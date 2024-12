Création d'annonce, recherche par image : Leboncoin se met aussi à l'IA

Pour renforcer sa position dans le secteur du e-commerce, Leboncoin déploie de nouvelles fonctions dopées à l'IA. Au programme : des annonces générées automatiquement, de la recherche par image et plus de sécurité.

En France, rares sont les plateformes en ligne aussi emblématiques que Leboncoin. Depuis son lancement en 2006, ce site de petites annonces s'est imposé comme un outil incontournable pour les particuliers et professionnels. Il a rassemblé pas moins de 28,9 millions de visiteurs uniques en août 2024 et plus de 302 millions de visites mensuelles au troisième trimestre. C'est bien plus que Booking (19,7 millions), Temu (18,4 millions), Vinted (17,3 millions) ou encore Leclerc (17,2 millions) en France. Seul Amazon (38,2 millions) le devance !

Afin de renforcer sa position de géant sur le marché en ligne de la seconde main, et de rattraper Amazon sur celui du e-commerce global, Leboncoin a dévoilé une série de fonctions et d'innovations destinées à simplifier les processus d'achat et de vente, en s'alignant sur les dernières innovations technologiques, en particulier dans le domaine de l'intelligence artificielle. Au programme : recherche visuelle, auto-complétion des annonces et personnalisation de l'interface. Si l'IA est déjà présente sur Leboncoin depuis des années, elle sera cette fois plus présente et, surtout, visible pour l'utilisateur.

Leboncoin : les processus de mise en vente et de recherches facilités

Leboncoin accueille une fonction de recherche par image sur l'application mobile. Il suffira de télécharger une photo pour voir s'afficher instantanément les annonces similaires. Cela permet de faciliter la tâche des acheteurs à la recherche d'un article précis, sans avoir à leur faire deviner les mots-clés exacts. Cette amélioration rend la navigation et la recherche beaucoup plus intuitives et rapides.

L'IA débarque également dans la création d'annonces ! En se basant sur une simple photo et un titre, la plateforme peut générer automatiquement une description du produit, en détaillant ses caractéristiques, mais aussi suggérer un prix pertinent en se basant sur les annonces similaires et recommander les modes et poids de livraison appropriés. Cette fonction simplifie largement la mise en ligne d'annonces et peut aider les nouveaux venus à sauter le pas de la mise en vente. Elle est déjà active pour les catégories phares comme les jeux, les jouets et l'électroménager, et sera déployée sur l'ensemble des rubriques début 2025.

L'intelligence artificielle intervient également dans la personnalisation de la page d'accueil pour chaque utilisateur. Ainsi, en fonction des précédentes interactions et des favoris, celui-ci verra s'afficher des recommandations de contenus adaptées à ses intérêts ainsi que les dernières annonces consultées. De cette façon, il peut accéder rapidement à des offres qui correspondent à ses besoins.

Leboncoin : un renforcement global de la sécurité

Pour optimiser la sécurité et faciliter les transactions, Leboncoin a multiplié les partenariats avec différents prestataires de services de paiement et de livraison. Aussi, la plateforme va intégrer PayPal début 2025 pour les achats réalisés via le paiement sécurisé du site, rejoignant ainsi Apple Pay parmi les options disponibles. La plateforme propose également le paiement en plusieurs fois, qui lui permet de s'aligner sur des acteurs du e-commerce traditionnel, comme Amazon.

Du côté de la livraison, le site de petites annonces permet désormais l'expédition de colis jusqu'à 40 kg avec l'arrivée de Relais Colis, qui rejoint La Poste, Mondial Relay, Colissimo et Shop2Shop by Chronopost. Enfin, la plateforme affiche maintenant la date de dernière connexion des utilisateurs ainsi que le taux de réponse, ce qui permet de vérifier l'activité récente et d'instaurer un climat de confiance entre les acheteurs et les vendeurs.