessous, l'IA épingle et résume les points forts de ces annonces. Pour affiner sa sélection, elle pose quelques questions supplémentaires, comme le budget maximal ou encore la taille par exemple. En cliquant sur une des annonces, un bouton "Bonne affaire ?" apparaît pour que ChatGPT puisse nous fournir une analyse du prix, les avantages, les points de vigilance, ainsi que son avis.

Nous avons testé tout cela par nous-mêmes et avons demandé à l'IA de nous trouver une peluche Stitch en très bon état et de bonne qualité, disponible en envoi – chacun son péché mignon. Lorsque nous cliquons sur "Bonne affaire", voici ce qu'elle nous indique à propos d'une peluche qui a attiré notre œil : "L'annonce est très courte, mais la photo montre une peluche visuellement propre (pas de taches évidentes, pas de déformation). En revanche, le vendeur ne précise pas clairement "très bon état" ni la marque (Disney officielle ou non). C'est un petit point faible. Sans mention "Disney officiel", on est probablement sur une peluche générique. Dans ce cas, la valeur réelle tourne autour de 20–25 € → donc le prix est cohérent, mais pas exceptionnel."

Notons que ChatGPT nous propose certaines annonces qui ne correspondent pas aux critères fournis – il l'avoue d'ailleurs lui-même –, alors qu'un simple filtre sur le site aurait suffi à éliminer certaines annonces. De plus, nous avons fait face à un grand nombre de bugs, que ce soit pour lier notre compte Leboncoin à ChatGPT ou pour chercher notre peluche.

Leboncoin dans ChatGPT : un accès limité aux informations personnelles

"Cette fonctionnalité s'appuie sur l'algorithme de ChatGPT pour donner des conseils pertinents, basés sur une masse gigantesque de données de marché disponibles sur le Web", explique Julien Jouhault à nos confrères des Échos. L'IA cherche directement dans la base de données de Leboncoin par le biais d'une requête automatique, comme si l'utilisateur faisait une recherche "avancée" sur le site. Elle est impliquée uniquement dans le processus de recherche et n'a pas accès aux messages privés.

Une fois que l'on clique sur une des annonces, on rebascule automatiquement sur le site ou l'application Leboncoin. Même chose pour la transaction, qui se finalise systématiquement sur la plateforme française. L'entreprise assure partager un minimum d'informations avec ChatGPT et qu'aucune donnée personnelle n'est transmise à OpenAI. De même, elle ne reçoit pas en détails les requêtes tapées dans ChatGPT.

Ce partenariat avec ChatGPT permet à Leboncoin de se positionner très tôt sur le terrain de l'e-commerce agentique et conversationnel, où l'utilisateur n'écrit plus directement une requête sur un site, mais passe par un assistant IA capable de comprendre son besoin et de l'orienter vers des produits ou des services qui peuvent le combler. Il devient le premier e-commerçant français à proposer ce type d'intégration.

Mais ce n'est guère étonnant, car l'entreprise est déjà très engagée dans une stratégie offensive autour de l'intelligence artificielle. Elle a notamment intégré à sa plateforme tout un tas de fonctions dopées à l'IA, comme la génération automatique d'annonces, la recherche par image ou encore la personnalisation de la page d'accueil.