Le site info-retraite.fr met à jour son simulateur pour s'adapter à la suspension de réforme

La plateforme officielle de simulation de retraite a été actualisée pour prendre en compte le gel des principales mesures de la réforme, permettant aux assurés de recalculer leur départ et leur pension dans le nouveau contexte.

Le site public info-retraite.fr vient de mettre à jour son simulateur "Mon estimation retraite" pour tenir compte de la suspension de la réforme des retraites et des dernières mesures votées dans le budget de la Sécurité sociale pour 2026. Une adaptation très attendue par les futurs retraités, alors que les règles du jeu ont de nouveau changé.

Simulateur de retraite 2026 : une réforme gelée

Le paysage des retraites en France a été profondément bousculé au cours de l'hiver 2025-2026. Une large partie de la réforme portée en 2023 par le gouvernement Borne, qui visait notamment à porter l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, a été mise en pause dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026. L'Assemblée nationale a voté en décembre dernier l'inscription d'une suspension temporaire des relèvements programmés de l'âge légal et de la durée d'assurance dans ce texte budgétaire clé.

Cette pause ne signifie pas l'abandon définitif de la réforme, mais son gel jusqu'au 1ᵉʳ janvier 2028 pour une partie des générations concernées, avec des règles actuelles maintenues même après l'entrée en vigueur en septembre 2026. Cela implique, par exemple, que l'âge légal passe à 62 ans et 9 mois pour les personnes nées entre 1964 à 1968 ayant cotisé pendant 170 trimestres.

Simulateur de retraite 2026 : une mise à jour indispensable

Le site info-retraite.fr, portail officiel des futurs retraités, a dû réagir à ces bouleversements législatifs. Jusqu'à récemment, les personnes qui tentaient de simuler leur départ ou le montant de leur pension voyaient un avertissement indiquant que le simulateur n'intégrait pas encore la suspension de la réforme. Cette anomalie est désormais corrigée : l'outil "Mon estimation retraite" prend désormais en compte le nouveau cadre fixé par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026.

Depuis des mois, les assurés de tous régimes se trouvaient dans un entre-deux : une réforme adoptée, puis une suspension annoncée dans le cadre du budget de la Sécurité sociale, en attendant que le Parlement en fixe précisément les contours. Or, des milliers de salariés nés au début des années 1960 et 1970 s'apprêtent à prendre leur retraite entre 2026 et 2028, et ont besoin de repères fiables pour décider de partir plus tôt, plus tard, ou de prolonger leur activité. En actualisant le simulateur inter-régimes, l'Union Retraite et la Cnav répondent à une inquiétude très concrète : éviter que des décisions irréversibles soient prises sur la base de règles devenues obsolètes.

Le simulateur en ligne permet désormais de calculer les âges possibles de départ et le montant estimé de la pension en intégrant la suspension de la réforme Borne. Concrètement, les estimations tiennent compte du maintien temporaire des anciennes règles pour les départs concernés, ce qui peut avancer la date de départ ou relever légèrement le montant de la retraite par rapport aux projections fondées sur la réforme. Cette mise à jour met fin à une période de flou où un message d'alerte prévenait les usagers que les calculs ne prenaient pas encore en compte la suspension de la réforme.

Simulateur de retraite 2026 : de nouvelles évolutions à venir

"Mon estimation retraite" est le service inter-régimes accessible depuis le compte retraite sur info-retraite.fr, mais aussi depuis les espaces personnels de l'Assurance retraite et de l'Agirc-Arrco. Il agrège les droits acquis dans les différents régimes (salariés du privé, fonctionnaires, indépendants, etc.) pour proposer une vision globale de l'âge de départ possible et du montant estimé de la pension. L'outil est considéré comme la référence publique pour préparer sa fin de carrière, car il repose sur les données officielles transmises par les caisses et sur les paramètres réellement appliqués par la loi.

La mise en ligne de cette version actualisée n'est qu'une étape : une nouvelle série d'ajustements est déjà annoncée pour le courant de l'année 2026. Le simulateur doit encore intégrer l'ajout de deux trimestres " enfant " pour certaines carrières longues, l'actualisation de la surcote parentale, un trimestre de bonification supplémentaire pour les femmes fonctionnaires et un parcours de simulation dédié au cumul emploi-retraite. Ces évolutions visent à coller au plus près aux mesures sociales adoptées récemment, dans un contexte où la question des retraites reste au centre du débat politique.